GNW-News: Bombardier und die Österreichischen Bundesbahnen unterzeichnen Abrufbestellung über 25 TALENT 3-Züge

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

Bombardier und die Österreichischen Bundesbahnen unterzeichnen Abrufbestellung über 25 TALENT 3-Züge

Bombardier Transportation /

Bombardier und die Österreichischen Bundesbahnen unterzeichnen Abrufbestellung

über 25 TALENT 3-Züge

.



Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

* Sechsteilige Elektrotriebzüge für den Einsatz in Tirol und Südtirol

* Mit zweitem Abruf sind insgesamt 46 TALENT-Züge für Österreich bestellt

BERLIN, Germany, July 03, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Fotos zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter den folgenden Links:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1641f008-f57a-

43d1-8423-80dbe5a7be46

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09a368c9-d454-42e8-a1ba-

e9e971428473

Der führende Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation und die

Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben am 29. Juni 2018 eine Abrufbestellung

für die Lieferung von 25 BOMBARDIER TALENT 3-Zügen unterzeichnet. Dieser zweite

Abruf basiert auf einem Rahmenvertrag über 300 Züge aus dem Jahr 2016. Der

Gesamtwert dieser Bestellung beläuft sich auf rund 188 Millionen Euro (218

Millionen US-Dollar). Dieser Abruf enthält eine Option für weitere fünf Züge.

Von den 25 neuen sechsteiligen Elektrotriebzügen werden 19 Fahrzeuge in Tirol

eingesetzt. In Südtirol, und damit im grenzüberschreitendem Verkehr nach

Italien, kommen sechs Züge zum Einsatz. Dadurch werden die Mobilitätsangebote

auf den wichtigen Verbindungen zwischen ländlichen und städtischen Gebieten in

der österreichischen Region Tirol sowie im italienischen Südtirol gestärkt. Die

Auslieferung der Züge für Tirol ist für 2020 geplant. Die für Südtirol ist für

2021 vorgesehen.

"Mit dieser Beschaffung setzen die ÖBB die Fuhrparkerneuerung konsequent fort",

so Evelyn Palla, Vorstandsmitglied der ÖBB-Personenverkehr AG. "Damit sind

Barrierefreiheit und ein State-of-the-art-Komfortstandard im Nah- und

Regionalverkehr für Tirol sichergestellt."

"Es ist ein großer Vertrauensbeweis für Bombardier und eine tolle Bestätigung

für den neuen Regionalzug TALENT 3, dass sich die ÖBB bereits vor Auslieferung

der ersten Züge für den zweiten Abruf entschlossen hat", so Christian Diewald,

Österreichchef von Bombardier. "Wir freuen uns darauf, die vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit der ÖBB fortzusetzen. Gemeinsam werden wir den Ausbau und die

Modernisierung der Mobilitätsangebote in Österreich erfolgreich umsetzen."

Mit seinem besonders breiten Wagenkasten erlaubt der neue TALENT 3-Zug eine bis

zu 50 Prozent höhere Sitzplatzkapazität im Vergleich zur Vorgängergeneration.

Damit ermöglicht dieser Zug einen schnelleren Passagierwechsel und maximalen

Reisekomfort. Die spurtstarken Züge punkten mit sechs angetriebenen Achsen für

eine hohe Beschleunigungsleistung. Insgesamt sind bereits rund 1.400 Züge

der TALENT-Familie in Europa und Kanada im Einsatz. Davon werden 187 Fahrzeuge

von den ÖBB in Österreich betrieben.

Bombardiers Produkte sorgen für Mobilität in Österreich. In Großstädten wie

Linz, Innsbruck, Graz sowie zukünftig in Wien sind moderne FLEXITY-Trams im

Einsatz. Zudem stammen Stadtbahnzüge für die Wiener U-Bahnlinie 6 sowie

Nahverkehrszüge für die ÖBB und Lokomotiven für mehrere private Cargo-

Unternehmen von Bombardier. Der Standort Wien ist Bombardiers Kompetenzzentrum

für Straßenbahnen. Dort sind rund 500 Mitarbeiter beschäftigt.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Bahntechnik

und verfügt über das breiteste Portfolio der Branche. Zur Produktpalette zählen

das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie

Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette

Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen Bahndienstleistungen und

Elektromobilität aktiv. Als innovativer Vorreiter setzt Bombardier

Transportation kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und

schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für

Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und

Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier

Transportation hat rund 39 850 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich

in Berlin.

Über Bombardier

Mit mehr als 69.500 Mitarbeitern in vier Geschäftsbereichen ist Bombardier ein

weltweit führendes Unternehmen in der Transportbranche, das innovative und

wegweisende Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen

bieten ein erstklassiges Transporterlebnis und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf

Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit Hauptsitz in Montréal, Kanada, verfügt Bombardier über Produktions- und

Entwicklungsstandorte in 28 Ländern in den Geschäftsbereichen Transportation,

Business Aircraft, Commercial Aircraft sowie Aerostructures und Engineering

Services. Die Aktien von Bombardier werden an der Börse von Toronto (BBD)

gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 erzielte Bombardier einen

Umsatz in Höhe von 16,2 Mrd. US-Dollar. Neuigkeiten und Informationen über uns

finden Sie auch online unter bombardier.com oder folgen Sie uns auf

Twitter @Bombardier.

Hinweise an Redakteure

Mehr Informationen über Bombardier in Deutschland stehen online

unter www.de.bombardier.com bereit. Pressemitteilungen, Zusatzinformationen und

Fotos mit speziellem Bezug zu Deutschland finden Sie im Pressezentrum

unter: http://de.bombardier.com/en/media.html. Folgen Sie Bombardier

Transportation auf Twitter @BombardierRail.

Bombardier und TALENT und FLEXITY sind eingetragene Marken der Bombardier Inc.

oder ihrer Tochterunternehmen.

Für weitere Informationen

Andreas Dienemann Group Media Relations

Director Communications +49 30 98607 1687

+49 3302 89 4260 press@rail.bombardier.com

+49 174 920 1431

andreas.dienemann@rail.bombardier.com

Bei spezifischen Presseanfragen wenden Sie sich an einen unserer weltweiten

Ansprechpartner.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bombardier Transportation via GlobeNewswire

http://www.bombardier.com