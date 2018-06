GNW-News: Bobby Braun, ehemaliger Technischer Leiter der NASA und Dekan des Colleges für Ingenieurswesen und Angewandte Wissenschaften an der University of Colorado Boulder, tritt dem Vorstand von NexOptic bei

Bobby Braun, ehemaliger Technischer Leiter der NASA und Dekan des Colleges für Ingenieurswesen und Angewandte Wissenschaften an der University of Colorado Boulder, tritt dem Vorstand von NexOptic bei

Bobby Braun, ehemaliger Technischer Leiter der NASA und Dekan des Colleges für

Ingenieurswesen und Angewandte Wissenschaften an der University of Colorado

Boulder, tritt dem Vorstand von NexOptic bei

.



Maßgeblicher Mitwirkender an den Mars-Missionen der NASA bringt mehr als 30

Jahre Raumfahrt-Erfahrung in die Weiterentwicklung von NexOptic ein

VANCOUVER, British Columbia (Kanada), 26. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

NexOptic Technology Corp. ("NexOptic" oder das "Unternehmen") (OTCQX: NXOPF)

(TSX-V: NXO) (FRANKFURT: E3O1) (BERLIN: E3O1) freut sich bekanntzugeben, dass

Bobby Braun dem Vorstand der NexOptic Technology Corp. beigetreten ist. Eine

Audioversion der heutigen Pressemitteilung finden Sie unter

https://nexoptic.com/news/

Dr. Braun ist Dekan des Colleges für Ingenieurswesen und Angewandte

Wissenschaften an der University of Colorado Boulder. Er ist seit mehr als 30

Jahren in der Raumfahrt tätig und war Chief Technologist der NASA. Er war

maßgeblich am Entwurf und der Ausführung des Eintritts-, Abstiegs- und

Landesystems für die Pathfinder-Mission der NASA zum Mars beteiligt und hat

seitdem zu jeder Mission der USA mit Marslandung beigetragen.

Im Jahr 2012 agierte Dr. Braun zusammen mit Spaceworks Enterprises Inc. als

Mitbegründer von Terminal Velocity Aerospace, um platzsparende Systemtechnologie

für den Wiedereintritt für kommerzielle und datenwissenschaftliche Anwendungen

zu entwickeln. Er verkaufte seine Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2015 an

Spaceworks.

Nach seiner Ernennung erklärte Dr. Braun: "Die Technologie von NexOptic hat das

Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie wir unsere natürliche Welt

wahrnehmen, und ich freue mich außerordentlich darauf, dem Vorstand

beizutreten." Er fuhr fort: "Die Erfassungsmöglichkeiten des Unternehmens haben

Auswirkungen auf eine Reihe von Anwendungen, die unser Leben beeinflussen, von

Freizeitaktivitäten bis hin zur Sicherheit. Das Team von NexOptic ist innovativ,

kollaborativ und dazu in der Lage, diese Technologie auf den Markt zu bringen."

Dr. Braun ist Mitglied der U.S. National Academy of Engineering, Fellow des

American Institute of Aeronautics and Astronautics, Fellow der American

Astronautical Society und Autor oder Ko-Autor von über 300 technischen

Publikationen. Er ist derzeit im Beirat des Jet Propulsion Laboratory und als

JPL Distinguished Visiting Scientist tätig. Zuvor war er Vorsitzender des US-

Programms "National Academies Frontiers of Engineering" (2015 bis 2017),

stellvertretender Vorsitzender des National Academies Space Studies Board (2014

bis 2018) und Mitglied der Komitees der National Academy, die die alle zehn

Jahre veröffentlichte Umfrage zu Geowissenschaften und Anwendungen aus dem

Weltraum sowie einen Bericht über die Zukunft der zentrumsbasierten,

multidisziplinären Ingenieurforschung herausgegeben hat.

Von 2003 bis 2016 war er als David und Andrew Lewis Professor für

Weltraumtechnologie am Georgia Institute of Technology tätig, wo er das Zentrum

für Weltraumtechnologie und -forschung der Universität gründete. Im Jahr 2015

wurde er zum Moore Distinguished Scholar am Caltech ernannt. Seit Januar 2017

ist er Dekan des Colleges für Ingenieurswesen und Angewandte Wissenschaften an

der University of Colorado Boulder. Vor seinem Eintritt in die Wissenschaft war

Dr. Braun 16 Jahre lang technischer Mitarbeiter des Langley Research Centers der

NASA.

Darcy Daugela, P.Eng und Chairman von NexOptic, sagte heute: "Ich freue mich

sehr darüber, Bobby Braun im Vorstand von NexOptic begrüßen zu dürfen. Er ist

ein lösungsorientierter Experte, der zusätzlich zu seiner großen Anzahl

vertrauensvoller Beziehungen aus der Unternehmenswelt sowie der akademischen

Welt außergewöhnliche Fähigkeiten in den Bereichen Führung, Business, Technik

und Projektmanagement ins Unternehmen einbringt." Daugela fuhr fort: "Wir

glauben, dass die einzigartige Expertise und die Erkenntnisse von Herrn Braun

dem Management bei der Weiterentwicklung der Unternehmensziele von NexOptic und

bei der weiteren Vermarktung der Blade Optics(TM) -Technologien sehr

zugutekommen werden."

Gewährung von Aktionoptionen

NexOptic berichtet darüber hinaus, dass das Unternehmen mehreren seiner

Vorstandsmitglieder insgesamt 1.100.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis

von 1 US-Dollar und einer Laufzeit von fünf Jahren gewährt hat.

Über die NexOptic Technology Corp.

NexOptic ist ein kreatives Unternehmen für optische Entwicklung, das sich zum

Ziel gesetzt hat, die Art und Weise zu erweitern, wie wir die Welt um uns herum

wahrnehmen. Derzeit konzentriert sich NexOptic auf die Entwicklung eines ersten

Verbraucherprodukts für den wachsenden Outdoor-Freizeitmarkt und einen Prototyp

für den Markt für mobile Geräte. Dabei verfolgt NexOptic offensiv eine

mehrgleisige optische Innovationsstrategie. Unter Verwendung von Blade

Optics(TM), der innovativen optischen Technologie des Unternehmens, erhöht

NexOptic die Blendendurchmesser innerhalb vorgegebener Tiefenbeschränkungen

verschiedener Bildgebungsanwendungen. Eine Vergrößerung des Blendendurchmessers

ermöglicht, dass ein Objektivsystem eine verbesserte Beugungsgrenze aufweist,

was das Potenzial für eine stark verbesserte Auflösung mit sich bringt.

Blade Optics(TM) bezieht sich auf die Objektivdesigns, Algorithmen und

Mechaniken von NexOptic, die zum Teil bereits patentiert sind oder zum Patent

angemeldet sind, und beinhaltet das gesamte geistige Eigentum und Know-how des

Unternehmens.

NexOptic handelt am OTCQX unter dem Symbol "NXOPF", an der TSX Venture als

"NXO", in Frankfurt als "E3O1" und in Berlin als "E3O1". Weitere Informationen

finden Sie unter www.nexoptic.com.

Im Namen des Vorstands

NexOptic Technology Corp.

John Daugela, CEO & Director

www.NexOptic.com

Look@NexOptic.com

+1 (604) 669-7330

OTCQX: NXOPF

TSX-V: NXO

Frankfurt: E3O1

Berlin: E3O1

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu Erwartungen bezüglich der

Entwicklung der Technologie des Unternehmens, aktuelle oder zukünftige

Patentanmeldungen, Prototypenentwicklung und erwartete Ergebnisse und

Anwendungen davon. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete

Aussagen keine Garantien für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und

bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und andere Faktoren

beinhalten, die schwer vorhersehbar sind und dazu führen können, dass

tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen abweichen können. Zukunftsgerichtete

Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen,

Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Branche und Märkte, in denen

das Unternehmen tätig ist, und werden in ihrer Gesamtheit klassifiziert nach den

mit zukünftigen Erwartungen verbundenen Risiken und Unsicherheiten,

einschließlich unter anderem: Risiken, die häufig mit der Entwicklung neuer

Technologien verbunden sind, einschließlich der Tatsache, dass sich die

Technologie und der Prototyp des Unternehmens in einem frühen Stadium befinden

und zusätzliche Arbeiten erforderlich sind, um potenzielle Anwendungen und die

Machbarkeit der Technologien zu bestätigen; dass das Unternehmen möglicherweise

nicht in der Lage ist, die Prototypen und Designs wie derzeit erwartet

fertigzustellen; dass mögliche Anwendungen der Technologie des Unternehmens auf

begrenzten Studien basieren und möglicherweise nicht repräsentativ für den

breiteren Markt sind; dass es das Risiko gibt, dass Prototypen und Designs

möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; dass das Unternehmen

möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Technologie zu vermarkten; dass das

Unternehmen möglicherweise keinen Zugang zu notwendigen Finanzierungen zu

akzeptablen Bedingungen oder überhaupt keinen Finanzierungen hat; dass anhängige

oder zukünftige Patentanmeldungen nicht wie geplant oder überhaupt nicht

genehmigt werden können; und andere mit dem Patentprozess, Transaktionen dieser

Art und dem Geschäft des Unternehmens verbundene Risiken. Solche

zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher unter Berücksichtigung solcher

Faktoren ausgelegt werden. Abgesehen von seinen gesetzlichen oder

aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen ist das Unternehmen nicht verpflichtet und

lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen

Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der

Definition dieses Begriffs in den Bestimmungen der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

