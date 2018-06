GNW-News: Britische Arzneimittelbehörde MHRA erneuert Early Access to Medicines Scheme Scientific Opinion für Santheras Raxone® (Idebenon) bei Duchenne-Muskeldystrophie

Britische Arzneimittelbehörde MHRA erneuert Early Access to Medicines Scheme Scientific Opinion für Santheras Raxone® (Idebenon) bei Duchenne-Muskeldystrophie

Santhera Pharmaceuticals Holding AG /

Britische Arzneimittelbehörde MHRA erneuert Early Access to Medicines Scheme

Scientific Opinion für Santheras Raxone® (Idebenon) bei

Duchenne-Muskeldystrophie

Pratteln, Schweiz, 22. Juni 2018 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

bekannt, dass die britische Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare

products Regulatory Agency) die Early Access to Medicines Scheme (EAMS)

Scientific Opinion für Raxone® (Idebenon) erneuert hat. Dies erlaubt die

Behandlung von Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) und abnehmender

Atmungsfunktion ohne Glukokortikoid-Begleitmedikation. Anlässlich der jährlichen

Überprüfung hat die MHRA ihre positive wissenschaftliche Beurteilung für Raxone

im Rahmen des EAMS bestätigt und das Programm für die Dauer eines weiteren

Jahres erneuert.

Das Early Access to Medicines Scheme soll Patienten mit lebensbedrohlichen oder

zu schwerer Beeinträchtigung führenden Erkrankungen, für die es keine oder keine

zufriedenstellenden Behandlungsoptionen gibt, den Zugang zu noch nicht

zugelassenen Arzneimitteln ermöglichen. Dank Einbindung in das EAMS kann das

Entwicklungspräparat Raxone, dessen Zulassungsantrag von Santhera gegenwärtig

für Europa und die USA vorbereitet wird, bereits jetzt DMD-Patienten verabreicht

werden, sofern sie bestimmte Einschlusskriterien erfüllen.

Raxone ist seit Juni 2017 in Grossbritannien über das EAMS erhältlich.

Gegenwärtig nehmen über 40 DMD-Patienten in mehreren spezialisierten DMD-Zentren

in Großbritannien am EAMS teil.

"Wir freuen uns sehr über die Erneuerung des EAMS für Raxone. Es eröffnet

Patienten mit DMD und abnehmender Atmungsfunktion, die ansonsten keine

therapeutischen Alternativen haben, eine Behandlungsmöglichkeit", sagte Thomas

Meier, PhD, CEO von Santhera. "Mit der Erneuerung anerkennt die MHRA auch den

hohen medizinischen Bedarf von DMD-Patienten und das positive Nutzen/Risiko-

Profil von Raxone in dieser Patientenpopulation. Wir sind entschlossen, diesem

dringenden medizinischen Bedarf zu entsprechen und werden Raxone auf Anfrage der

behandelnden Ärzte allen Patienten in Grossbritannien zugänglich machen, die die

Zulassungskriterien für das EAMS erfüllen."

Janet Bloor, Vorsitzende von Action Duchenne und Mutter eines Jugendlichen mit

DMD, sagte: "Wir haben viele Jahre daran gearbeitet, einen frühzeitigen Zugang

zu neuen Behandlungsoptionen zu erwirken. Dies gelang erst mit Santhera, einem

Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den medizinischen Bedarf zur

Behandlung des Atmungsfunktionsverlusts bei Patienten mit DMD zu decken. Zeit

ist etwas, was Patienten mit DMD nicht haben und deshalb begrüsse ich die

Erneuerung des EAMS, welche das MHRA nach Konsultation mit der

Patientengemeinschaft beschlossen hat."

Im Rahmen des EAMS, und wie im öffentlichen Beurteilungsbericht(1) dargelegt,

kann Raxone als Behandlung eingesetzt werden, um den Atmungsfunktionsverlust bei

DMD-Patienten zu verlangsamen, welche mindestens 10 Jahre alt sind und

gleichzeitig keine Glukokortikoide einnehmen. Patienten müssen die klinischen

Aufnahmekriterien für das EAMS erfüllen, einschliesslich des Nachweises eines

bestehenden Atmungsfunktionsverlusts vor Beginn der Behandlung. Raxone kann

Patienten verabreicht werden, die zuvor mit Glukokortikoiden behandelt wurden,

oder bei denen diese nicht verträglich oder nicht angezeigt sind.

(1) Öffentlicher Beurteilungsbericht. Link:

https://www.gov.uk/government/publications/early-access-to-medicines-scheme-

eams-scientific-opinion-raxone-to-treat-the-decline-of-respiratory-function-in-

patients-with-duchenne-muscular-dys

Über das UK Early Access to Medicines Scheme (EAMS)

Das EAMS in Grossbritannien soll Patienten mit lebensbedrohlichen oder zu

schwerer Beeinträchtigung führenden Erkrankungen, für die es keine oder keine

zufriedenstellenden Behandlungsoptionen gibt, den Zugang zu noch nicht

zugelassenen Arzneimitteln ermöglichen. Im Rahmen des EAMS begutachtet die MHRA

Nutzen und Risiken eines Arzneimittels in einer wissenschaftlichen Beurteilung

(Scientific Opinion) basierend auf den bei der EAMS-Einreichung verfügbaren

Daten. Die Beurteilung ist für ein Jahr gültig und kann erneuert werden. Das

EAMS ist freiwillig und die Beurteilung seitens der MHRA ist kein Ersatz für das

normale Zulassungsprozedere für Medikamente.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer

Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung

innovativer Medikamente für Orphan- und andere Erkrankungen mit hohem

medizinischen Bedarf fokussiert. Das Produktportfolio umfasst Arzneimittel für

neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Krankheiten, die entweder

in der klinischen Entwicklung sind oder bereits die Marktzulassung erhalten

haben. Santheras Raxone® (Idebenon) ist in der Europäischen Union, Norwegen,

Island, Liechtenstein und Israel zur Behandlung von Leber hereditärer

Optikusneuropathie (LHON) zugelassen und wird derzeit in über 20 Ländern

vermarktet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.santhera.com.

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

public-relations@santhera.com oder

Eva Kalias, Head External Communications

Tel.: +41 79 875 27 80

eva.kalias@santhera.com

Investoren:

investor-relations@santhera.com oder

Christoph Rentsch, Chief Financial Officer Hans

Vitzthum, LifeSci Advisors

Europa: +41 61 906 89 65 USA:

+1 212 915 2568

christoph.rentsch@santhera.com

hans@lifesciadvisors.com

Disclaimer / Forward-looking statements

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung

oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftsaktivitäten enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, der Leistungsausweis

oder die Zielerreichung des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen

ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Die Leser sollten sich

daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere

nicht im Zusammenhang mit einer Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Das

Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen ab.

Mitteilung EAMS Erneuerung:

http://hugin.info/137261/R/2200700/853467.pdf

http://www.santhera.com