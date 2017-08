GNW-News: CallidusCloud gewinnt bei den International Business Awards von 2017 acht Gold Stevies®

CallidusCloud gewinnt bei den International Business Awards von 2017 acht Gold Stevies®

Lead to Money von CallidusCloud als bestes neues Produkt des Jahres im B2B- Bereich ausgezeichnet.



LeadRocket in der Kategorie "Beste(s) neue(s) Produkt/Dienstleistung des Jahres; Software - Lösung für Lead-Generierung" ausgezeichnet.

DUBLIN, Kalifornien, 16. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Callidus Software Inc. (NASDAQ:CALD), ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Vertriebs-, Marketing-, Lern-, und Kundenerlebnis-Lösungen, verkündete heute, dass er bei den International Business Awards von 2017 zum Gewinner von acht Gold Stevie® Awards ernannt wurde.

"Die acht gewonnen Stevie® Awards verdeutlichen CallidusClouds Momentum, unsere Hingabe für Spitzenleistungen, unsere Leidenschaft für Innovation und unsere Fokussierung auf die Kunden", so Leslie Stretch, President und CEO von CallidusCloud. "Sie honorieren auch die Vorteile der Lead-to-Money-Suite, die im Bereich Business-to-Business als bestes neues Produkt ausgezeichnet wurde und mit der die Kunden schnellere, größere und rentablere Geschäfte erzielen können."

Die International Business Awards von 2017 für CallidusCloud in Gold umfassen:

Award-Kategorie Gewinner

Beste(s) neue(s) Produkt/Dienstleistung des Lead-to-Money-Suite Jahres - Business-to-Business-Produkte

Beste(s) neue(s) Produkt/Dienstleistung des LeadRocket Jahres - Software - Lösung für Lead-Generierung

Führungskraft des Jahres - Computerservices Leslie Stretch, President und CEO

Innovator des Jahres - Computerservices & Leslie Stretch, President und CEO -software

Managementteam des Jahres - Führungsteam von CallidusCloud Computersoftware

Kommunikationsteam des Jahres Kommunikationsteam von CallidusCloud

Video Awards - Events & Webcasts You Make CallidusCloud

Website Awards - Computerservices CallidusCloud Homepage

Die International Business Awards (IBAs) sind das weltweit wichtigste Programm für Auszeichnungen im Bereich der Arbeitswelt. Weltweit dürfen sich alle Einzelpersonen und Unternehmen bewerben - öffentlich und privat, gewinnorientiert und gemeinnützig, groß und klein.

Dieses Jahr wurden bei den IBAs mehr 3.900 Bewerbungen überprüft. Die Stevie Award-Gewinner wurden weltweit von mehr als 200 Führungskräften in 12 Jurys bestimmt.

"Die Preisrichter der IBA aus aller Welt waren sehr beeindruckt von den Bewerbungen, die sie dieses Jahr zu prüfen hatten. Bei Bewerbungen aus 60 Nationen ist es den Stevie Awards eine Ehre, die Organisationen auszuzeichnen, die in einer Vielzahl von Branchen großartige Leistungen gezeigt haben", erzählt Michael Gallagher, President und Gründer der Stevie Awards.

Die Auszeichnungen mit dem Spitznamen "Stevies", nach dem griechischen Wort für "gekrönt", werden den Gewinnern am 21. Oktober im Rahmen einer festlichen Gala im W Hotel in Barcelona in Spanien überreicht.

Weitere Informationen zu den International Business Awards und eine vollständige Liste der Stevie Award-Gewinner ist verfügbar unter www.StevieAwards.com/IBA.

Über die Stevie Awards Stevie Awards werden in sieben Programmen verliehen. Dazu zählen: die Asia- Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Jedes Jahr gehen mehr als 10.000 Bewerbungen von Organisationen aus über 60 Ländern für die Teilnahme an den Wettbewerben um die Stevie Awards ein. Mit den Stevies werden weltweit herausragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet und so Organisationen jeder Art und jeder Größe sowie die Menschen dahinter gewürdigt. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter www.StevieAwards.com.

Über CallidusCloud Callidus Software Inc. (NASDAQ: CALD), tätig unter dem Namen CallidusCloud®, ist weltweiter Marktführer im Bereich cloudbasierter Vertriebs-, Marketing-, Lern- und Kundenerfahrungslösungen. Mit der umfassenden Produktsuite von CallidusCloud lässt sich der Lead-to-Money-Prozess beschleunigen und maximieren: Sie hilft, die richtigen Leads zu bestimmen, eine geeignete Gebiets- und Kontingentenverteilung zu gewährleisten, Vertriebsmitarbeiter zu unterstützen, die Configure Price Quote zu automatisieren, Vertragsverhandlungen zu beschleunigen und Umsatzvergütungen effizient zu gestalten - mit dem Ergebnis, schneller größere Abschlussvolumen zu realisieren. Ungefähr 5.400 führende Unternehmen aller Branchen vertrauen auf die Lead-to-Money-Suite von CallidusCloud, um in Rekordzeit mehr Geschäfte für höhere Umsätze abzuschließen.

©2017 Callidus Software Inc. Alle Rechte vorbehalten. Callidus, Callidus Software, das Logo von Callidus Software, CallidusCloud, das Logo von CallidusCloud, Clicktools, SURVE, syncfrog, TrueComp Manager, ActekSoft, ACom3, iCentera, Webcom, Litmos, das Logo von Litmos, LeadFormix, Rapid Intake, 6FigureJobs und LeadRocket sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken der Callidus Software Inc.

Pressekontakt: Venus Picart CallidusCloud 925-251-2200 pr@calliduscloud.com

Source: Callidus Software via GlobeNewswire

http://www.calliduscloud.com/