GNW-News: Bombardier gewinnt Auftrag zur Lieferung von 396 MOVIA U-Bahn-Wägen für Singapurs Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen

Bombardier gewinnt Auftrag zur Lieferung von 396 MOVIA U-Bahn-Wägen für Singapurs Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen

.



* Mit 396 neuen Wägen steigt die Zahl MOVIA Fahrzeuge in Singapur auf 672,

wodurch diese U-Bahn-Flotte eine der größten von Bombardier weltweit wird

* U-Bahn-Wägen decken eine Gesamtstrecke von 102 km und 61 Haltestellen ab,

sie transportieren im Schnitt 1,8 Mio. Menschen am Tag

BERLIN, July 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Der führende Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation hat heute den

Vertragsabschluss mit Singapurs Landverkehrsbehörde (LTA) bekanntgegeben. Der

Vertrag umfasst die Bereitstellung von 396 BOMBARDIER MOVIA U-Bahn-Wägen für

Passagierdienstleistungen auf den hochfrequentierten Schnellverkehrsverbindungen

Nord-Süd (NSL) und Ost-West (EWL). Der Auftragswert beläuft sich auf etwa

827 Millionen Singapur-Dollar ($607 Millionen US-Dollar, 519 Millionen Euro).

Zudem enthält der Vertrag eine Option für langfristige Serviceleistungen. Wenn

der Betreiber SMRT Corporation diese Option zieht, erhöht sich das

Auftragsvolumen auf bis zu 1,2 Milliarden Singapur-Dollar Dollar ($881 Millionen

US-Dollar, 753 Millionen Euro).

"Die bewährte MOVIA U-Bahn ist eine weltweit führende

Hochleistungsmobilitätslösung zur Steigerung der Zuverlässigkeit des

öffentlichen Personennahverkehrs in dicht besiedelten, schnell wachsenden

Städten", so Laurent Troger, Präsident von Bombardier Transportation. "Seit mehr

als 20 Jahren ist Bombardier strategischer Partner der Landverkehrsbehörde

Singapur und kann auf eine überzeugende Erfolgsbilanz bei Lieferleistung,

Bahntechnikqualität und exzellentem Service zurückblicken. Bombardier ist stolz

darauf, maßgeblich zu Singapurs öffentlichem Personennahverkehrsnetz beitragen

zu dürfen. Wir werden erfolgreich die ambitionierten Pläne der LTA, das

Schienennetz bis 2030 auf 360 Kilometer auszuweiten, unterstützen."

Die modernen MOVIA U-Bahn-Fahrzeuge verfügen über einige der fortschrittlichsten

Mobilitätstechnologien der Welt, unter anderem über das BOMBARDIER

MITRACAntriebs- und Steuerungssystem, das den Austausch zwischen Onboard- und

Untersystemen sowie von Daten zwischen Fahrzeug und Bahninfrastruktur

bewerkstelligt. Jeder neue Zug besteht aus je sechs Wägen. Mit dem neuen Auftrag

über 396 U-Bahn-Wägen wächst die Bombardier MOVIA Flotte in Singapur auf 672

Fahrzeuge. Damit ist diese U-Bahn-Flotte weltweit eine der größten von

Bombardier. Die Züge sorgen für die dringend benötigte Steigerung der

Zuverlässigkeit auf zwei der hochfrequentierten LTA-Strecken. Zusammen umfassen

die beiden Strecken, die sowohl auf als auch unter der Erde fahren,

102 Kilometer und 61 Haltestellen. Auf diesen Strecken werden durchschnittlich

1,8 Millionen Menschen am Tag transportiert.

In den letzten 20 Jahren hat Bombardier in Singapur 276 fahrerlose MOVIA U-Bahn-

Wägen für die Downtown Line geliefert sowie 13 INNOVIA APM 100-Wägen für das

Bukit Panjang Light Rail Transit (LRT)-System. Beim INNOVIA APM handelt es sich

um ein fahrerloses Personentransportsystem. Zu Beginn dieses Jahres konnte ein

neuer Vertrag zur Bestandserneuerung ausgehandelt werden. Dieser Vertrag umfasst

die Lieferung von 19 neuen INNOVIA APM 300-Wägen, die Nachrüstung von 13 bereits

vorhandenen APM 100-Wägen und eine Aktualisierung des Signalsystems für

13 Haltestellen der Bukit Panjang LRT Line.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Bahntechnik

und verfügt über das breiteste Portfolio der Branche. Zur Produktpalette zählen

das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie

Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette

Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen Bahndienstleistungen und

Elektromobilität aktiv. Als innovativer Vorreiter setzt Bombardier

Transportation kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und

schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für

Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und

Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier

Transportation hat rund 39 850 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich

in Berlin.

Über Bombardier

Mit mehr als 69.500 Mitarbeitern in vier Geschäftsbereichen ist Bombardier ein

weltweit führendes Unternehmen in der Transportbranche, das innovative und

wegweisende Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen

bieten ein erstklassiges Transporterlebnis und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf

Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit Hauptsitz in Montréal, Kanada, verfügt Bombardier über Produktions- und

Entwicklungsstandorte in 28 Ländern in den Geschäftsbereichen Transportation,

Business Aircraft, Commercial Aircraft sowie Aerostructures und Engineering

Services. Die Aktien von Bombardier werden an der Börse von Toronto (BBD)

gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 erzielte Bombardier einen

Umsatz in Höhe von 16,2 Mrd. US-Dollar. Neuigkeiten und Informationen über uns

finden Sie auch online unter bombardier.com oder folgen Sie uns auf

Twitter @Bombardier.

