GNW-News: CBX Software eröffnet eine Niederlassung in Deutschland

CBX Software eröffnet eine Niederlassung in Deutschland

MÜNCHEN, Deutschland und HONG KONG und SAN DIEGO, April 10, 2018 (GLOBE

NEWSWIRE) -- CBX Software, ein führender Anbieter von Product Lifecycle

Management (Retail PLM), Global Sourcing Software und Supply Chain Software für

den Einzelhandel, hat heute die Eröffnung seiner Niederlassung in München

(Deutschland) bekannt gegeben.





"Europa war immer ein Vorreiter unserer Wachstumsstrategie," sagt Michael Hung,

CEO von CBX Software. "Für CBX ist es sehr wichtig, eine effizientere Erfahrung

für seine europäischen Kunden wie Lidl, ICA, El Corte Ingles und Steinhoff

International zu schaffen, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus sind wir im

Hinblick auf neue Möglichkeiten in der Region äußerst wettbewerbsfähig und

werden daher ein Service- und Support-Team aufbauen, um Weltklasse

Implementierungen direkt in der Nähe von den Kundenzentralen zu realisieren."

CBX hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erfahren und ist stolz auf

seinen positiven Nettovermögenswert, dieser in den letzten 18 Jahren von Jahr zu

Jahr gewachsen ist. CBX ist finanziell gesund und hat sich niemals Geld von der

Bank geliehen. Unser Unternehmen hat einen drei Jahres Plan, um ein großes

europäisches Team mit Sitz in München zu beschäftigen. CBX feiert derzeit sein

20-jähriges Bestehen als Teil der Einzelhandelsbranche. In diesen Jahren haben

sich mehr als 90 der weltweit führenden Einzelhändler, Marken,

Handelsunternehmen in Europa, Asien und Nordamerika sowie Tausende von

Zulieferern auf CBX verlassen, um ihre globalen Einzelhandelslieferketten zu

optimieren und zu rationalisieren.

"Heute feiern wir einen sehr wichtigen Meilenstein in unserer

Expansionsstrategie und unseren Beitrag zum Einzelhandel in Europa." sagt Andre

von Appen, Vice President Europa, CBX Software GmbH. "Wir haben bereits eine

sehr starke Kundenbasis in der Region und können unseren Kunden nun einen noch

besseren Kundenservice bieten, als sehr verlässlicher Partner für die Bereiche

PLM-, Sourcing- und Supply Chain in der Einzelhandelsbranche."

Silicon Review hat CBX, als eines der am 30 schnellsten wachsenden Unternehmen

in Asien bewertet und wurde kürzlich von Supply & Demand Chain Executive mit

einem Green Supply Chain Award ausgezeichnet. CBX ist zuversichtlich, seinen

nachweislichen Erfolg fortzusetzen und Lösungen anzubieten, die nicht nur eine

Vielzahl an Mobilitätsmöglichkeiten bieten, sondern noch wichtiger ist die

Nutzung der Cloud und aller seiner Vorteile, die eine echte multimandantenfähige

Architektur dem globalen Markt bieten kann.

Über CBX

CBX Software ist der weltweit führende Total Sourcing Management-Lösungsanbieter

von der Konzeption bis zur Lieferung - die Kombination von Menschen, Prozessen

und Lösungen. CBX hilft Einzelhändlern und Marken bei der Optimierung von

Produktentwicklung und Beschaffung bis hin zu Bestellung, Produktion und

Lieferung. Mit den innovativen Technologielösungen Sourcing Management, Product

Lifecycle Management (PLM) und Production & Order Management stärkt CBX das

Supply-Chain-Netzwerk, indem es die Zusammenarbeit mit über 15.000

Einzelhandels- und Lieferantenpartnern und 30.000 Anwendern in mehr als 50

Ländern fördert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cbxsoftware.com.

Andre von Appen

Vice President Europe, CBX Software GmbH

Email: Andre.Appen@cbxsoftware.com

