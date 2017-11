GNW-News: ConnectWise kündet neue Lösungen an, die die Komplexität verringern, die Effizienz erhöhen und den Umsatz ankurbeln sollen

ConnectWise kündet neue Lösungen an, die die Komplexität verringern, die Effizienz erhöhen und den Umsatz ankurbeln sollen

Die Keynote von IT Nation verdeutlicht, wie ConnectWise Unite Partnern unter anderem dabei hilft, Lösungen von Cisco und AWS zu verwalten, zu überwachen und abzurechnen

ORLANDO, Florida, 10. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- ConnectWise(©) begrüßte heute bei IT Nation mehr als 3.500 Teilnehmer und Arnie Bellini, CEO, teilte mit, wie genau die Vision von ConnectWise Anbietern von Technologielösungen (TSP) dabei hilft, die Effizienz zu steigern und das Wachstum in wichtigen Praxisbereichen anzukurbeln.



Als integrierte Suite, die mehr als 200 Drittsysteme umfasst, ist ConnectWise bestens gerüstet, sein Netzwerk für TSPs auszuweiten - und Bellini hat einige der neuesten Angebote in dieser Richtung vorgestellt.

Den Einflussbereich von ConnectWise Unite ausweiten In der letzten Woche veröffentlichte ConnectWise ein Pilotprogramm für ConnectWise Unite(TM), eine neue Lösung, die TSPs dabei helfen soll, die Rechnungserstellung zu automatisieren und zu optimieren und eine cloudbasierte Überwachung und Verwaltung bietet. Mit ConnectWise Unite können Cisco-Partner von einer einzigen Verwaltungskonsole aus auf alle Lösungen von Cisco Spark, Cisco Meraki, Cisco Umbrella und Cisco Stealthwatch zugriffen und sie so verwalten. TSPs können sich für eine kostenlose Testphase von ConnectWise Unite mit Cisco anmelden, die bis zum 1. Januar 2018 läuft.

ConnectWise Unite ist zudem für TSPs konzipiert, die für ihre cloudbasierte Verwaltung und Rechnungserstellung von virtuellen Maschinen und Speicherung Amazon Web Services nutzen. Die Lösungen von ConnectWise Unite basieren auf der gleichen Grundlage wie ConnectWise CloudConsole(TM), das den ConnectWise- Partnern für die Cloud-Services von Microsoft Office 365 und Microsoft Azure als All-in-One-Tool dient.

"Unser Fokus und unsere Leidenschaft bestehen seit mehr als 35 Jahren darin, Möglichkeiten für TSPs zu finden, ihre Effizienz zu steigern, einen besseren Einblick in ihre Geschäfte zu erlangen und Wachstum zu generieren", erklärt Bellini. "ConnectWise Unite erfüllt diese Aufgaben, indem es die Komplexität und die Kosten für die Verwaltung von mehreren Cloud-Lösungen drastisch reduziert und den Unternehmen aller Größen die Möglichkeit bietet, die Geschäftsvorteile von wiederkehrenden Umsätzen schnell auszuschöpfen."

Erster Blick auf Neuigkeiten von 2018 Das ConnectWise Developer Kit wird 2018 erscheinen und wird dafür genutzt, die ConnectWise-Plattform zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dadurch können die Entwickler-Teams schnell jede Komponente im Ökosystem mit der ConnectWise- Plattform zu verbinden. Durch das ConnectWise Developer Kit wird eine einzelne Konsole zur Verfügung gestellt, mit der unser Ökosystem vereinigt wird ("single pane of glass"). Bellini sagt, dass die Idee des ConnectWise Developer Kit auf die fortlaufenden Bemühungen von ConnectWise zurückgeht, sicherzustellen, dass TSPs selbst wählen können, welche Lösung am besten zu ihrem Geschäft passt.

"Wir wissen, dass allgemeingültige Lösungen in einem sich ständig verändernden Umfeld, das so vielfältig ist, wie das, in dem TSPs tätig sind, nicht sinnvoll sind", sagt er. "Indem wir unseren Partnern die Möglichkeit geben, mit der ConnectWise-Plattform jede beliebige von ihnen bevorzugte Lösung reibungslos zu integrieren, können sie die Vorteile der Schlichtheit dieser einzigen Konsole so einsetzen, wie es für ihre jeweiligen besonderen Anforderungen nötig ist."

Craig Fulton, Chief Product Officer für ConnectWise ist heute während der Keynote ebenfalls auf der Bühne erschienen, um verschiedene neue Erweiterungen und Funktionen der ConnectWise-Suite zu veröffentlichen.

ConnectWise Automate(TM) beginnt die Umwandlung zu einer webbasierten Implementierung, mit der eine engere Integration zwischen Automate und ConnectWise Manage(TM) möglich ist. Die ersten beiden Funktionen, die ins Web verschoben werden, sind Computermanagement und eine neue "Network Map"-Funktion. Auf beide kann mit jedem Gerät, das einen Browser hat, zugegriffen werden, ohne dass das Service-Ticket verlassen werden muss. Diese Erweiterungen werden vermutlich im ersten Quartal 2018 erscheinen.

ConnectWise Perspective ist eine innovative Ergänzung zur "Remote Control"- Funktion und ermöglicht eine Smartphone-Videoverbindung zwischen einem Kunden und einem Techniker von TSP, wobei ein Live-Video-Feed vom Smartphone dieses Kunden an den Techniker übermittelt wird. Perspective wird ab dem zweiten Quartal 2018 verfügbar sein und die Serviceerbringung verbessern - durch automatisches Scannen von Barcodes, Aufzeichnung der Sitzungsdauer, Hinzufügen von Arbeitsplatzinformationen in Tickets und weitere Funktionen.

"Perspective hat viele Vorteile, für unsere Partner unter anderem in den Bereichen Schulungen und Personalbesetzung. Nachwuchstechniker können im Außeneinsatz tätig sein und durch einen erfahrenen Techniker im Büro unterstützt werden", erzählt Fulton. "Darüber hinaus bietet Perspective einem Kunden die Möglichkeit, in die Rolle eines Außendiensttechnikers zu schlüpfen, unterstützt durch die Kommunikation mit einem Techniker im Büro."

IT Nation ist jährlich die größte Veranstaltung in der Branche der Anbieter von Technologielösungen. Auf der dreitägigen Konferenz kommen Vertreter zusammen, die auf der ganzen Welt Technologien verkaufen, warten und unterstützen. Die diesjährige IT Nation endet am 10. November.

Über ConnectWise ConnectWise hilft Anbietern von Technologielösungen dabei, ihr Geschäft aufzubauen, zu leiten und auszubauen. Unsere preisgekrönten Software-Lösungen bieten Unternehmen in mehr als 50 Ländern eine vollständig integrierte reibungslose Erfahrung und ermöglichen ihnen, ihre Produktivität, Effizienz und Rentabilität zu steigern. Wenn unser unermüdlicher Einsatz für Innovation, ein leistungsstarkes Netzwerk aus Ideen und Experten, beispiellose Leidenschaft für unsere Nutzer und mehr als 35 Jahre Erfahrung kombiniert werden, ermöglichen die Software-Lösungen von ConnectWise es uns, den Unternehmen die Unterstützung zu bieten, die sie bei jedem Schritt Ihrer Arbeit benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ConnectWise.com.

Copyright © 2017 ConnectWise. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche hier erwähnten Warenzeichen, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Logos gehören ihren jeweiligen Unternehmen. Alle anderen Unternehmens-, Produkt-, oder Dienstleistungsnamen können Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken von anderen Unternehmen sein und gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

