GNW-News: Chaos Computer Club nutzt Hochgeschwindigkeits-Übertragungstechnik von ADVA

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Chaos Computer Club nutzt Hochgeschwindigkeits-Übertragungstechnik von ADVA

ADVA Optical Networking SE /

Chaos Computer Club nutzt Hochgeschwindigkeits-Übertragungstechnik von ADVA

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) vernetzt bei Technologiekonferenz 12.000

Teilnehmer mit internationalem Internetknoten

Leipzig, Deutschland. 19. April 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass

der Chaos Computer Club auf die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM)-Plattform gesetzt

hat, um die größte Konferenz für digitale Experten mit ultraschnellen

Breitbandverbindungen zu versorgen. Das temporäre Netz, das auf der

Glasfaserinfrastruktur des deutschen Netzbetreibers GasLINE basierte, stellte

eine leistungsstarke Anbindung für die rund 12.000 Teilnehmer des jährlichen

Chaos Communication Congress bereit. Dank 16-stufiger

Quadraturamplitudenmodulation konnten Daten über eine Strecke von

200 Kilometern zwischen dem Konferenzzentrum in Leipzig und Berlin mit

200Gbit/s pro Wellenlänge übermittelt werden. Die Lösung wurde als sogenannte

Alien Wavelength (Fremdwellenlänge) auf der bestehenden Infrastruktur

installiert, und ermöglichte den Mitgliedern des Chaos Computer Club während der

viertägigen Veranstaltung, Workshops abzuhalten und ihre Entwicklungsprojekte

voranzutreiben.

"Die diesjährige Konferenz in Leipzig lockte mehr Besucher an als je zuvor.

Unser Netz musste für mehr als 12.000 Besucher und die technischen Vorführungen,

die jedes Jahr das Highlight auf dem Chaos Communication Congress sind,

Übertragungskapazität bereitstellen. Dank ihrer Schnelligkeit, Zuverlässigkeit

und unschlagbaren Energieeffizienz eignet sich die ADVA FSP 3000

CloudConnect(TM) perfekt zur Übertragung von Alien Wavelengths über das

vermaschte, auf ROADM-Technologie basierende Glasfasernetz von GasLINE",

erklärte Kay Rechthien, Backbone & Interconnections, Chaos Computer Club. "Als

Teil der größten Vereinigung von Hackern in Europa stehen unsere Mitglieder in

Bezug auf die wichtigsten technischen und gesellschaftlich relevanten Themen,

wie etwa Informationsfreiheit und Datenschutz, an vorderster Front. Durch den

Zugriff auf absolut zuverlässige Internetverbindungen mit ausgesprochen

niedrigen Signallaufzeiten waren wir in der Lage, die aktuelle digitale

Landschaft ausgiebig zu erforschen und zu diskutieren."

Die Punkt-zu-Punkt-Verbindung basierte auf ADVAs preisgekrönter FSP 3000

CloudConnect(TM)-Plattform und nutzt die kohärente Empfangstechnik der FSP 3000

QuadFlex(TM)-Module. Dadurch erhöhte sich die spektrale Effizienz bei der

Datenübertragung auf Glasfasern, und mit nur einem einzigen Baugruppenträger

konnten mehrere Terabit pro Sekunde über lange Entfernungen transportiert

werden, ohne dass eine Signalregenerierung erforderlich war. Die offene Lösung

bot zudem Unterstützung für Drittanbieter-Terminals und Alien Wavelengths,

wodurch sie noch mehr Kapazität und Flexibilität lieferte. Mit ihrer

unvergleichlichen Energieeffizienz ist die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) eine

sehr nachhaltige Lösung. Der extrem niedrige Stromverbrauch ermöglicht

beträchtliche Energieeinsparungen, und dank der ausgesprochen kompakten

Abmessungen wird äußerst wenig Stellfläche beansprucht.

"Die offene Architektur und enorme Kapazität unserer FSP 3000 CloudConnect(TM)-

Technologie machte die Plattform zur idealen Lösung für die Konferenz des Chaos

Computer Club. Dank ihr konnte die temporäre Infrastruktur enorme Datenmengen

absolut zuverlässig und effizient übertragen", so Andreas Reinert, Sales

Manager, Central Europe bei ADVA. "Der Chaos Computer Club ist ein wichtiger

Akteur in der digitalen Landschaft Europas und vereint einige der bedeutendsten

Computerspezialisten der Welt. Für seine größte und wichtigste Veranstaltung

benötigt der Club modernste Internetanbindung auf Basis der fortschrittlichsten

und innovativsten verfügbaren Technologie. Dass ADVA ausgewählt wurde, um diese

wichtige Infrastruktur bereitzustellen, zeigt, wie sehr die IT-Community auf

unsere Lösungen und unser Knowhow vertraut."

Im folgenden Video stellen wir Ihnen die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) kurz

vor: https://youtu.be/nyG4S-e0qgI.

--------------------------------------------------------------------------------

Über ADVA Optical Networking:

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ADVA Optical Networking SE via GlobeNewswire

http://www.advaoptical.com