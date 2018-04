GNW-News: CorelDRAW Graphics Suite 2018: Einfach kreativ

CorelDRAW Graphics Suite 2018: Einfach kreativ

Das ab 10. April 2018 erhältliche Grafikprogrammpaket CorelDRAW Graphics Suite

2018 bietet neue Zeichenwerkzeuge, viele Detailverbesserungen und die direkte

Ausgabe an WordPress.





OTTAWA, Ontario, April 10, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spektakuläre wie praktische

neue Werkzeuge zeichnen die ab 10. April 2018 erhältliche CorelDRAW® Graphics

Suite 2018 aus. Die neueste Version des Grafikprogrammpakets von Corel bietet

die von Corel-Anwendern meist gewünschten neuen Entwurfs- und

Bildbearbeitungsfunktionen. Hinzu kommen Verbesserungen, die im täglichen

Betrieb enorm viel Zeit sparen.

"Bei Version 2018 haben wir eng mit der CorelDRAW-Community zusammengearbeitet",

sagt John Falsetto, Senior Director Produktmanagement CorelDRAW. "Der neue

Symmetrie-Zeichenmodus macht Spaß, verblüfft und ermöglicht es, in wenigen

Minuten zu experimentieren und spektakuläre Bilder zu zeichnen. Einfachere und

intelligentere Lösungen für grundlegende Aufgaben - wie das Arbeiten mit Knoten

und Bildern - stellen sicher, dass sich jedes Projekt zeitnah abschließen

lässt."

Zu den wichtigsten zeitsparenden Neuerungen zählen:

Symmetrie-Zeichenmodus: Der Symmetrie-Zeichenmodus erzeugt eine Reihe von

symmetrischen Grafiken, von einfachen Zeichnungen bis zu atemberaubenden

Mandalas. Kaleidoskopische Effekte sind in Echtzeit möglich.

Perspektive hinzufügen: Eine Perspektive auf Bitmaps, Vektorobjekte oder beides

lässt sich direkt im Zeichenfenster anwenden. Der Effekt eignet sich

insbesondere für professionelle Grafiker, die ihre Illustrationen und Grafiken

in wirklichkeitsgetreuen Szenarien präsentieren möchten.

Hilfsmittel Blockschatten: Diese interaktive Funktion erzeugt feste

Vektorschatten für Objekte und Text.

Knoten ausrichten und verteilen: Richtet Knoten aus und verteilt sie nach

Vorgaben, etwa in gleichem Abstand zueinander. Das erfolgt mithilfe des

Begrenzungsrahmens einer Auswahl, der Seitenkante oder -mitte, der

nächstgelegenen Rasterlinie oder eines angegebenen Punkts.

Fotos interaktiv begradigen: Alle Steuerelemente zum Begradigen sind auf dem

Bildschirm oder in der Eigenschaftsleiste zugänglich.

Interaktive Perspektivkorrektur: Corel PHOTO-PAINT 2018 verfügt über eine neue

interaktive Perspektivkorrektur mit der Leistungsstärke und Vielseitigkeit eines

teuren Tilt-Shift-Objektivs. Mit der neuen Funktion lässt sich die Perspektive

von Gebäuden, Sehenswürdigkeiten oder anderen Objekten in Fotos noch besser

anpassen.

Nichtdestruktive Hüllen für Bitmaps: Schnelles und nahtloses Überblenden einer

Bitmap in eine Zeichnung gelingt mithilfe von Hüllkurven-Voreinstellungen oder

einer benutzerdefinierten Hüllkurve.

AfterShot 3 HDR: Das erstmals enthaltene AfterShot 3 HDR bearbeitet RAW-Fotos

professionell und verlustfrei. Damit lassen sich kontrastreiche Fotos

korrigieren und HDR-Bilder (High Dynamic Range) erzeugen.

In WordPress veröffentlichen: Diese Funktion wandelt Objekte oder ein ganzes

Projekt in JPEG-, GIF- oder PNG-Dateien und lädt sie direkt in WordPress hoch.

Projekt-Timer: Der Projekt-Timer bietet sich zur Abrechnung an und erleichtert

es, die Projektzeit nachzuverfolgen.

Hinzu kommen Performance-Optimierungen wie die GPU-unterstützte schnellere

Anzeige von Werkzeugvorschauen, Kurven und anderen Effekten in CorelDRAW und

Corel PHOTO-PAINT. Zu den wertvollsten Verbesserungen bewährter Funktionen

zählen:

Grafische Detailarbeit: CorelDRAW 2018 bietet u. a. angepasste

Kurvendarstellungen, aktualisierte Vektorvorschauen, neu gestaltete Füll- und

Transparenzauswahlen und einen Schalter, der das Ausrichten schnell an- und

ausschaltet.

LiveSketch: LiveSketch ist ein revolutionäres Zeichenwerkzeug, das auf

Künstlicher Intelligenz basiert. In Version 2018 hat Corel dessen Präzision

verbessert.

Stift- und Stylus-Geräteunterstützung: Wer mit Stift und einem Tablet arbeitet,

variiert erstmals die Größe der Radierfeder mit dem Stiftdruck. Neigung und

Stellung des Stifts lassen sich mit Eintrittswinkel und Rotation verbinden.

Dreht der Anwender den Stift um, aktiviert er den Radiergummi. Die CorelDRAW

Graphics Suite 2018 bietet zudem den neuesten Stand der Technik für Microsoft

Surface Dial.

Hilfsmittel Wirkung, Pointillizer(TM) und PhotoCocktail(TM): Das Hilfsmittel

Wirkung ist erstmals direkt in CorelDRAW enthalten. Damit lassen sich Bewegungs-

oder Strahleneffekte zuweisen. Der Pointillizer erzeugt Vektormosaiken aus

Vektor- und Bitmap-Objekten. PhotoCocktail hilft, atemberaubende Fotocollagen zu

entwerfen.

Die CorelDRAW Graphics Suite 2018 umfasst:

· CorelDRAW® 2018 - Vektor-Illustration und Seitenlayout

· PHOTO-PAINT® 2018 - Bildbearbeitung

· Font Manager(TM) 2018 - Werkzeug zur Schriftensuche und -verwaltung

· PowerTRACE® 2018 - Vektorisierung (Bestandteil von CorelDRAW 2018)

· CONNECT(TM) 2018 - Inhaltssuche

· CAPTURE(TM) 2018 - Bildschirmfoto-Werkzeug

· AfterShot(TM) 3 HDR - RAW-Foto-Editor

· BenVISTA PhotoZoom Pro 4 - Plug-in zur Vergrößerung digitaler Bilder

Die CorelDRAW Graphics Suite 2018 enthält 10.000 Cliparts und digitale Bilder,

2.000 hochauflösende Digitalfotos, über 1.000 Schriftarten, 350 professionell

gestaltete Vorlagen, 2.000 Fahrzeugvorlagen, über 500 interaktive Bilder und

Bilderrahmen und über 600 Font-, Vektor- und Bitmap-Füllungen.

Der neu gestaltete Begrüßungsbildschirm, Experten-Tipps, Produkthinweise und

Schulungsvideos erleichtern den Einstieg.

Bei der CorelDRAW Graphics Suite haben Käufer die freie Wahl:

Dauerlizenz: Sie bietet mit einer einmaligen Zahlung eine zeitlich unbefristete

Lizenz ohne zusätzliche monatliche oder jährliche Kosten.

Abonnement: Diese Option zeichnet sich durch geringe jährliche Kosten aus und

bietet die Möglichkeit, die Zahlungen zu beenden, wenn die Software nicht mehr

benötigt wird. Abonnenten erhalten Zugriff auf die neueste Version, solange das

Abonnement aktiv ist.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Die CorelDRAW Graphics Suite 2018 ist ab 10. April 2018 für Windows ab Version

7 (mit den aktuellen Service-Packs) in Englisch, Deutsch, Italienisch,

Französisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Niederländisch, Polnisch,

Tschechisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell),

Türkisch und Japanisch verfügbar. Die Vollversion kostet 699 Euro, das Upgrade

349 Euro. Alle Vorversionen (außer Academic, NFR und OEM) berechtigen zum

Upgrade. Ein Jahresabonnement kostet 239,40 Euro. Die Jahresgebühr für das

Upgrade-Programm* beträgt 119,40 Euro. Für Unternehmen und Bildungseinrichtungen

sind Mengenlizenzen verfügbar. Für Unternehmenskunden wird zudem Wartung

bereitgestellt, die Vorteile wie Netzwerkbereitstellung und

Virtualisierungsunterstützung bietet. (Alle Preise inkl. MwSt.)

Weitere Informationen zu den CorelDRAW-Lizenzoptionen finden Sie

hier: www.coreldraw.com/business

Weitere Informationen und eine kostenlose 15-tägige Testversion (keine

Zahlungsinformationen erforderlich) finden Sie unter: www.coreldraw.com

* Corel bietet Käufern einer zeitlich unbefristeten Lizenz ein Upgrade-Programm

an. Es stellt sicher, dass Käufer stets über die neuesten Designwerkzeuge

verfügen und hinsichtlich Dateikompatibilität auf dem neuesten Stand sind.

Solange das Konto aktiv ist, erhalten Abonnenten jeweils automatisch die neueste

Version, sobald diese verfügbar ist.

Weitere Presseinformationen und Rezensionsexemplare erhalten Sie über:

Firefly Communications Corel GmbH

Peter Knoll / Judith Hente Tim Schade

Tel.: +49 89 143794370 Communications EMEA

corel@fireflycomms.com tim.schade@corel.com

Über Corel

Corel ist eines der weltweit führenden Softwareunternehmen. Unsere Mission ist

einfach: Wir wollen Anwendern helfen, ein neues Maß an Kreativität,

Produktivität und Erfolg zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie

unter: www.corel.com

© 2018 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Corel, das Corel-Logo, das Corel Balloon-Logo, CorelDRAW, AfterShot, CAPTURE,

CONNECT, Corel Font Manager, LiveSketch, PhotoCocktail, PHOTO-PAINT,

Pointillizer und PowerTRACE sind Marken oder eingetragene Marken der Corel

Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in Kanada, der USA und

anderswo. Alle anderen hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen

Besitzer. Patente: www.corel.com/patent

Die Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter

http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/e03d5502-6dd5-4226-ba0a-

883f2ec30773

http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/75149b21-d02f-45d7-b2be-

21ffd3d28f94

http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/bdcbabab-b8b1-49b7-b203-

1892f820fe91

http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/bc92d1a1-

5bd7-4540-93da-1a58d0bbb6c8

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Corel via GlobeNewswire

http://www.corel.com/