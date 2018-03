GNW-News: CrownBio geht strategische Partnerschaft mit Phanes Therapeutics ein, um die Erforschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe in der Onkologie bei Phanes zu beschleunigen

CrownBio geht strategische Partnerschaft mit Phanes Therapeutics ein, um die Erforschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe in der Onkologie bei Phanes zu beschleunigen

SAN DIEGO, 13. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International

(TWSE:6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und

Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur

Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher,

kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt bekannt, dass die

Gesellschaft eine strategische Partnerschaft mit Phanes Therapeutics eingegangen

ist, um deren Pipeline im Bereich der onkologischen Arzneimittelforschung

auszubauen.





CrownBio verfügt über die weltgrößte Sammlung von PDX-Modellen (Patient Derived

Xenograft, vom Patienten stammendes Xenotransplantat) und ist ein führender

Anbieter integrierter Onkologielösungen, die die Entwicklung neuester

Krebsbehandlungen ermöglichen. Phanes erhält Zugriff auf CrownBios klinisch

relevante CDX-Modelle, exklusive PDX-Modelle und robuste In-vitro-Assays, um

ihre innovative Arzneimittelforschungs-Pipeline voranzutreiben.

Dr. Ming Wang, President und CEO von Phanes Therapeutics, äußerte sich

enthusiastisch über diese Partnerschaft: "Wir sind ein innovatives Unternehmen

im Bereich der Arzneimittelforschung mit einer soliden Pipeline und benötigen

Zugriff auf pharmakologische In-vivo-Wirksamkeitsmodelle der Spitzenklasse, um

unsere Leitsubstanzen schnell zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Wir sind

über die Partnerschaft mit CrownBio sehr erfreut. Sie verfügen über

einzigartige MuPrime(TM)-Modelle sowie über HuGEMM(TM)-Modelle (Humanized GEMMs)

und PDX-Modelle (Patient-Derived Xenograft) für unsere Onkologieprogramme. Wir

sehen einer produktiven Partnerschaft mit Zuversicht entgegen."

"Wir freuen uns sehr, dass Phanes Therapeutics uns als vertrauenswürdigen

Partner ausgewählt hat, um ihre hervorragenden Onkologie-Wirkstoffe

weiterzuentwickeln", sagte Laurie Heilmann, Chief Business Officer bei CrownBio.

"Unsere einzigartigen Möglichkeiten werden Phanes dabei helfen, Medikamente in

ihrer Pipeline effizient und gründlich zu bewerten, um Kandidaten zu

identifizieren und weiterzuentwickeln, die das größte Potenzial für eine

verbesserte Krebsbehandlung aufweisen."

Über Crown Bioscience Inc.

CrownBio ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und

Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur

Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche,

kardiovaskuläre und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden

Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt CrownBio seine

Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Über Phanes Therapeutics

Phanes Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen mit sehr guten,

innovativen Programmen zur Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln für

metabolische Komplikationen und Onkologiebereiche. Das Unternehmen wurde von dem

ehemaligen Vice President von Janssen/J&J, Ming Wang, PhD, MBA, gegründet. Das

Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf die Erforschung biologischer

Wirkstoffe, wobei es mehrere erstklassige Substanzen in seiner Pipeline hat.

Weitere Informationen zu Phanes finden Sie unter www.phanesthera.com.

Medien-Anfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@crownbio.com

