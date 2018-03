GNW-News: CBT Pharmaceuticals baut durch Lizenzabkommen zu CTLA-4-Antikörper von CrownBio Immunonkologie-Pipeline auf

CBT Pharmaceuticals baut durch Lizenzabkommen zu CTLA-4-Antikörper von CrownBio Immunonkologie-Pipeline auf

SAN DIEGO (USA), 22. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International

(TWSE:6554) und globaler Dienstleistungsanbieter im Bereich der Erforschung und

Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur

Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher,

kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, hat heute ein

strategisches Lizenzabkommen mit CBT Pharmaceuticals (CBT) angekündigt, einem

innovativen Biopharmazieunternehmen mit Sitz in den USA und China, das sich zum

Ziel gesetzt hat, eines der führenden Unternehmen mit Bezug auf die Forschung

und Entwicklung von Kombinationstherapien in der Onkologie zu werden.





Das Abkommen gibt CBT die exklusiven, weltweiten Entwicklungs- und

Vermarktungsrechte an einem neuen rekombinanten menschlichen monoklonalen

Antikörper, der auf ein differenziertes Epitop auf dem zytotoxischen T-

Lymphozyten-assoziierten Antigen 4-(CTLA-4) Molekül abzielt. Die Bindung dieses

Antikörpers an CTLA-4 blockiert die Interaktion von CTLA-4 mit seinen Liganden

CD80/CD86 und ermöglicht so den zytoxischen T-Zellen, aktiv zu funktionieren.

Gemäß den Bedingungen dieses globalen Lizenzabkommens erhält CBT Zugriff auf

einen dritten Checkpoint-Inhibitor, um seine bestehende Immunonkologie-Pipeline

aus PD-1- und PD-L1-Inhibitoren zu ergänzen. CrownBio ist dazu berechtigt,

mögliche Zahlungen in Höhe von 47 Mio. US-Dollar bei Erreichen von zukünftigen

Entwicklungsmeilensteinen sowie regulatorischen und verkaufsbasierten

Meilensteinen sowie Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz zu erhalten. Sobald der

empfohlene Phase-I-Monotherapieabschnitt der klinischen Studie der Phase I/II

abgeschlossen ist, wird die Kombination mit anderen Komplementärtherapien aus

dem Portfolio von CBT mit Bezug zu Immunonkologie- und zielgerichteten Therapien

begonnen.

"Dieser Erwerb von CrownBio ist ein weiterer Baustein in unserer Strategie zur

Entwicklung eines Portfolios aus Programmen in Kombination mit unserer Pipeline

von Immunonkologie- und zielgerichteten Therapien, von denen wir glauben, dass

sie zu einem sinnvollen und dauerhaften klinischen Nutzen führen und

Auswirkungen auf die Überlebensrate bei Krebs mit Bezug auf eine Reihe von

Malignomen und einer größeren Gruppe von Krebspatienten haben werden", sagte Dr.

Sanjeev Redkar, CEO und President von CBT. Er fuhr fort: "Der neue CTLA-4-

Antikörper fügt sich gut in unsere laufenden klinischen Studien ein und wir

hoffen, dass wir drei zusätzliche klinische Studien zu Einzelwirkstoffen

vorantreiben können und erwarten, dass zwei klinische Studien zu

Kombinationstherapien, bis Ende 2018 die Klinik erreichen."

Dr. Tillman Pearce, Interim Chief Medical Officer, fügte hinzu: "Der neue CTLA-

4-Antikörper zeigte eine stärkere Bindung und eine im Vergleich zum vermarkteten

CTLA-4-Antikörper recht positive Leistung in nicht-klinischen Modellen, was eine

Differenzierung in der Klinik erlauben kann."

Dr. Jean Pierre Wery, CEO von CrownBio, sagte: "CrownBio stellt seinen Kunden

aus der Biopharmabranche die wissenschaftliche Plattform zur Verfügung, um es

ihnen zu ermöglichen, Medikamente auf den Markt zu bringen, die die

Behandlungsmöglichkeiten für Patienten verbessern. Dazu gehört auch die

strategische Lizenzierung von proprietären Antikörpern. Wir freuen uns darüber,

die innovative Immunonkologie-Pipeline von CBT unterstützen zu können, indem wir

unseren rekombinanten menschlichen monoklonalen CTLA-4-Antikörper lizenzieren."

Über CBT Pharmaceuticals, Inc.

CBT Pharmaceuticals, Inc. ist ein innovatives Biopharmazieunternehmen, das sich

zum Ziel gesetzt hat, eines der führenden Unternehmen mit Bezug auf die

Forschung und Entwicklung von Kombinationstherapien in der Onkologie zu werden,

indem es sich auf Therapeutika konzentriert, die das Immunsystem aktivieren und

auf spezifische molekulare Wege abzielen, um Krebs zu bekämpfen. Der Erwerb von

CTLA-4 ergänzt die bestehende Pipeline des Unternehmens, die aus vier

Therapeutika in der Entwicklungsphase besteht. CBT verfügt über zwei neue

humanisierte monoklonale Antikörper - CBT-501, der auf den "Programmed Death"-

1- (PD-1) Membranrezeptor von Immunzellen abzielt, sowie CBT-502, den

"Programmed Death-Ligand-1" (PD-L1), ein Oberflächenprotein, das das Immunsystem

des Körper so wiederherstellt, dass es Krebszellen erkennen und abtöten kann.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen noch über CBT-101, einen oralen c-MET-

Inhibitor, der auf den Weg der Epithelial-mesenchymalen Transition (EMT)

abzielt, und CBT-102, einen oralen Multi-Kinase-Inhibitor, der auf Signalwege

für unkontrolliertes Wachstum abzielt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016

gegründet. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cbtpharma.com. Sie können

uns auch auf Twitter folgen: @CBTpharma.

Über Crown Bioscience, Inc.

CrownBio ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung

von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der

Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher und

Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter

Modelle und prädiktiver Tools unterstützt CrownBio seine Kunden bei der

Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Kontakt:

Cammy Duong

MacDougall Biomedical Communications

+1 81-591-3443

cduong@macbiocom.com

