GNW-News: Bombardier liefert 40 TRAXX-Lokomotiven einschließlich langfristiger Flottenwartung an TX Logistik

- TX Logistik ist erster Kunde für neue und innovative TRAXX Multi-System

Lokomotive

- TRAXX MS3 ist Teil von Europas modernster vierachsiger Plattform und kann

unter allen vier europäischen Fahrleitungssystemen grenzüberquerend eingesetzt

werden

- Der Auftrag umfasst einen Flottenwartungsvertrag über 15 Jahre und eine Option

für bis zu 25 weitere Lokomotiven

BERLIN, DEUTSCHLAND--(Marketwired - Dec 28, 2017) - Der führende

Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation und das europäische

Schienenverkehrsunternehmen TX Logistik haben am Bombardier-Standort in Kassel

einen Vertrag über die Lieferung von 40 innovativen BOMBARDIER TRAXX MS3-

Mehrsystemlokomotiven abgeschlossen. Der Vertrag umfasst auch einen

Flottenwartungsvertrag über 15 Jahre mit zustandsabhängiger Wartung, die eine

höhere betriebliche Verfügbarkeit der Flotte von TX Logistik gewährleisten wird.

Der Auftrag über die 40 Lokomotiven und die 15 Jahre Flottenwartung hat nach

Listenpreis einen Wert von rund 250 Millionen Euro (297 Millionen US-Dollar).

Der Vertrag schließt außerdem eine Option für bis zu 25 weitere Lokomotiven ein.

Die Auslieferung der Lokomotiven ist ab Sommer 2019 geplant.

Michael Fohrer, President Locomotives & Light Rail Vehicles und Vorsitzender der

Geschäftsführung, Bombardier Transportation GmbH Deutschland, betonte: "Die

TRAXX MS3 basiert auf der erfolgreichen TRAXX-Plattform mit mehr als 1.750

Lokomotiven, die europaweit im Einsatz sind - ihre grenzüberschreitende Funktion

verschafft Betreibern die Möglichkeit, in nahezu ganz Kontinentaleuropa tätig zu

werden. Gemeinsam mit unserem Erstkunden TX Logistik sind wir stolz, die TRAXX

MS3-Lokomotive auf dem Markt einzuführen. Der eingeschlossene Servicevertrag

über 15 Jahre mit Bombardier Transportation Deutschland wird überragende

Zuverlässigkeit und höchste Verfügbarkeit der Flotte sicherstellen."

Bombardiers TRAXX-Lokomotivplattform besteht aus der TRAXX AC3-Lokomotive (AC =

alternating current, Wechselstrom), der TRAXX DC3-Lokomotive (DC = direct

current, Gleichstrom) und der TRAXX MS3-Lokomotive (MS = Multisystem, unter

allen Haupt-Stromspannungen in Europa einsetzbar). Sie hat aus Betreibersicht

viele Stärken: Unter anderem kann sie im Vergleich zu anderen Lokomotiven

derselben Leistungsklasse einen Waggon mehr ziehen. Ihre Energiekosten sind

aufgrund reduzierten Energieverbrauchs niedrig - das geht unter anderem auf die

wirkungsgradoptimierte Traktionskette und das regenerative Bremssystem zurück.

Bei der TRAXX MS3-Lokomotive wird noch die neueste Signaltechnik installiert,

die dynamische Transitionen an Landesgrenzen oder beim Wechsel von

Signalsystemen möglich macht.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Bahntechnik

und verfügt über das breiteste Portfolio der Branche. Zur Produktpalette zählen

das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie

Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette

Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen Bahndienstleistungen und

Elektromobilität aktiv. Als innovativer Vorreiter setzt Bombardier

Transportation kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und

schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für

Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und

Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier

Transportation hat rund 37.150 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich

in Berlin.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller für Flugzeuge und Züge. Den

Blick in die Zukunft gerichtet, fördert und entwickelt Bombardier weltweit

effiziente, nachhaltige und bequeme Mobilitätslösungen. Es sind die Fahrzeuge,

Dienstleistungen und vor allem die Mitarbeiter, die Bombardier zu einem weltweit

führenden Unternehmen im Verkehrssektor machen.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Die Aktien des

Unternehmens werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt. Für

das Geschäftsjahr 2016 weist das Unternehmen einen Umsatz von 16,3 Milliarden

USD aus. Neuigkeiten und Informationen sind unter bombardier.com abrufbar; oder

folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

