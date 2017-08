GNW-News: Benutzer empfehlen Mining Rigs von Hminers für schnelle und garantierte Rentabilität

Benutzer empfehlen Mining Rigs von Hminers für schnelle und garantierte Rentabilität

Hminers, ein anerkannter Hersteller von Mining-Produkten für Kryptowährungen, hat vor Kurzem mit seinen drei Multi-Algorithmus-fähigen Mining Rigs Schlagzeilen gemacht.



Zahlreiche Benutzer haben diese Produkte bereits weiterempfohlen, die Rentabilität in weniger als einem Monat garantieren. MIAMI, 28. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Hminers stärkt seine Position in der schnell wachsenden globalen Kryptowährungsbranche mit seinem fortschrittlichen Angebot an Mining Rigs noch weiter. Innerhalb einer relativ kurzen Lebensspanne auf dem wettbewerbsintensiven Markt sind drei extrem effiziente Mining Rigs des Unternehmens bereits von mehreren Benutzern positiv bewertet worden. Diese Benutzer haben berichtet, dass sie mit den Mining Rigs von www.Hminers.com eine schnelle und garantierte Rentabilität ihrer Investition sicherstellen konnten.

Seit ihrer Entstehung haben Kryptowährungen einen Paradigmenwechsel in der Technologie ausgelöst, welcher eine Neugestaltung von Handel und Zahlungsmechanismen verspricht. Das Mining von Kryptowährungen ist ein integraler Bestandteil dieses Systems und bezieht sich auf ein hochgradig technisches Verfahren zur Erzeugung neuer Kryptowährungen. Neben Kryptografie- Experten zeigen auch viele Laien mittlerweile ein Interesse am Mining von Kryptowährungen als lukratives Geschäftsvorhaben. Unglücklicherweise ist die Rentabilität der meisten Mining Rigs bisher jedoch enttäuschend gewesen.

Hminers ist ein Team von Branchenexperten, die sich dem Streben nach Exzellenz auf dem Gebiet der Blockchain-Technologie verschrieben haben. Hminers hat sich bereits durch die Entwicklung des weltweit ersten 10-nm-ASIC-Chips einen Namen gemacht. Die drei Mining Rigs H2U Miner, H4U Miner und die 5 x H4U-Einheit ("Rack Equipped with 5 x H4U") des Unternehmens folgen dieser Tradition und bieten Benutzern jetzt eine garantierte Rentabilität für ihre Investition in weniger als einem Monat.

Ein begeisterter Benutzer hat seine Erfahrung mit H4U Miner wie folgt beschrieben: "Zu meiner großen Überraschung konnte ich mit diesem Miner bereits innerhalb eines Monats meine Kosten decken und anfangen, Gewinn zu machen. Zuvor hatte ich bereits verschiedene andere Mining Rigs getestet, doch der H4U Miner hat sie alle mit seiner Leistung übertroffen. Mithilfe dieses Produkts können Benutzer ihren Gewinn auch durch das Mining von Bitcoin, Litecoin, Ethereum oder Dash maximieren, je nach Vorliebe."

Das wichtigste Merkmal der fortschrittlichen Mining Rigs von Hminers ist ihre hohe Hashrate, die sie zu den leistungsfähigsten Mining Rigs auf dem Markt macht. Bei der Entwicklung dieser Produkte hat Hminers auch das verbreitete Problem des hohen Stromverbrauchs in seine Überlegungen miteinbezogen. Anders als viele andere Produkte sind diese Mining Rigs für den Betrieb mit mehreren Algorithmen konzipiert und die Geräusch- und Wärmeentwicklung bleibt während des Mining-Vorgangs geringfügig.

"Unsere höchste Priorität bei der Entwicklung der Mining Rigs bestand darin, das Mining von Kryptowährungen für Benutzer lukrativer zu machen, durch bestmögliche Rentabilität in einem möglichst geringen Zeitraum", so Benjamin Berglung, CTO bei Hminers. "Das Feedback der Benutzer zeigt sicherlich, dass unsere Bemühungen nicht umsonst gewesen sind."

Mehr Informationen zu den neuen Hminers-Mining Rigs erhalten Sie unter https://hminers.com/products/

Über Hminers: Hminers ist eines der herausragendsten Unternehmen im Bereich Kryptowährungen und stolzer Entwickler des weltweit ersten 10-nm-ASIC-Chips. Das Kernteam der Organisation besteht aus den besten Spezialisten weltweit renommierter Unternehmen wie IBM, Microsoft und Samsung.

Kontakt: Adam Lark info@hminers.com +1 305-203-6542

