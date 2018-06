GNW-News: Blockchain World Conference wird als größtes Krypto-Event aller Zeiten Geschichte schreiben

Blockchain World Conference wird als größtes Krypto-Event aller Zeiten Geschichte schreiben

Mit mehr als 8.000 erwarteten Besuchern und mehr als 120 Ausstellern wird die

Blockchain World Conference die größte Konferenz aller Zeiten für den Krypto-

Bereich sein

ATLANTIC CITY, New Jersey (USA), 11. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- via

CryptoCurrencyWire - Die Blockchain World Conference, eine weltweite Marke, die

sich der Durchführung krypto-orientierter Veranstaltungen von höchster Qualität

verschrieben hat, gibt heute ihren großen Erfolg bei der Sicherung einer

beispiellosen Anzahl von akkreditierten Investoren und großartigen Liste von

weltbekannten Sprechern für die bevorstehende Blockchain World Conference

bekannt.



Diese dreitägige Konferenz, die von BWC Events veranstaltet wird,

findet vom 11. bis 13. Juli 2018 im weltberühmten Harrah's Resort in Atlantic

City, New Jersey (USA) statt.

Die Blockchain World Conference bringt die überzeugendste Aufstellung von

Blockchain- und Krypto-Experten zusammen, die jemals auf einer einzigen

Veranstaltung zusammengekommen sind. Branchenexperten, Wissenschaftler,

Analysten, Pädagogen und Führungskräfte werden auf der Bühne des größten und

bahnbrechendsten Ereignisses der Blockchain-Branche auftreten, das die Welt je

gesehen hat.

Auf der Blockchain World Conference haben die Teilnehmer die einmalige

Gelegenheit:

* mit führenden Blockchain-Entwicklern in Kontakt zu treten

* sich mit Blockchain-Enthusiasten, -Investoren und -Unternehmen zu vernetzen

* mehr über die Zukunft der Blockchain-Entwicklung zu erfahren

* Blockchain-Startups und Unternehmen, die ICO-Crowdfunding nutzen, zu

entdecken

* etwas darüber zu hören, wie die Sicherheit von Krypto-Vermögenswerten erhöht

werden kann

* ... und vieles mehr!

Im Rahmen der Veranstaltung findet eine Vielzahl von Präsentationen,

Podiumsdiskussionen, Bildungsseminaren, Branchenansprachen, unschätzbaren

Networking-Events, Ausstellungen und vieles mehr statt. Höhepunkt der Konferenz

ist eine Keynote-Rede vom "Bad Boy of Blockchain", John McAfee. Über die

dreitägige Konferenz verteilt sind auch unvergessliche Unterhaltungsmomente -

VIP-Suite-Partys, Golfausflüge, Tanzpartys und vieles mehr. Profitieren Sie von

den lebensverändernden Möglichkeiten zum Netzwerken, während Sie die Plätze und

Klänge des aufregenden Veranstaltungsorts Atlantic City genießen!

"Es gibt einfach keine andere Veranstaltung auf der Welt, wo man mehr lernen und

mehr gewinnen kann als auf der Blockchain World Conference", sagte Alex Falcone,

Chief Operating Officer der Blockchain World Conference. "Verpassen Sie nicht

diese einmalige Chance, Teil der Blockchain-Geschichte zu werden. Hier kommen

die besten und klügsten Blockchain- und Fintech-Marktführer der Welt zusammen.

Es ist nur noch etwas mehr als ein Monat Zeit bis zur Veranstaltung - es wurden

bereits tausende Tickets verkauft, bald ist sie ausverkauft. Verpassen Sie diese

Gelegenheit nicht!"

Es wird erwartet, dass mehr als 120 Aussteller auf 50.000 Quadratmetern

Ausstellungsfläche auf der Blockchain World Conference vertreten sein werden. Es

werden mehr als 8.000 Besucher aus über 42 Ländern erwartet und mehr als 25.000

Zuschauer weltweit werden sich per Live-Stream zuschalten.

Sonderrabatt für weltweites Live-Streaming weltweit und Teilnahme vor Ort

Verwenden Sie den folgenden Hyperlink, um 10 % auf jede Eintrittskarte

(einschließlich VIP) zu sparen: 10% Rabatt auf die Blockchain World

Conference (oder geben Sie den Gutscheincode CRYPTOBWC ein, bevor Sie bezahlen).

Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie unter www.BWCevent.com

Über BWC Events

BWC Events ist sich bewusst, dass sich die "schöne neue Welt" der Blockchain in

halsbrecherischem Tempo entwickelt und dass die Technologie hinter der

Blockchain selbst das Potenzial hat, Teil nahezu jedes erdenklichen menschlichen

Vorhabens zu sein und es wesentlich zu beeinflussen.

Der Veranstalter ist fest davon überzeugt, dass eine vereinte Branche eine

starke Branche ist und dass die Blockchain-Branche stark von dem größeren

Zusammenhalt einer gemeinschaftlichen Denkweise profitieren wird. Ziel von BWC

Events ist es, die weltweite Akzeptanz von Blockchain-Technologien zu erhöhen,

indem das Bewusstsein für die Vorteile der Blockchain geschaffen und erweitert

und die Reichweite und Breite des Bewusstseins für die Krypto-Branche erhöht

wird. Jeder ist willkommen, sich der wachsenden Bewegung anzuschließen, um die

Blockchain mit Bezug auf das Bewusstsein in eine neue Dimension zu bringen und

ihre Reichweite weit in neue Bereiche der Gesellschaft und Branche auszudehnen.

BWC Events

www.BWCevent.com

Philadelphia, Pennsylvania

info@BWCevent.com

+1 657.464.7195 Büro

Kontakt für Unternehmenskommunikation

CryptoCurrencyWire (CCW)

New York, New York

www.CryptoCurrencyWire.com

+1 212.418.1217 Büro

Editor@CryptoCurrencyWire.com

