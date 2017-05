GNW-News: BroadSoft und MTS erhalten Innovationspreis von Global Telecom Business

BroadSoft und MTS erhalten Innovationspreis von Global Telecom Business

* BroadSoft und Mobile TeleSystems (MTS) erhalten einen Innovationspreis von Global Telecom Business * Die Unified-Communications-Lösung (UC) von BroadSoft und MTS wird für ihre Innovation auf dem russischen Markt ausgezeichnet * Gewinner wurden am 23. Mai auf der jährlich stattfindenden Veranstaltung Global Telecom Business Summit and Awards in London bekannt gegeben CRAWLEY, Großbritannien, 25. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT), ein globaler Marktführer im Bereich Cloud-Business-Software für Unified Communications, Teamarbeit und Contact Center (UCaaS), nahm gestern Abend im Rahmen der Global Telecom Business Awards in London zusammen mit Mobile TeleSystems PJSC ("MTS") (NYSE:MBT) (MOEX:MTSS) einen Innovationspreis entgegen.



Die Auszeichnung würdigt die Innovation einer Unified-Communications-Lösung auf dem russischen Markt.

Basierend auf der BroadSoft BroadWorks(®) Call-Control-Plattform und der UC- One(®)-Suite von Geschäftsanwendungen brachte MTS eine innovative Festnetz- Mobilfunk-Konvergenzlösung mit dem Namen "Virtual PBX" heraus. Über 50.000 russische Unternehmen aus zahlreichen Branchen haben sich in der kurzen Zeit seit der Einführung bei diesem Dienst angemeldet.

"Der Erfolg von Virtual PBX ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen zwei Unternehmen. BroadSoft unterstützte MTS mit umfangreichem Support während der Einführungsphase, insbesondere mit Training und Beratung, und half auf diese Weise, diese preisgekrönte Lösung in Betrieb zu nehmen", sagte Vasyl Latsanych, Vice President für Strategie und Marketing bei MTS. "Unsere strategische Beziehung mit BroadSoft stärkt die Führungsposition von MTS auf dem russischen Telekommunikationsmarkt für Geschäftskunden."

"Wir fühlen uns sehr geehrt, zusammen mit MTS diese Auszeichnung von Global Telecom Business zu erhalten", sagte Marco Meier, Vice President bei BroadSoft für Deutschland und Osteuropa. "Als einer der größten Telekommunikationsanbieter in Russland spielt MTS eine wichtige Rolle dabei, weltweit führende Technologien und Services im Land zu verbreiten."

Über BroadSoft: BroadSoft ist der technologische Innovator im Bereich der Cloud-Kommunikation-, Teamarbeits- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in 80 Ländern. Wir sind in Bezug auf die Marktanteile auf dem Gebiet der cloudbasierten Unified Communications mit einer offenen, mobilen und sicheren Plattform führend. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft-Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine bahnbrechende Leistung zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf www.BroadSoft.com Twitter | LinkedIn | Work It!

Über MTS Mobile TeleSystems PJSC ("MTS") (NYSE:MBT) (MOEX:MTSS), der führende Telekommunikationskonzern in Russland und der GUS, bietet eine umfangreiche Palette an Mobilfunk- und Festnetzdiensten an. Wir bedienen ca. 110 Millionen Mobilfunkteilnehmer in Russland, der Ukraine, Armenien, Turkmenistan und Weißrussland sowie ca. 9 Millionen Festnetzkunden mit Sprachdiensten, Breitband- Internet und Pay-TV. Um mit der sich wandelnden Kundennachfrage Schritt zu halten, definiert MTS seine Telekommunikationsdienste neu und bietet innovative Produkte auf verschiedenen technischen Gebieten an, die über das netzwerkbezogene Kerngeschäft hinausgehen. Dazu gehören Big Data, Finanz- und Bankendienste, Internet der Dinge, OTT, Cloud Computing, Systemintegration und E-Commerce. Wir nutzen unser marktführendes Händlernetz als Plattform für den Kundendienst und den Vertrieb von Geräten und Zubehör. Weitere Informationen finden Sie unter www.mtsgsm.com.

