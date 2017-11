GNW-News: Bombardier gibt Bar-Übernahmeangebot für alle oder Teile seiner 4,75-Prozent-Senior-Notes bekannt, die 2019 fällig sind

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

Bombardier gibt Bar-Übernahmeangebot für alle oder Teile seiner 4,75-Prozent-Senior-Notes bekannt, die 2019 fällig sind

Bombardier gibt Bar-Übernahmeangebot für alle oder Teile seiner

4,75-Prozent-Senior-Notes bekannt, die 2019 fällig sind

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Nov 20, 2017) - Bombardier Inc. (TSX:

BBD.A) (TSX: BBD.B) (OTCQX: BDRBF) ("Bombardier") gab heute den Beginn eines

Bar-Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für alle der 4,75-Prozent-Senior-

Notes, die 2019 fällig werden, bekannt (CUSIP-Nr. 097751BH3 / US097751BH31

(144A) / ISIN-Nr. C10602AX5 / USC10602AX52 (Reg. S)) (die "Notes 2019"). Das

Übernahmeangebot erfolgt gemäß einem Angebot vom 20. November 2017 und der

zugehörigen Liefergarantiemitteilung ("Notice of Guaranteed Delivery").

Entsprechend der Bedingungen und der beschriebenen Konditionen im

Übernahmeangebot und der Liefergarantiemitteilung bietet Bombardier gegen

Barmittel alle oder Teile seiner Notes 2019 an. Angebote der Notes 2019 können

zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 28. November 2017, um 17 Uhr New

Yorker Zeitzone zurückgezogen werden, es sei denn, die Frist wird verlängert

oder früher beendet (Datum und Zeit, die auf später verschoben oder vorgezogen

werden können, die "Widerrufsfrist"), jedoch können sie nicht danach

zurückgezogen werden. Das Übernahmeangebot für alle der Notes 2019 wird am 28.

November 2017, um 17 Uhr New Yorker Zeitzone ablaufen, es sei denn, die Frist

wird verlängert oder früher beendet (Datum und Zeit, die auf später verschoben

oder vorgezogen werden können, das "Ablaufdatum").

Das Übernahmeangebot wird vorgenommen, um die derzeit vorteilhaften Bedingungen

auf dem Fremdkapitalmarkt zu nutzen und das Fälligkeitsprofil der

Verbindlichkeiten von Bombardier zu erweitern, indem die langfristigen

Verbindlichkeiten von Bombardier, die 2019 fällig sind, mit einer längeren

Finanzierungslaufzeit neu finanziert werden.

Die Leistung für jeden gesamten Nennbetrag von 1.000 US$ der Notes 2019, die

gültig angedient, nicht gültig zurückgezogen und für den Kauf angenommen wurden,

wird in der untenstehenden Tabelle unter "Übernahmeangebotsleistung" dargelegt.

Zudem werden alle Inhaber der Notes 2019, die für den Kauf im Übernahmeangebot

akzeptiert wurden, aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf solche erworbenen

Notes 2019 ab dem letzten Zinszahlungstag bis zum, aber nicht einschließlich,

dem Zahlungstag erhalten (vorbehaltlich wie angeboten im Kaufangebot

hinsichtlich der Notes 2019, die gemäß den garantierten Lieferbestimmungen wie

im Kaufangebot dargestellt geliefert wurden).

CUSIP-Nr./ Haupt- Übernahmeangebot

CUSIP-Nr. / ISIN Betrag Leistung

Titel der Note ISIN (144A) (Reg S) Offen (1)

----------------------------------------------------------------------

4,75 % Senior 097751BH3 / C10602AX5/

Notes fällig US097751BH31 USC10602AX52 600.000.000 US$ 1.034,92 US$

2019

(1) Je 1.000 US$ Hauptbetrag der Notes 2019 angenommen.

Das Übernahmeangebot unterliegt keinem Mindestbetrag der ausgeschriebenen Notes

2019. Jedoch unterliegt Bombardiers Verpflichtung zum Kauf und zur Bezahlung der

Notes 2019, die gemäß dem Übernahmeangebot gültig angedient wurden, der

Erfüllung oder dem Verzicht einer Reihe von Bedingungen, wie dem Abschluss einer

Finanztransaktion durch Bombardier vor oder nach dem Ablaufdatum, die

Bombardiers Bedingungen erfüllen, denen gemäß Bombardier einen Bruttogesamterlös

von nicht weniger als 900.000.000 US$ erhält, exklusive Gebühren, Ausgaben und

Abzüge. Nach der Vollziehung des Übernahmeangebots werden die im Rahmen des

Übernahmeangebots erworbenen Notes 2019 zurückgeführt und annulliert und bleiben

nicht mehr länger offene Verpflichtungen. Bombardiert behält sich das Recht vor,

vorbehaltlich der geltenden rechtlichen Bestimmungen, (i) einzelne oder alle

Bedingungen des Übernahmeangebots aufzuheben, (ii) das Übernahmeangebot zu

verlängern oder zu beenden oder (iii) das Übernahmeangebot in irgendeiner

anderen Weise zu ändern.

Bombardier geht davon aus, dass es für gültig angediente und nicht gültig

entsprechend den Übernahmeangebot zum oder vor dem Ablaufdatum zurückgezogene

Notes 2019 den Kauf einen Tag nach dem Ablaufdatum akzeptieren und bezahlen

wird, wobei davon ausgegangen wird, dass der erste Geschäftstag am oder um den

29. November 2017 liegt oder (ii) insoweit dass solche Notes 2019 nicht vor oder

zum Ablaufdatum geliefert werden, aber gemäß den garantierten Lieferbestimmungen

des Kaufangebots geliefert werden, drei Tage nach dem Ablaufdatum, wobei davon

ausgegangen wird, dass der dritte Geschäftstag am oder um den 1. Dezember 2017

liegen wird.

Weder von Bombardier noch von seinen Tochtergesellschaften oder angeschlossenen

Unternehmen oder deren jeweiligen Vorständen, leitenden Angestellten oder

Mitarbeitern, Dealer Managern, Agenten für das Angebot oder Informationen oder

Treuhändern der Notes 2019 wird eine Empfehlung gegeben, dass Inhaber den

gesamten oder einen Teil des Hauptbetrags ihrer Notes 2019 anbieten oder sich

eines Angebots enthalten, und niemand wurde von Bombardier oder den anderen

genannten Personen beauftragt, solch eine Empfehlung abzugeben. Inhaber müssen

selbst entscheiden, ob sie ihre Notes 2019 anbieten, und falls dies der Fall

ist, ob sie den Hauptbetrag der Notes 2019 anbieten.

Alle Notes 2019 werden buchmäßig über die Einrichtungen der The Depository Trust

Company ("DTC") verwaltet. Falls Sie über einen Broker, Händler, eine Bank oder

Treuhandgesellschaft oder einen anderen Vermittler oder Nominierten (ein

"Vermittler") Notes 2019 halten, müssen sie diesen Vermittler kontaktieren,

falls sie ihre Notes 2019 entsprechend dem Übernahmeangebot anbieten möchten.

Prüfen Sie bei ihrem Vermittler, ob er eine Gebühr für das Angebot der Notes

2019 in ihrem Namen nimmt oder nicht. Sie sollten sich von einem solchen

Vermittler auch alle Fristen bestätigen lassen, die Sie zur Bereitstellung der

Anweisung zum Angebot einhalten müssen, da die entsprechenden Fristen von

solchen Vermittlern vor den hier genannten Fristen liegen.

Bombardier hat J.P. Morgan Securities LLC und Credit Agricole Securities (USA)

Inc. beauftragt, direkt oder über deren entsprechende Tochterunternehmen als

Dealer Manager für dieses Übernahmeangebot zu dienen. Bombardier hat D.F. King &

Co., Inc. beauftragt, um als Agent für das Angebot und Informationen zum

Übernahmeangebot zu dienen.

Um weitere Informationen zu den Bedingungen des Übernahmeangebots zu erhalten,

kontaktieren Sie bitte J.P. Morgan Securities LLC unter 212-834-3260 oder rufen

Sie gebührenfrei an unter 866-834-4666 oder kontaktieren Sie Credit Agricole

Securities (USA) Inc. unter -212-261-7802 oder gebührenfrei unter 866-807-6030.

Kopien des Kaufangebots und der Liefergarantiemitteilung können online unter

www.dfking.com/bbd abgerufen werden oder bei D. F. King & Co., Inc. unter

888-541-9895, 212-269-5550 oder bbd@dfking.com angefragt werden.

Diese Bekanntmachung stellt kein Kaufangebot oder Aufforderung zu einem Angebot

dar, Wertpapiere in einer Jurisdiktion oder unter Bedingungen anzubieten oder zu

verkaufen, in dem solch ein Angebot oder solch eine Aufforderung gesetzwidrig

wäre. In diesen Jurisdiktionen, in denen Wertpapiergesetze, einzelstaatliche

Wertpapiergesetze ("Blue Sky Laws") oder andere Gesetze es erfordern, dass das

Übernahmeangebot von einem lizenzierten Broker oder Händler durchgeführt wird,

gilt das Übernahmeangebot als von Dealer Managern oder einen oder mehreren

registrierten Brokern oder Händlern vorgenommen, die unter den geltenden

Gesetzen der Jurisdiktion lizenziert sind. Die hierin genannten Wertpapiere sind

nicht und werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933, in der

derzeit gültigen Fassung, oder unter den Wertpapiergesetzen einer anderen

Jurisdiktion registriert werden und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder

an einen US-amerikanischen Bürger ohne Registrierung oder einer Ausnahme zur

Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung

angeboten oder verkauft werden. Die hierhin erwähnten Wertpapiere sind gemäß den

anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen nicht für den Verkauf an die

Öffentlichkeit qualifiziert; dementsprechend werden Angebote und der Verkauf von

Wertpapieren in Kanada auf einer Grundlage erfolgen, die von den

Prospektpflichten solcher Wertpapiergesetze befreit sind.

Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind zukunftsweisende Aussagen, die

auf aktuellen Annahmen beruhen. Zukunftsweisende Aussagen erfordern zwangsläufig

von uns, Annahmen zu tätigen, die wichtigen bekannten und unbekannten Risiken

und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächliche

Ergebnisse in der Zukunft bedeutend von den Ergebnissen abweichen können, die in

den zukunftsweisenden Aussagen beschrieben werden. Weitere Informationen

bezüglich dieser Risiken und Unsicherheiten und den Annahmen, die den

zukunftsweisenden Aussagen zugrunde liegen, entnehmen Sie bitte dem Kaufangebot.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus

und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall

vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem

Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere

Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada und unsere Aktien

werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit

Abschluss zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3

Milliarden USD erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter

bombardier.com zur Verfügung, oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bombardier Inc. oder ihrer

Tochtergesellschaften.

Contact Information

Ansprechpartner:

Bombardier Inc.

Olivier Marcil

Vice President, Investor Relations

+514 861 9481

Bombardier Inc.

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Tel.: +514 861 5727

www.bombardier.com

