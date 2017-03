GNW-News: CP Kelco erweitert die Kapazitäten der KELCOGEL®-Gellangummi-Produktion

CP Kelco erweitert die Kapazitäten der KELCOGEL®-Gellangummi-Produktion

CP Kelco erweitert die Kapazitäten der KELCOGEL®-Gellangummi-Produktion

Weltweit führender Gellangummi-Produzent reagiert auf wachsende Nachfrage im globalen Markt ATLANTA, 29. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- CP Kelco, ein weltweit führender Hersteller von Spezial-Hydrokolloiden, gab heute die Fertigstellung der neuen Produktionskapazitäten in seinem Werk Okmulgee, Oklahoma, zur Produktion von KELCOGEL®-Gellangummi bekannt.



Diese Erweiterung der Produktionskapazitäten von Gellangummi gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, auf die wachsende Marktnachfrage nach dieser äußerst leistungsfähigen Produktlinie zu reagieren, die in zahlreichen Lebensmitteln, Getränken und anderen Anwendungen verwendet wird.

"Als weltweit führender Hersteller und Innovator von Gellangummi fühlt sich CP Kelco dazu verpflichtet, der Branche als nachhaltiger Anbieter dieser vielseitigen, multifunktionalen Zutat langfristig zur Verfügung zu stehen", sagte Don Rubright, President von CP Kelco. "Wir haben in die Erweiterung der Produktionskapazitäten von Gellangummi investiert, um diese Verpflichtung zu erfüllen."

Bis jetzt war das Werk von CP Kelco in San Diego, Kalifornien, der Hauptproduzent von KELCOGEL-Gellangummi. "Unser Gellangummi-Produkt aus dem Werk Okmulgee bietet aufgrund unserer Produktions- und Qualitätsprotokolle dieselbe Qualität und funktionale Leistung wie das Produkt aus unserem Werk in San Diego", sagte Shaw Gilmer, Sr. Director, Biogums Platform bei CP Kelco. "Wir sind darauf vorbereitet, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden einen reibungslosen Qualifizierungsprozess zu gewährleisten."

CP Kelco verfügt über eine starke Kundenorientierung, tiefgreifende technische Kenntnisse und die höchsten Standards bei Managementsystemen für Qualität und Lebensmittelsicherheit und hat auf dieser Basis umfangreiche Produkttests und Validierungen des am Standort Okmulgee produzierten Gellangummis durchgeführt. Die Kunden von CP Kelco haben bereits neue Produktproben zum Testen erhalten. Der vollständige Einsatz der neuen Produktionskapazitäten für Gellangummi ist für April 2017 geplant.

Über KELCOGEL®-Gellangummi CP Kelco führte KELCOGEL-Gellangummi vor fast 30 Jahren in den Markt ein. Wir verfügen bei dieser vielseitigen und äußerst leistungsfähigen Zutat über umfangreiche Erfahrungen in Anwendungssegmenten, die von Lebensmitteln und Getränken bis hin zu persönlicher Pflege und Pharmazeutik reichen. Gellangummi kann in geringen Mengen in zahlreichen Produkten verwendet werden, die Gelierung, Texturierung, Stabilisierung, Suspension, Filmbildung und Strukturierung benötigen.

Über CP Kelco CP Kelco ist Teil der J.M. Huber Corporation und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, USA. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Spezial- Hydrokolloiden mit Niederlassungen und Anlagen auf der ganzen Welt. CP Kelco bietet ein umfangreiches Angebot an Hydrokolloidlösungen und ist in mehr als 100 Ländern vertreten. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Fähigkeiten dazu zu nutzen, Konzepte und Ideen in vielfältiger Art auf Produkte der realen Welt anzuwenden. Die Spezial-Ingredienzien des Unternehmens finden sich in einer Vielzahl von Verbraucher- und Haushaltsprodukten und industriellen Anwendungen, die auf die Bedürfnisse regionaler Verbraucher zugeschnitten sind. Wichtige Produktlinien sind Gellangummi, Pektin, Xanthangummi, Cellulosegummi, Carrageen, Diutangummi und mikropartikuliertes Molkenproteinkonzentrat sowie weitere einzigartige Biopolymere. Weitere Informationen finden Sie auf www.cpkelco.com.

KONTAKT: Michele Cacdac-Jones Director, Global Communications Büro: +1 678 247 7149 Mobil: +1 770 743 0564 michele.cacdac-jones@cpkelco.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CP Kelco via GlobeNewswire