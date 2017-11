GNW-News: Crown Bioscience Inc. gibt die Ergebnisse der Vorstandswahl 2017 bekannt

Crown Bioscience Inc.



gibt die Ergebnisse der Vorstandswahl 2017 bekannt

Dr. Guoliang Yu erneut zum Vorsitzenden gewählt

TAIPEI, Taiwan, 2017-11-10 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündliche, kardiovaskuläre und Stoffwechselerkrankungen anbietet, hat eine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten und gab die Ergebnisse der Vorstandswahl 2017 des Unternehmens durch die Aktionäre bekannt. Dr. Guoliang Yu wurde erneut zum Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Der gewählte Vorstand besteht aus weltweiten Experten und Branchenführern aus den Bereichen Risikokapital, Unternehmensführung, Biotechnologie und Corporate Governance. Die vollständige Liste der gewählten Vorstandsmitglieder lautet wie folgt:

Dr. Guoliang Yu, Vorstandsmitglied, Vorstandsvorsitzender, wiedergewählt Herr Sandy Chau, Vorstandsmitglied, wiedergewählt Herr Chen-Chi Kai, Vorstandsmitglied, wiedergewählt Dr. Hongbo Lu, Vorstandsmitglied, wiedergewählt Dr. Jo Shen, unabhängiges Vorstandsmitglied, wiedergewählt Dr. George Lee, unabhängiges Vorstandsmitglied, wiedergewählt Herr Wu-Fu Chen, Vorstandsmitglied, neu gewählt Herr Andrew Lin, unabhängiges Vorstandsmitglied, neu gewählt Dr. Jean-Pierre Wery, Vorstandsmitglied, neu gewählt

Das neu gewählte Vorstandsmitglied Wu-Fu Chen erlangte seinen Master-Abschluss in Elektrotechnik an der University of Florida und machte später seinen Ph.D. in Informatik an der University of California, Berkeley. Er startete seine Karriere als Unternehmer in Silicon Valley und erhielt die Auszeichnungen "The Top 10 Entrepreneur of 2000", "The Germinator" und "The Top 100 Venture Investors in the US of 2002". Herr Wu ist derzeit Vorsitzender von Acorn Venture Capitals und ist für seine Investitionserfolge bekannt.

Das neu gewählte Vorstandsmitglied Andrew Lin machte seinen MBA-Abschluss an der University of Chicago und später seinen Master-Abschluss in Elektrotechnik und Informatik am Massachusetts Institution of Technology. Er ist bekannt für seine Fachkompetenz in Wertpapierstudien, Investment Banking, Unternehmensführung und Strategieberatung. Herr Lin ist derzeit Vorsitzender von Lotus Pharmaceutical und unabhängiges Vorstandsmitglied bei Fubon Life Insurance.

Das neu gewählte Vorstandsmitglied Dr. Jean-Pierre Wery ist CEO von Crown Bioscience. Dr. Wery arbeitet seit 2008 für das Unternehmen und wurden 2016 zum CEO ernannt. Er erlangte seinen Ph.D. in Physik an der Université de Liège und absolvierte sein Postdoktorandenstudium an der Purdue University.

Der gewählte Vorstand hat eine Amtszeit von drei Jahren. Die drei unabhängigen Vorstandsmitglieder Jo Shen, George Lee und Chun Lin werden Mitglieder des Prüfungs- und Vergütungsausschusses sein. Der Stimmrechtsanteil der Aktionäre beträgt fast 70 % und die Hauptaktionäre sind OrbiMed Healthcare Fund Management, Lilly Asia Ventures und Center Laboratories.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche, kardiovaskuläre und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medienanfragen: Jody Barbeau Crown Bioscience Inc. marketing@CrownBioscience.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crown Bioscience Inc. via GlobeNewswire