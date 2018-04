GNW-News: Crocus Technology beschafft sich Finanzmittel in Höhe von 35 Mio. USD

Crocus Technology beschafft sich Finanzmittel in Höhe von 35 Mio.



USD

Letzte Finanzierungsrunde zur Beschleunigung des schnell wachsenden Geschäfts

von Crocus bei TMR-Magnetsensoren

SANTA CLARA, Kalifornien, 26. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology,

ein führender Anbieter disruptiver TMR-Sensoren (Tunnel Magneto-Resistance), gab

heute bekannt, dass das Unternehmen sich durch eine Kombination von Fremd- und

Eigenkapital von internen Investoren und externen Quellen 35 Mio. USD gesichert

hat. Die Finanzierung wird Crocus Technology in die Lage versetzen, sein

Umsatzwachstum zu beschleunigen, indem es seine Geschäftstätigkeiten und seine

Markteinführungsressourcen ausbaut und in die kontinuierliche Entwicklung

innovativer Produkte investiert, um die Nachfrage in bestehenden Märkten und

Schwellenmärkten zu bedienen.

Durch die proprietäre MLU(TM)-Technologie von Crocus haben seine TMR-

Sensorprodukte eine hohe magnetische Empfindlichkeit bei minimaler Variation

über einen breiten Temperaturbereich hinweg - und dies verbunden mit einem

extrem niedrigen Stromverbrauch. Dies macht sie zu idealen Sensorlösungen für

IoT-, Mobil-, Automobil-, Medizin- und Industrieanwendungen. Die integrierten

TMR-Sensorprodukte von Crocus sind in einen CMOS-Prozess eingebettet, der eine

monolithische, kostengünstige Lösung bietet und eine höhere Zuverlässigkeit und

Robustheit gewährleistet.

Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

(CAGR) des weltweiten Markts für Magnetsensoren von 2017 bis 2023 8,77 %

betragen soll, wobei die Umsätze 2023 auf 5,37 Milliarden USD ansteigen sollen.

"Der Markt für Magnetsensoren wächst weiterhin in allen Segmenten, wobei

Automobil-, Industrie-, Medizin- und Konsumgüteranwendungen führend sind", sagte

Sachin Garg, Senior Analyst bei MarketsandMarkets. "Insbesondere wird erwartet,

dass TMR-Sensoren in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche

Wachstumsrate (CAGR) von 9,41 % aufweisen werden, da ihre Performancevorteile im

Vergleich zu älteren Magnettechnologien und -produkten für eine preisgünstigere

Lösung bei den Endprodukten der OEMs sorgen."

Diese Finanzspritze bietet Crocus folgende Möglichkeiten:

* Erweiterung des Vertriebsteams zur weiteren Steigerung des weltweiten

Umsatzwachstums,

* Entwicklung neuer Produkte zur Erweiterung des Produktportfolios und

Entwicklung von Lösungen für neue Märkte und Anwendungen, und

* Verbreiterung des Patentportfolios zur Festigung der Marktführerschaft bei

der TMR-Technologie.

"Diese finale Finanzierungsrunde in Höhe von 35 Mio. USD wird dazu beitragen,

dass Crocus sein schnell wachsendes Geschäft bei Magnetsensoren besser

unterstützen kann", sagte Michel Desbard, CEO von Crocus Technology. "Im

vergangenen Jahr hat das Team von Crocus in allen Geschäftsbereichen erhebliche

Fortschritte erzielt und ist bereit, bis Ende des Jahres das Umsatzwachstum zu

beschleunigen und rentabel zu arbeiten."

Über Crocus Technology

Crocus Technology entwickelt und vertreibt Magnetsensoren und eingebettete

Speicherlösungen auf Basis seiner patentierten TMR-Sensortechnologie, der

Magnetic Logic Unit(TM) (MLU(TM)). Die Magnetsensoren von Crocus bringen

erhebliche Vorteile für Anwendungen in der Industrie- und

Unterhaltungselektronik, die auf eine hohe Empfindlichkeit, stabile

Temperaturleistung, geringen Stromverbrauch und niedrige Kosten angewiesen sind.

Crocus hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und Niederlassungen in

Grenoble, Frankreich, sowie Peking und Shenzhen, China. Weitere Informationen

erhalten Sie unter http://www.crocus-technology.com.

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und andere zukunftsgerichtete Aussagen

in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle

Performance. Alle Aussagen, die nicht den gegenwärtigen und historischen Fakten

und Bedingungen in dieser Pressemitteilung entsprechen, einschließlich aller

Aussagen über unsere zukünftigen Geschäftsergebnisse und Finanzpositionen,

Geschäftsstrategie, Pläne und unsere Ziele für zukünftige Unternehmungen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform

Act von 1995, Section 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils

gültigen Fassung). Diese Aussagen sind lediglich Prognosen und spiegeln unsere

gegenwärtigen Überzeugungen und Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse

wider, basieren auf Annahmen und unterliegen Risiken sowie Unsicherheiten und

können sich jederzeit ändern. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse

können wesentlich von den Ergebnissen der Prognosen oder zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung

erfolgen gemäß den "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation

Reform Act von 1995.

© 2018 Crocus Technology International Corp. Alle Rechte vorbehalten. Crocus

Technology, MLU und Kombinationen beider sind Marken von Crocus Technology Inc.

und Crocus Technology SA. Andere Markennamen wurden nur zu Informationszwecken

erwähnt und sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Wayne Seto

Crocus Technology

Tel.: +1-408-380-8316

E-Mail: wseto@crocus-technology.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crocus Technology via GlobeNewswire

https://crocus-technology.com/contact/