GNW-News: Bombardier und Airbus veranstalten Telefonkonferenz zur C-Series-Partnerschaft

Bombardier Inc.



/

Bombardier und Airbus veranstalten Telefonkonferenz zur C-Series-Partnerschaft

MONTREAL, 8. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX:BBD.B) und Airbus

(EPA:AIR) werden am Freitag, dem 8. Juni 2018, um 7 Uhr EDT bzw. 13 Uhr MESZ

eine Telefonkonferenz für die Medien durchführen.

John Di Bert, Senior Vice President und Chief Financial Officer bei Bombardier

Inc., Harald Wilhelm, Chief Financial Officer bei Airbus und Airbus Commercial

Aircraft, sowie Philippe Balducchi, Chief Executive Officer bei der C Series

Aircraft Limited Partnership werden über die C-Series-Partnerschaft sprechen und

Fragen der Medien beantworten.

DATUM: Freitag, 8. Juni 2018

UHRZEIT: 7:00 Uhr EDT / 13:00 Uhr MESZ

Medienvertreter, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, können sich

über eine der folgenden Telefonnummern einwählen:

+1 514 394 9320 oder

+1 866 240 8954 (gebührenfrei in Nordamerika)

+800 6578 9868 (Auslandsanrufe)

Weitere Informationen

Simon Letendre Marcella Cortellazzi

Manager, Head of Communications

Media Relations and Public Affairs C Series Aircraft Limited Partnership

Bombardier Inc. +34 607 604 215

+514 861 9481

http://www.bombardier.com