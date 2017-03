GNW-News: CaseStack nimmt mithilfe der VMI-Plattform von Datalliance VMI-Services in sein Einzelhändler-Konsolidierungsprogramm auf

CaseStack nimmt mithilfe der VMI-Plattform von Datalliance VMI-Services in sein Einzelhändler-Konsolidierungsprogramm auf

Der führende Anbieter von CPG-Lieferketten-Services expandiert über die typischen 3PL-Transport- und -Lagerungsdienstleistungen hinaus

CINCINNATI, USA, 31. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datalliance gab heute bekannt, dass CaseStack, ein Anbieter von CPG-Lieferketten-Services, unter Verwendung der VMI-Plattform von Datalliance VMI-Services in das Einzelhändler- Konsolidierungsprogramm des Unternehmens aufgenommen hat.



CaseStack arbeitet über das Konsolidierungsprogramm mit Anbietern von Produkten in gewöhnlich niedrigen Mengen und von Marktnischenprodukten zusammen, um Lieferungen, die weniger als eine ganze LKW-Lieferung ausmachen, zu kombinieren, damit sie dann an große Verteilzentren mit voll geladenen LKW geliefert werden. Dadurch, dass der optionale VMI-Service die Verantwortung für die Nachschubplanung und -ausführung übernimmt, optimiert er den Prozess für alle Beteiligten weiter.

"Mithilfe von VMI initiieren wir die Bestellungen für den Einzelhändler mit einer erheblichen Anzahl seiner Lieferanten. Da wir über VMI die Nachfrage des Einzelhändlers und seine verfügbaren Lagerbestände sowie die Lagerbestände und die Produktion des Lieferanten feststellen können, können wir proaktiv mit von VMI generierten ,prädiktiven' Bestellungen umgehen und bei Bedarf effektiver mit dem Einkäufer des Einzelhändlers und bestimmten Lieferanten kommunizieren", sagte Brad Ducker, Senior Collaboration Manager für Kroger bei CaseStack.

"Wenn dem Einkäufer die täglichen Details der Auftragserstellung abgenommen werden, kann er strategischer handeln und sich mehr auf Service Levels, verkaufsfördernde Aktivitäten und das Ausweiten des Geschäfts mit jedem Lieferanten konzentrieren sowie die Möglichkeit erhalten, öfter kleinere Lieferanten aufzunehmen", fuhr Ducker fort. "Lieferanten profitieren auch von den Informationen, die VMI bereitstellt. Mit einem besseren Zugang zu Prognosen, Nachfragetrends und saisonalen Bedürfnissen kann der Lieferant die Produktion und den Nachschub planen, um Umsätze zu maximieren und leere Bestände zu eliminieren. Das VMI-Programm bietet kleinen und auf Marktnischen spezialisierten Lieferanten die erforderlichen Informationseinsichts- und Konsolidierungsmöglichkeiten, damit sie wie große Lieferanten agieren können."

Die vollständige VMI-Story von CaseStack sowie die Storys weiterer Unternehmen finden Sie unter https://www.datalliance.com/resources/success.

Über CaseStack CaseStack ist ein führender Anbieter von Lieferketten-Services und hat sich auf das Erfüllen der Logistikanforderungen von CPG-Unternehmen spezialisiert. CaseStack nutzt kollaborative Konsolidierungsprogramme für den Einzelhandel und cloudbasierte Technologien in weitaus größerem Umfang als typische externe Logistikdienstleister, um nachhaltige Transport- und Lagerungslösungen anzubieten, die Verschwendung in Systemen beseitigen und die Lieferkettenleistung optimieren. Erfahren Sie mehr dazu unter https://ww2.casestack.com/.

Über Datalliance Datalliance ist der weltweit größte Anbieter von Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung kollaborativer Bestandsführungsprogramme wie VMI (Vendor Managed Inventory) und ähnliche Konzepte. Datalliance, bereitgestellt als cloudbasierte Plattform und unterstützt von einer umfassenden Kundenbetreuung, erleichtert es Handelspartnern, Bestandsmanagementbeziehungen aufzubauen, mit denen sich Umsatz und Gewinn steigern lassen - durch eine vollständige Angleichung der Geschäftsziele, eine höhere Regalverfügbarkeit, durch Umschlagoptimierung und Reduzierung von Lieferkettenkosten. Datalliance verwaltet weltweit Aufträge in Milliardenhöhe, Millionen von Artikelnummern und Zehntausende von Standorten für führende Unternehmen in Verbraucher- und Industriemärkten. Weitere Informationen über Datalliance erhalten Sie auf www.datalliance.com.

Kontakt: Brian Lindner, Datalliance 513-791-7272

