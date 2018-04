GNW-News: CrownBio präsentiert seine wissenschaftliche Kompetenz in Bezug auf die präklinische Entwicklung von Medikamenten auf der Konferenz der American Association for Cancer Research (AACR)

CrownBio präsentiert seine wissenschaftliche Kompetenz in Bezug auf die präklinische Entwicklung von Medikamenten auf der Konferenz der American Association for Cancer Research (AACR)

SAN DIEGO (USA), 4. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, eine

100%ige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE:6554) und

ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von

Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der

Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und

Stoffwechselerkrankungen anbietet, wird auf der diesjährigen Konferenz der

American Association for Cancer Research's International Conference (AACR), die

vom 14.-18. April in Chicago stattfindet, die wissenschaftliche Kompetenz des

Unternehmens präsentieren.





Die Wissenschaftler von CrownBio präsentieren mehr als ein Dutzend

wissenschaftliche Poster, auf denen ihre neuesten Forschungen in Bezug auf die

Revolutionierung der präklinischen Entwicklung von Krebstherapien beschrieben

werden. Diese wissenschaftlichen Poster zeigen die kombinierte Leistung der

integrierten Onkologie-Plattform von CrownBio, die Onkologie-Pipelines mithilfe

der umfassenden Sammlung aus von Patienten gewonnenen Xenotransplantaten (PDX),

innovativen humanisierten Tumormodellen und dreidimensionalen ex vivo-Kulturen,

die die in-vivo-Mikroumgebung widerspiegeln, vorantreibt. Die ausgestellten

Arbeiten zeigen Daten von neuartigen Modellen, die die präzise Bewertung von

neuen Krebstherapeutika ermöglichen, unter anderem von bispezifischen

Antikörpern, die T-Zellen binden (BiTE-Antikörper), gezielten Krebs-

Immuntherapien und kombinierten Immuntherapien.

"Ich freue mich darauf, die Ergebnisse der Spitzenforschung von Crown Bioscience

auf der AACR mit Kollegen zu teilen", sagte Dr. Henry Li, Vice President of

Translational Oncology bei Crown Bioscience. "Die von uns präsentierten Daten

werden die Nützlichkeit unserer klinisch relevanten Lösungen bei der

Identifikation von kritischen Biomarkern und in Bezug auf die Verbesserung der

präklinischen Bewertung von Krebstherapien zeigen."

"Crown Bioscience fühlt sich geehrt, auf der AACR eine führende Rolle bei der

Präsentation von Möglichkeiten für wissenschaftliche Fortschritte zu spielen",

sagte Laurie Heilmann, Chief Business Officer. "Die Arbeit unseres engagierten

wissenschaftlichen Teams zeigt das Engagement von Crown Bioscience, Forscher

dabei zu unterstützen, globalen Herausforderungen im Gesundheitsbereich durch

kontinuierliche Innovationen unserer wissenschaftlichen translationalen

Plattformen zu begegnen."

Delegierte können Kopien der Poster anfordern und an Stand 3012 mehr über die

wissenschaftliche translationale Plattform von Crown Bioscience erfahren.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und

Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur

Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher

und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio

relevanter Modelle und prädiktiver Tools ermöglicht es Crown Bioscience seinen

Kunden, überlegene klinische Kandidaten zu liefern.

Medienanfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@CrownBioscience.com

