GNW-News: BlueData kooperiert mit Computacenter, um Big-Data-as-a-Service in Deutschland anzubieten

BlueData kooperiert mit Computacenter, um Big-Data-as-a-Service in Deutschland anzubieten

Europas führender unabhängiger Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen

bietet containerisierte Big Data-Plattform auf dem deutschen Markt an

SANTA CLARA (USA), 11. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueData(®), der Betreiber

der führenden Big-Data-as-a-Service-Softwareplattform (BDaaS), hat heute eine

Partnerschaft mit Computacenter Deutschland angekündigt.



Die Vereinbarung

ermöglicht es dem Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen, seinen IT-

Kunden im Unternehmensbereich in Deutschland die BlueData EPIC-

Software anzubieten.

"Durch die effiziente und sichere Bereitstellung von Daten auf Abruf stellen wir

Nutzern aussagekräftige Informationen zur Verfügung, die in Kernsystemen und

Rechenzentrumsinfrastrukturen gespeichert sind, sowohl innerhalb als auch

außerhalb der Räumlichkeiten der Kunden und in der Cloud", sagte Dr. Peter

Meitz, Lead Consultant und Solution Architect für Big Data bei Computacenter

Deutschland. "BlueData ist eine leistungsfähige und innovative Lösung für Big-

Data-as-a-Service und hybride IT und bedeutet für unsere Kunden in diesem

Bereich einen enormen Wertzuwachs."

BlueData hat für seine Innovationen mit Bezug auf die Nutzung von Docker-

Containern zur Optimierung der Bereitstellung von Big Data-Arbeitslasten in

einer elastischen, mandantenfähigen On-Demand-Architektur Anerkennung erhalten.

Durch den Einsatz der EPIC-Plattform von BlueData können IT-Organisationen die

Agilität Ihrer Big-Data-Infrastruktur verbessern und die damit verbundenen

Kosten senken - mit der Möglichkeit, unmittelbare Cluster für Hadoop, Spark und

andere groß verteilte Frameworks zu erstellen - und gleichzeitig Leistung und

Sicherheit auf Unternehmensniveau gewährleisten.

Das Unternehmen hat kürzlich seine Unterstützung für GPU-Beschleunigung und Deep

Learning-Anwendungen bekanntgegeben (z .B. BigDL, TensorFlow) und die erste

Verfügbarkeit von BlueData EPIC auf der Google Cloud-Plattform und Microsoft

Azure zusätzlich zu Amazon Web Services eingeführt. BlueData ist die erste und

einzige Big-Data-as-a-Service-Lösung, die vor Ort, in der öffentlichen Cloud

oder in hybriden und Multi-Cloud-Einsatzmodellen implementiert werden kann.

"Unternehmen auf der ganzen Welt beginnen mit der digitalen Transformation und

erkennen das Potenzial, das die Analytik von Big Data, die Datenwissenschaft und

Technologien mit Bezug auf das maschinelle Lernen bergen", sagte Kevin Dunn,

Director of Sales für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei BlueData. "Aber sie

benötigen ein schnelleres, unkomplizierteres, einfacheres und

kosteneffizienteres Bereitstellungsmodell. Die Lösung von BlueData bietet diesen

Unternehmen eine erheblich schnellere Amortisierung."

BlueData baut enge Partnerschaften auf, um seine weltweite Präsenz zu

etablieren. Im letzten Jahr hat das Unternehmen seine Dynamik und Expansion in

neue internationale Märkte mit einem jährlichen Wachstum von 228 % beschleunigt.

"Computacenter wird weitläufig als der IT-Anbieter der Wahl für viele

Unternehmen und staatliche Einrichtungen in ganz Europa angesehen", sagte Dunn.

"Wir freuen uns außerordentlich darüber, mit Computacenter Deutschland zu

kooperieren, um unsere globale Reichweite als führende Big-Data-as-a-Service-

Softwareplattform weiter auszubauen. Zusammen können wir eine Komplettlösung

anbieten, um den Unternehmenswert von Big Data für unsere gemeinsamen Kunden

freizusetzen."

BlueData nimmt in den kommenden Monaten an Veranstaltungen in Deutschland und

Großbritannien teil und hält in deren Rahmen auch Vorträge, unter anderem beim

DataWorks Summit Berlin (16.-19. April) und der Strata Data Conference

London (22.-24. Mai):

* Der Mitbegründer und Chief Architect von BlueData, Thomas Phelan, hält am

Donnerstag, 19. April um 16.50 Uhr MESZ auf dem DataWorks Summit in Berlin

einen Vortrag mit dem Titel "Lessons learned from running Spark on Docker"

(Erkenntnisse aus der Nutzung von Spark auf Docker).

* Auf der Strata in London hält Phelan am 23. Mai um 16.35 Uhr BST einen

Vortrag mit dem Titel "How to protect big data in a containerized

environment" (Wie Big Data in einer containerisierten Umgebung geschützt

werden können); er ist auch einer der Vortragenden bei der Präsentation

"Deep learning with TensorFlow and Spark using GPUs and Docker containers"

(Deep Learning mit TensorFlow und Spark unter Verwendung von GPUs und

Docker-Containern) am 24. Mai um 12.05 Uhr BST.

Über BlueData Software, Inc.

BlueData verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Big-Data-Anwendungen

und -Infrastruktur bereitstellen. Die BlueData EPIC(TM)-Softwareplattform

verwendet die Docker-Containertechnologie, um es für Unternehmen jeder Größe

einfacher, schneller und kosteneffektiver zu machen, Big Data wirksam

einzusetzen - Big-Data-as-a-Service kann entweder beim Kunden vor Ort, in der

Cloud oder in einer hybriden Architektur eingesetzt werden. Mit BlueData können

virtuelle Hadoop- oder Spark-Cluster innerhalb von Minuten erstellt werden, um

Datenwissenschaftlern auf Abruf einen Zugang zu den Anwendungen, Daten und der

Infrastruktur bereitzustellen, die sie benötigen. BlueData, das seinen

Unternehmenssitz in Santa Clara, Kalifornien hat, wurde von langjährigen

Mitarbeitern von VMware und seinen Investoren gegründet, darunter Amplify

Partners, Atlantic Bridge, Dell Technologies Capital, Ignition Partners und

Intel Capital. Um mehr über BlueData zu erfahren, besuchen Sie

www.bluedata.com oder folgen Sie @bluedata.

