GNW-News: CalibreScientific übernimmt BIOZOL Diagnostica, einen führenden unabhängigen Distributor biowissenschaftlicher Produkte mit umfangreichen Geschäftsbeziehungen in ganz Deutschland

CalibreScientific übernimmt BIOZOL Diagnostica, einen führenden unabhängigen Distributor biowissenschaftlicher Produkte mit umfangreichen Geschäftsbeziehungen in ganz Deutschland

LOS ANGELES (USA), 14. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalibreScientific freut sich

bekanntzugeben, dass das Unternehmen die Übernahme der BIOZOL Diagnostica

Vertrieb GmbH ("BIOZOL" oder das "Unternehmen"), einem unabhängigen Distributor

biowissenschaftlicher Produkte in Deutschland, abgeschlossen hat.





BIOZOL mit Sitz vor den Toren Münchens ist einer der größten unabhängigen

Distributoren biowissenschaftlicher Produkte mit einem breiten Angebot, das eine

Reihe von innovativen Lieferanten umfasst. Das Produktportfolio des Unternehmens

aus mehr als 6 Millionen Artikeln umfasst Antikörper, Proteine, enzymgekoppelte

Immunassays (ELISA), Erkennungskits für Biochemikalien, Reagenzien und

Diagnosekits. Dank der Unterstützung durch eine Belegschaft mit tiefgreifenden

wissenschaftlichen Kenntnissen kann BIOZOL einen echten Beratungsansatz bieten,

um die wachsenden Anforderungen seines breiten Kundenstamms zu erfüllen. Zu

diesem hochgradig diversifizierten Kundenstamm gehören große Universitäten,

private und öffentliche Forschungseinrichtungen sowie Biotechnologie-, Diagnose-

und Pharmaunternehmen.

"Wir freuen uns außerordentlich darüber, BIOZOL der CalibreScientific-Familie

hinzuzufügen, da die Größe und der Umfang der Geschäftstätigkeiten des

Unternehmens in Deutschland umsetzbare Wachstumsmöglichkeiten für beide

Unternehmen bietet", sagte Ben Travis, CEO von CalibreScientific. "BIOZOL hat

sich über die letzten mehr als 25 Jahre einen großartigen Ruf auf dem Markt

aufgebaut und wir sehen der Fortführung dieser Tradition entgegen, indem wir

neue innovative Lieferanten zum Portfolio hinzufügen, um ein umfassendes

Lösungspaket anzubieten - mit dem Ziel, ein Komplettanbieter für unsere Kunden

zu werden."

"Das ist für uns alle eine spannende Zeit", sagte Ralf Bäuerle, Managing

Director von BIOZOL. "Das Führungsteam von CalibreScientific hat unsere Vision

geteilt, das Unternehmenswachstum über die kommenden Jahre hinweg

voranzutreiben, und wir freuen uns darauf, die umfangreiche Erfahrung von

CalibreScientific in der Biowissenschaftsbranche gewinnbringend einzusetzen, um

BIOZOL dabei zu unterstützen, auf die nächste Stufe aufzusteigen - mit dem Ziel,

unsere Fähigkeiten in Deutschland und darüber hinaus zu erweitern.

Über CalibreScientific Inc.

CalibreScientific ist ein diversifizierter weltweiter Anbieter von

biowissenschaftlichen Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen

Verbrauchsmaterialien für die Laborforschungs-, Diagnostik- und

biopharmazeutischen Gemeinschaften. Das Unternehmen strebt danach, die Grenzen

der Wissenschaft und Innovation zu verschieben - durch unternehmensinterne

Expertise in Kombination mit strategischen Übernahmen, die dazu beitragen,

unseren Kunden eine differenzierte und umfassende Palette aus Produkten,

Dienstleistungen und Unterstützung anbieten zu können. CalibreScientific

repräsentiert ein Portfolio aus Nischenunternehmen im biowissenschaftlichen

Bereich über verschiedene bedeutende Branchen, die über die unübertroffene

Fähigkeit verfügen, sich den einzigartigen Herausforderungen ihrer jeweiligen

Märkte zu stellen. Durch eine Kombination aus Übernahmen und organischem

Wachstum erstreckt sich unsere globale Reichweite über 53 Länder, so dass wir

Kunden auf der ganzen Welt unterstützen. CalibreScientific, mit Hauptsitz in Los

Angeles, Kalifornien (USA), wächst auch weiterhin über eine große Bandbreite von

Branchen und Regionen hinweg und fährt damit fort, sein Produktangebot und seine

globale Präsenz für Labore auf der ganzen Welt zu diversifizieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.calibrescientific.com oder

kontaktieren Sie Matthew Lorence, SVP, Marketing,

mclorence@calibrescientific.com.

