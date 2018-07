GNW-News: CrownBio unterstützt Exzellenz in der translationalen Forschung mit Gewährung einer Finanzhilfe für die Entwicklung innovativer PDX-Modelle in der Immunonkologie

CrownBio unterstützt Exzellenz in der translationalen Forschung mit Gewährung einer Finanzhilfe für die Entwicklung innovativer PDX-Modelle in der Immunonkologie

"Neuartige iPS-PDX-Modelle des Krebsforschungscentrums von Lyon ebnen den Weg

für neue auf Immunzellen ausgerichtete Strategien"

SAN DIEGO, USA, 20. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, ein globaler

Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln,

der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den

Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und

Stoffwechselerkrankungen anbietet, freut sich, die Vergabe seines PDX-

Förderprogramms (Patient Derived Xenograft, vom Patienten stammendes

Xenotransplantat) an die Ärzte Fabrice Lavial, Christophe Caux und Bertrand

Dubois des Krebsforschungscentrums von Lyon (CRCL) bekanntgeben zu können.





Das Förderprogramm wurde ins Leben gerufen, um Forscher im Bereich Onkologie zu

unterstützen, die mithilfe der PDX-Technologie wissenschaftliche Fortschritte in

der Krebsforschung erzielen möchten. Nach eingehender Prüfung hat sich der

wissenschaftliche Lenkungsausschuss von CrownBio für Dr. Lavial und seine

Kollegen am CRCL entschieden, da ihr Projekt das Potenzial hat, Durchbrüche bei

präklinischen Onkologie-Strategien zu erreichen. Ihre Forschung vereint die PDX-

und iPS-Zell-Technologie für die Entwicklung patientenspezifischer,

humanisierter Modelle. Diese einzigartigen Modelle ermöglichen es

Wissenschaftlern, die Wirksamkeit neuartiger immunonkologischer Therapeutika zu

untersuchen, neue Informationen über die Rolle des Immunsystems bei Krebs

aufzudecken und Resistenzmechanismen gegen aktuelle Immuntherapien zu

identifizieren.

"CrownBio startete das PDX-Förderprogramm mit dem Ziel, das Tempo bei der

präklinischen Innovation zu beschleunigen, um klinische Vorhersagen mit

fundierter Wissenschaft zu verbessern", kommentierte Dr. Henry Li, SVP Global

Scientific Research and Innovation. Die iPs-PDX-Modelle des CRCL verkörpern

dieses Ziel, da sie Forschern mithilfe neuartiger Modelle die Entwicklung neuer

Strategien ermöglichen, die Immunzellen zur Behandlung von Krebs nutzen."

"Wir glauben, dass die bahnbrechenden Forschungsmodelle, die am CRCL entwickelt

werden, Forschern tiefere Einblicke in die Rolle des Immunsystems bei der

Entstehung und Progression von Krebs geben werden", sagte Michael Prosser, VP

Corporate Development and Strategy. "Diese Kenntnisse helfen Forschern,

gezieltere Entscheidungen in der Arzneimittelentwicklung zu treffen und wirksame

Immuntherapeutika zu entwickeln. Daher sind wir stolz und begeistert darüber,

das Konzept von CRCL zu verwirklichen."

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und

Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur

Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche,

kardiovaskuläre und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden

Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience

seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medien-Anfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@crownbio.com

