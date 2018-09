GNW-News: Breitband-Internet: Solutions 30 unterzeichnet in Frankreich zwei neue Verträge mit einem Volumen von über 80 Millionen Euro

Breitband-Internet: Solutions 30 unterzeichnet in Frankreich zwei neue Verträge mit einem Volumen von über 80 Millionen Euro

SOLUTIONS 30 SE, führender Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in

Europa, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen zwei große Verträge mit einem

der führenden europäischen Telekommunikationsanbieter unterzeichnet hat.



Diese

Verträge sowie die bereits an Solutions 30 vergebenen Aufträge unterstreichen

das Vertrauen dieses führenden Anbieters in seinen langjährigen Partner. Darüber

hinaus übernimmt Solutions 30 die Mehrheit der Aktien von CPCP, einem auf den

Einsatz von Glasfaser spezialisierten Unternehmen, an dem die Gruppe im Juni

2017 eine Minderheitsbeteiligung erworben hatte. Dadurch festigt Solutions 30

die erreichte führende Marktstellung bei der Einführung von schnellem Internet

in Frankreich.

Glasfasereinsatz: Unterzeichnung eines weiteren Vertrages über 50 Mio. Euro in

drei Jahren mit einem der größten europäischen Telekommunikationsanbieter

Solutions 30 hat mit einem der führenden europäischen Telekommunikationsanbieter

einen Vertrag im Volumen von 50 Millionen Euro über einen Zeitraum von drei

Jahren abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages ist der Anschluss weiterer

Haushalte an das französische Glasfasernetz. Solutions 30 stärkt damit seine

Position bei einem der größten europäischen Telekommunikationsbetreiber und baut

seine führende Marktstellung in Frankreich weiter aus. Der Vertragsabschluss

belegt darüber hinaus die Fähigkeit der Gruppe, das hohe Wachstum des

Glasfasermarktes in Frankreich umzusetzen, indem es Solutions 30 gelingt,

hochqualifizierte Techniker zu rekrutieren und auszubilden sowie durch ein

leistungsstarkes internes Informationssystem die Einsätze zu optimieren und die

eigene Lernkurve zu beschleunigen.

Instandhaltung bestehender Anlagen: Unterzeichnung eines Vertrags über 32 Mio.

Euro und einer Laufzeit von vier Jahren mit demselben Betreiber

Darüber hat Solutions 30 einen Auftrag im Volumen von 32 Mio. Euro über eine

Laufzeit von vier Jahren erhalten, durch den die Zusammenarbeit um die Wartung

der bestehenden Telekommunikationsanlagen des Betreibers erweitert wird. Diese

Vereinbarung spiegelt das Vertrauen und die Zufriedenheit des Betreibers mit

seinem langjährigen Partner Solutions 30 wider.

Solutions 30 wird Mehrheitsaktionär von CPCP

Zum 1. August 2018 hat Solutions 30 seinen Anteil an CPCP von 48% auf 76%

aufgestockt. Damit wird CPCP ab diesem Zeitpunkt im Konzernabschluss von

Solutions 30 vollkonsolidiert werden. CPCP ist auf den Einsatz von Glasfaser in

Frankreich spezialisiert. Durch die mehrheitliche Übernahme kann Solutions 30

seine Marktstellung in einem dynamisch wachsenden Markt weiter ausbauen und sein

Leistungsangebot rund um den Einsatz von Glasfaser und 5G erweitern. Im

Geschäftsjahr 2017 erzielte CPCP einen Umsatz in Höhe von 53 Millionen Euro.

Finanzkalender 2018:

24. September 2018 Halbjahresergebnis 2018

25. September 2018 10:00 Uhr: Investoren-Telefonkonferenz (in

Englisch)

14.30 Uhr: Investorenkonferenz (in

Französisch)

6. November 2018 Umsatz für das dritte Quartal 2018

Die Veröffentlichung erfolgt jeweils nach der Schließung der Märkte Euronext

Growth und XETRA, d. h. um ca. 20:00 Uhr.

Über SOLUTIONS 30

SOLUTIONS 30 (vormals PC30) ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale

Technologien in Europa. Ziel von SOLUTIONS 30 ist es, sowohl Privatpersonen als

auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen,

die unser tägliches Leben verändern: Gestern die Informatik und das Internet,

heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit

vernetzen. Seit seiner Gründung hat SOLUTIONS 30 über ein dichtes und

kundennahes Netzwerk aus rund 6.000 Technikern mehr als 10 Millionen Einsätze

durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist SOLUTIONS 30 in Frankreich,

Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent.

Das Kapital von SOLUTIONS 30 gliedert sich in 24 179 812 Aktien, die mit

gleichem Nominalbetrag und Stimmrechtsanteil ausgestattet sind.

SOLUTIONS 30 SE ist an der Euronext Growth notiert (ISIN FR0013188844, Kürzel

ALS30) und für den französischen Aktiensparplan (PEA) für kleine und mittelgroße

Unternehmen (KMU) qualifiziert.

Darüber hinaus werden die Aktien von SOLUTIONS 30 auf der elektronischen

Handelsplattform XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN

FR0013188844, Kürzel 30L2) gehandelt.

Indizes: MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.solutions30.com.

Kontakte

SOLUTIONS 30 KONTAKT PRESSE

Nezha Calligaro | CEO PA Samuel Beaupain | Relations Presse

+352 2 648 19 17 +352 6 88 48 48 02 | samuel@edifice-

communication.com

GENESTA Finance

Hervé Guyot | Listing Sponsor Nathalie Boumendil | Investor Relations

+352 1 45 63 68 60 | hguyot@genesta- +352 6 85 82 41 95 | nathalie@edifice-

finance.com communication.com

http://www.solutions30.com