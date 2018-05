GNW-News: Bombardier präsentiert die neue TRAXX DC3 Lokomotive

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

Bombardier präsentiert die neue TRAXX DC3 Lokomotive

Bombardier Transportation

Bombardier präsentiert die neue TRAXX DC3 Lokomotive

- Die innovative TRAXX DC3 Lokomotive setzt neue Standards in Bezug auf

Zugkraft, Energieeffizienz und Dieselmotorunterstützung auf der letzten Meile

- Dedizierte Wartungsservices minimieren die Betriebskosten und maximieren

Leistung und Kapazität über eine verlängerte Nutzungsdauer

BERLIN, DEUTSCHLAND--(Marketwired - May 29, 2018) - Hinweis an die Redaktion:

Die Fotos zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter den folgendem Links:

Die neue BOMBARDIER TRAXX DC3 Lokomotive

Vertreter von Bombardier Transportation

Das führende Mobilitätsunternehmen Bombardier Transportation hat seine neue

BOMBARDIER TRAXX DC3 Lokomotive an seinem Standort in Vado Ligure in Italien

offiziell präsentiert. Die Veranstaltung gab einigen von Italiens führenden

Transportbetreibern einen genaueren Blick auf die innovativsten Lokomotiven, die

auf dem Bahnfrachttransportmarkt eingeführt werden.

Auf der Veranstaltung kommentierte Peter Amman, Head of Global Ecosystem Freight

bei Bombardier Transplantation: "Wir schätzen uns glücklich, diese innovative

Lokomotive dem italienischen und weltweiten Frachtgutmarkt vorzustellen. Ihre

Flexibilität und unser starkes Wartungsangebot werden nicht nur die

Gesamtbetriebskosten senken, sondern es den italienischen Frachtgutbetreibern

auch ermöglichen, ihre Geschäfte zu expandieren."

Luigi Corradi, CEO und Managing Director von Bombardier Transportation Italy,

sagte: "Die neue TRAXX DC3 stellte einen Generationensprung auf dem Markt dar,

eine hochmoderne Lokomotive, die Energieeffizienz maximiert und mehr

Frachtgewicht, Zugkraft und einen niedrigeren Energieverbrauch sicherstellen

kann. Eine der interessantesten neuen Funktionen der Lokomotive ist ihre

Funktion auf der "letzten Meile", die neue logistische Konzepte anbietet, indem

sie es der Lokomotive ermöglicht, nicht-elektrifizierte Streckenabschnitte, die

man häufig in Häfen oder in Frachtterminals vorfindet, auf einfache Weise zu

überbrücken. Diese optionale Funktion kann sogar als Upgrade noch nach der

Lieferung eingebaut werden."

Mit größer Effizienz und niedrigeren Betriebskosten ist die TRAXX DC3 darüber

hinaus um die neuesten digitalen Wartungslösungen der Frachtindustrie herum

konzipiert. Intelligente Plattformen basierend auf zustandsorientierter

Instandhaltung, Big Data und IoT-Technologie korrelieren Daten, die vom Fahrzeug

und der Bahninfrastruktur stammen, um den Zustand des Fahrzeugs in Echtzeit zu

überwachen, Wartungsinterventionen vorherzusagen und gleichzeitig maximale

Flottenleistung und Verfügbarkeit zu garantieren.

Die italienischen Bahnbetreiber Mercitalia Rail, Captrain Italy, GTS und

Locoitalia sind die ersten, die ihren Frachtdienst durch den Kauf der neuen

TRAXX DC3 verbessert haben. Zusätzlich zu den gelieferten 190 BOMBARDIER TRAXX

DC Lokomotiven befinden sich zurzeit 54 Lokomotiven in der Pipeline am

Bombardier-Fertigungsstandort Vado Ligure. Seit 1908 hat der Standort

Bestellungen für die Herstellung von mehr als 2.000 Lokomotiven für den

italienischen und weltweiten Frachgutmarkt erhalten, was die führende Position

und den guten Ruf von Bombardier für Service-Exzellenz von der Konstruktion bis

zur Wartung nach dem Verkauf bestätigt und Kontinuität und Effizienz über die

Produktlebensdauer garantiert.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich

Schienenverkehrstechnologien und verfügt über das branchenweit breiteste

Portfolio. Bombardier deckt das gesamte Spektrum von Lösungen für den

Schienenverkehr ab, von Zügen über Teilnetze bis hin zu Signaltechnik. Das

Unternehmen bietet auch komplette Verkehrsnetze, E-Mobility-Technik sowie

Wartungsleistungen an. Bombardier Transportation ist stets bestrebt,

Innovationen zu tätigen, und leistet kontinuierlich Pionierarbeit auf dem Gebiet

der nachhaltigen Mobilität. Das Unternehmen bietet integrierte Komplettlösungen

an, die für Betreiber, Passagiere und die Umwelt gleichermaßen vorteilhaft sind.

Bombardier Transportation hat seinen Hauptsitz in Berlin in Deutschland,

beschäftigt etwa 39.850 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte und

Dienstleistungen in mehr als 60 Ländern.

Über Bombardier

Bombardier ist ein weltweiter Marktführer im Transportwesen mit mehr als 69.500

Mitarbeitern in vier Geschäftssegmenten und baut innovative und revolutionäre

Flugzeuge und Züge. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein

erstklassiges Transporterlebnis, das neue Standards in Sachen Fahrgastkomfort,

Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit schafft.

Bombardiers Hauptsitz befindet sich in Montreal, Kanada, und das Unternehmen

verfügt über Produktions- und Maschinenbaustandorte in 28 Ländern in den

Segmenten Transportwesen, Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge sowie

Flugzeugstrukturen und Ingenieurleistungen. Die Aktien von Bombardier werden an

der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember

2017 hat Bombardier Umsatzerlöse in Höhe von 16,2 Milliarden US-Dollar

erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur

Verfügung, oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Anmerkungen für die Redaktion

Um Pressemitteilungen zu erhalten, besuchen Sie bitte den Abschnitt RSS Feed.

Bombardier und TRAXX sind Handelsmarken der Bombardier Inc. oder ihrer

Tochtergesellschaften.

Für spezifische Presseanfragen können Sie auch einen unserer Ansprechpartner

weltweit kontaktieren.

Contact Information

Ansprechpartner:

Will Tanner

Communications, WMA|

+44 1332 25 1238

will.tanner@rail.bombardier.com

Medienkontakte des Konzerns

+49 30 98607 1687

press@rail.bombardier.com

http://www.bombardier.com