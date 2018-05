GNW-News: Bombardier gibt Vorstandswahl bekannt, ehrt ehemaligen CEO und Chairman Laurent Beaudoin

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

Bombardier gibt Vorstandswahl bekannt, ehrt ehemaligen CEO und Chairman Laurent Beaudoin

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - May 3, 2018) - Bombardier (TSX: BBD.A)

(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) gab heute bekannt, dass alle Kandidaten des

Management Proxy Circular vom 5. März 2018 während der Jahresversammlung der

Aktionäre von Bombardier Inc., die am heutigen Vormittag in Montreal abgehalten

wurde, in den Vorstand des Unternehmens gewählt worden sind. Die detaillierten

Resultate der Abstimmung bei der Vorstandswahl sind nachfolgend angeführt.

Wahl der Vorstandsmitglieder

GemäÃ? den Stimmabgaben wurden alle 14 Kandidaten, die von der Geschäftsführung

vorgeschlagen worden waren, in den Vorstand von Bombardier gewählt:

----------------------------------------------------------------------------

Kandidaten Stimmen für % für Enthaltungen % Enthaltungen

----------------------------------------------------------------------------

Pierre Beaudoin 3.480.057.215 96,34 % 132.395.073 3,66 %

----------------------------------------------------------------------------

Alain Bellemare 3.564.605.604 98,68 % 47.853.068 1,32 %

----------------------------------------------------------------------------

Joanne Bissonnette 3.496.743.978 96,80 % 115.714.684 3,20 %

----------------------------------------------------------------------------

J. R. Andre

Bombardier 3.492.357.288 96,68 % 120.089.519 3,32 %

----------------------------------------------------------------------------

Martha Finn Brooks 3.576.525.315 99,01 % 35.933.347 0,99 %

----------------------------------------------------------------------------

Jean-Louis Fontaine 3.494.288.435 96,73 % 118.169.787 3,27 %

----------------------------------------------------------------------------

Diane Giard 3.598.065.524 99,60 % 14.393.148 0,40 %

----------------------------------------------------------------------------

August W.

Henningsen 3.576.108.245 98,99 % 36.350.427 1,01 %

----------------------------------------------------------------------------

Pierre Marcouiller 3.579.687.088 99,09 % 32.771.584 0,91 %

----------------------------------------------------------------------------

Douglas R.

Oberhelman 3.595.711.727 99,54 % 16.746.945 0,46 %

----------------------------------------------------------------------------

Vikram Pandit (Leitender

Direktor) 3.559.473.512 98,53 % 52.985.160 1,47 %

----------------------------------------------------------------------------

Carlos E. Represas 3.537.405.100 97,92 % 75.053.572 2,08 %

----------------------------------------------------------------------------

Antony N. Tyler 3.588.620.319 99,34 % 23.838.343 0,66 %

----------------------------------------------------------------------------

Beatrice Weder di

Mauro 3.588.462.865 99,34 % 23.995.807 0,66 %

----------------------------------------------------------------------------

Laurent Beaudoin geht nach 55 Jahren bei Bombardier in den Ruhestand

Heute begann auch der Ruhestand von Bombardiers Vorstandsvorsitzendem Laurent

Beaudoin, der sich entschlossen hatte, sich nicht zur Wiederwahl aufstellen zu

lassen. Laurent Beaudoin trat dem Unternehmen im Jahr 1963 bei, als Bombardier

seinen Firmensitz in Valcourt, Québec hatte und Motorschlitten herstellte. Unter

seiner Leitung als President und Chief Executive Officer und später als

Vorstandsvorsitzender ging Bombardier an die Börse, stellte sich auf die neuen

Produktionsbereiche Schienenverkehrsfahrzeuge und Flugzeuge um und wurde zum

Weltmarktführer in der Schienenverkehrs- und Luftfahrttechnik.

âEUR?Laurent Beaudoins auÃ?erordentlicher Beitrag ist für uns alle bei Bombardier

eine Quelle der Inspiration und erfüllt uns mit Stolz. Verfolgen zu können, wie

aus einem lokalen Vorkämpfer ein globales Innovationszentrum wird, das über

Niederlassungen in mehr als 100 Ländern in aller Welt verfügt, ist wahrhaft

bemerkenswertâEURoe, so Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer,

Bombardier Inc. âEUR?Bombardier, Québec und Kanada werden dank seiner Vision,

seines Mutes und seiner Führungsqualitäten weltweit im Schienenverkehr und in

der Luftfahrt als führend betrachtet.âEURoe

Während der Tätigkeit von Laurent Beaudoin erreichte das Unternehmen

unglaubliche Meilensteine, darunter im Jahr 1974 den Vertrag mit der Metro

Montreal; 1982 den Vertrag mit der New York City Subway, der als

âEUR?JahrhundertvertragâEURoe bezeichnet wird; die Einführung des Programms Canadair

Regional Jet (CRJ) im Jahr 1989, das zum erfolgreichsten regionalen

Flugzeugprogramm der Welt werden sollte; und den Launch der Flugzeugtypen Global

Express im Jahr 1993. Durch Akquisitionen von Unternehmen wie ANF-Industrie,

Canadair, Short Brothers, Learjet, AdTranz und de Havilland festigte Beaudoin

Bombardiers Stellung als international führendem Hersteller von

Schienenverkehrstechnik und Flugzeugen für die zivile Luftfahrt. Das

umfangreiche Produkt-Portfolio von Bombardier, das weltweit als eines der besten

angesehen wird, ist ein Beweis für das Vermächtnis von Laurent Beaudoin.

Über Bombardier

Bombardier ist ein weltweiter Marktführer im Transportwesen mit mehr als 69.500

Mitarbeitern in vier Geschäftssegmenten und baut innovative und revolutionäre

Flugzeuge und Züge. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein

erstklassiges Transporterlebnis, das neue Standards in Sachen Fahrgastkomfort,

Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit schafft.

Bombardiers Hauptsitz befindet sich in Montreal, Kanada, und das Unternehmen

verfügt über Produktions- und Maschinenbaustandorte in 28 Ländern in den

Segmenten Transportwesen, Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge sowie

Flugzeugstrukturen und Ingenieurleistungen. Die Aktien von Bombardier werden an

der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember

2017 hat Bombardier Umsatzerlöse in Höhe von 16,2 Milliarden US-Dollar

erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur

Verfügung oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier, CRJ und Global Express sind Handelsmarken der Bombardier Inc. oder

ihrer Tochtergesellschaften.

