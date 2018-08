GNW-News: Basilea gibt Halbjahresergebnisse bekannt, geprägt von starkem Wachstum der In-Market-Sales ihrer Produkte sowie vom Fortschritt und der Erweiterung ihrer F&E-Pipeline

Basilea gibt Halbjahresergebnisse bekannt, geprägt von starkem Wachstum der In-Market-Sales ihrer Produkte sowie vom Fortschritt und der Erweiterung ihrer F&E-Pipeline

Basilea gibt Halbjahresergebnisse bekannt, geprägt von starkem Wachstum der

In-Market-Sales ihrer Produkte sowie vom Fortschritt und der Erweiterung ihrer

F&E-Pipeline

.



* Gesamtumsatz um 30 % auf CHF 59.9 Mio. gesteigert, Ausblick für Gesamtumsatz

2018 auf CHF 120 - 130 Mio. erhöht

* Lizenzgebühren (Royalties) auf Cresemba-Umsätze auf CHF 10.8 Mio. mehr als

verdoppelt

* Klinische Onkologie-Pipeline durch Einlizenzierung von Phase-2-panFGFR-

Kinase-Inhibitor (Derazantinib) gestärkt

* Bedeutende Fortschritte in den klinischen Entwicklungsprogrammen erzielt

* CHF 247.3 Mio. liquide Mittel

Basel, 14. August 2018 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute die

Finanzergebnisse für das erste Halbjahr bis 30. Juni 2018 bekannt.

Der Gesamtumsatz stieg auf CHF 59.9 Mio. (H1 2017: CHF 46.2 Mio.; +30 %

gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Die Umsatzbeiträge durch die vermarkteten

Produkte Cresemba(®) und Zevtera(®) stiegen auf CHF 27.8 Mio. (H1 2017:

CHF 22.2 Mio.; +25 %), einschliesslich der umsatzabhängigen Lizenzgebühren

(Royalties) auf die Verkäufe von Cresemba, die sich auf CHF 10.8 Mio. mehr als

verdoppelt haben (H1 2017: CHF 5.3 Mio.; +104 %). Per 30. Juni 2018 wies Basilea

liquide Mittel und Finanzanlagen in Höhe von CHF 247.3 Mio. aus (Jahresende

2017: CHF 310.7 Mio.) sowie einen Betriebsverlust von CHF 20.4 Mio. im Vergleich

zu CHF 19.1 Mio. im ersten Halbjahr 2017.

David Veitch, Chief Executive Officer, sagte: "Wir sind mit den starken

Verkaufszahlen im ersten Halbjahr 2018 sehr zufrieden. Unsere

Kommerzialisierungspartner konnten die Produktverkäufe in bestehenden Märkten

weiter deutlich steigern und haben darüber hinaus unsere Antiinfektiva Cresemba

und Zevtera in zusätzlichen Ländern auf den Markt gebracht. Wir haben wichtige

klinische Studien für Ceftobiprol und BAL101553 initiiert und unsere Fähigkeit

unter Beweis gestellt, unsere F&E-Pipeline zu erweitern."

In den 12 Monaten bis März 2018 erzielte das Antimykotikum Cresemba bei

weiterhin stark ansteigenden Umsätzen USD 120 Mio. "In-Market-Sales"

Seit Jahresbeginn 2018 hat Pfizer Cresemba in der Schweiz, Irland, Griechenland

und den Niederlanden lanciert. Ausserdem erhielt Grupo Biotoscana die

Marktzulassung für Cresemba in Peru und damit dem ersten Land ausserhalb der USA

und Europa. Dies löste eine regulatorische Meilensteinzahlung in Höhe von CHF 2

Mio. an Basilea aus. Zum 31. März 2018 beliefen sich die kumulierten 12-Monats-

In-Market-Sales von Cresemba auf USD 120 Mio. im Vergleich zu USD 62 Mio. in den

12 Monaten bis 31. März 2017.(1) Für die ersten sechs Monate 2018 berichtete

Astellas Pharma Inc. Cresemba-Verkäufe in den USA in Höhe von USD 54 Mio.

(H1 2017: USD 34 Mio.; +59 % im Jahresvergleich).

Correvio (früher: Cardiome) verzeichnete steigende Zevtera-Verkäufe in Europa.

Zukünftig wird von einem beschleunigten Umsatzwachstum ausgegangen, zu dem

zunehmend auch neue Märkte ausserhalb Europas, beispielsweise Argentinien,

Kanada und Saudi-Arabien, beitragen werden.

Erweiterung von Basileas Onkologie-Pipeline

Im April 2018 schloss Basilea eine Lizenzvereinbarung mit ArQule, Inc. über

deren Onkologie-Medikamentenkandidaten Derazantinib (BAL087) ab. Dieser befindet

sich in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung. Das pharmakologische

Target des Wirkstoffs sind die Kinasen der Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor

(FGFR)- Familie. Die exklusive Lizenz gewährt Basilea die weltweiten Rechte an

Derazantinib, mit Ausnahme der Region China. Basilea leistete eine

Abschlagszahlung von USD 10 Mio. ArQule hat Anspruch auf Zahlungen von bis zu

USD 326 Mio. bei Erreichen bestimmter klinischer, regulatorischer und

kommerzieller Meilensteine sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren im ein- bis

zweistelligen Prozentbereich auf Produktumsätze, sobald das Produkt vermarket

wird.

Dr. Marc Engelhardt, Basileas Chief Medical Officer, sagte: "Als Teil unserer

Strategie prüfen wir kontinuierlich Optionen zur weiteren Stärkung unseres F&E-

Portfolios durch externe Innovationen. Der niedermolekulare Medikamentenkandidat

Derazantinib passt gut zu unserer bestehenden Onkologie-Pipeline. Sein Target

ist ein wichtiger Signalübertragungsweg, der als relevant für viele verschiedene

Tumorarten gilt, bei denen Patienten nur über eingeschränkte Behandlungsoptionen

verfügen. Derazantinib ermöglicht zudem ein klinisches Entwicklungsprogramm, das

auf einer klaren Patientenauswahlstrategie aufbaut."

Darüber hinaus ist Basilea eine weitere Lizenz- und Entwicklungspartnerschaft

eingegangen. Das präklinische Projekt fokussiert sich auf die Biomarker-basierte

Entwicklung selektiver und potenzieller First-in-Class-Inhibitoren einer Kinase,

die an der Kontrolle der Chromosomen-Aufspaltung während der Zellteilung

beteiligt ist.

Signifikante Fortschritte in den klinischen Entwicklungsprogrammen

In der ersten Hälfte 2018 hat Basilea signifikante Fortschritte in ihren

klinischen Entwicklungs­programmen erzielt:

Ceftobiprol-Phase-3-Programm für den Markteintritt in den USA vorangetrieben

Basilea hat das aus zwei sich wechselseitig unterstützenden Studien bestehende

Phase-3-Programm, mit dem die Marktzulassung von Ceftobiprol in den USA erreicht

werden soll, weiter vorangetrieben. Auf die USA entfallen wertmässig

schätzungsweise 80 % des globalen Markts für patentgeschützte Spitalantibiotika.

Daher spielt dieser Markt eine entscheidende Rolle bei Basileas

Kommerzialisierungsstrategie für Ceftobiprol.

Die erste Studie, in akuten bakteriellen Haut- und Weichteilinfektionen (engl.

ABSSSI), wurde im Februar gestartet. Vor kurzem wurde auch die zweite Studie, in

Staphylococcus-aureus-Bakteriämie (engl. SAB) initiiert.( 2) Die Studien werden

im Rahmen von Special Protocol Assessments (SPAs) durchgeführt, die mit der US-

Zulassungsbehörde FDA vereinbart wurden.

Das Phase-3-Programm wird mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums,

Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, Biomedical

Advanced Research and Development Authority (BARDA) unter der Vertragsnummer

HHSO100201600002C anteilig (in Höhe von bis zu USD 118 Mio., d.h. rund 70 % der

angenommenen Gesamtkosten für das Entwicklungsprogramm) finanziell unterstützt.

Für das erste Halbjahr 2018 verbuchte Basilea CHF 13.2 Mio. Rückerstattungen von

F&E-Aufwendungen für das Phase-3-Programm.

Phase-3-Studie mit Isavuconazol in Japan gestartet

Asahi Kasei Pharma, Basileas Partner für Isavuconazol in Japan, hat im April

2018 eine Phase-3-Studie begonnen, mit der ein zukünftiger Antrag auf

Marktzulassung in Japan unterstützt werden soll.( 3) Derzeit entfallen auf Japan

rund acht Prozent des weltweiten Markts für Best-in-Class-Antimykotika.(1)

Entwicklung von Tumor-Checkpoint-Controller BAL101553 durch Start einer Phase-

2a-Erweiterungsstudie in Glioblastom und in Eierstockkrebs vorangetrieben

Basilea hat ihre Aktivitäten im Bereich Glioblastom fortgesetzt. Glioblastom ist

die häufigste und aggressivste Form primärer, bösartiger Hirntumore und ein

Gebiet mit hohem medizinischem Bedarf, da es derzeit nur wenige

Behandlungsmöglichkeiten gibt. Aktuell führt Basilea drei klinische Studien mit

BAL101553 in dieser Indikation durch.

In Grossbritannien läuft eine Phase-1-Dosiseskalationsstudie an Patienten mit

wieder aufgetretenem oder fortschreitendem Glioblastom. Darin wird die einmal

tägliche Gabe der oralen Darreichungsform des Wirkstoffs erprobt. Die Studie

dient primär dazu, die Sicherheit des Wirkstoffs bei den verschiedenen

Dosierungen zu untersuchen. Im Juni wurde in der Schweiz eine Phase-2-

Erweiterungsstudie gestartet, bei der Patienten mit wieder aufgetretenem

Glioblastom den Wirkstoff als wöchentliche 48-Stunden-Infusion erhalten. In

einem separaten Arm dieser Studie wird der Wirkstoff an Patienten mit Platin-

resistentem Eierstockkrebs erprobt. Schliesslich hat Basilea in den USA eine

Phase-1-Studie begonnen, in der Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom

im Rahmen der Erstbehandlung orales BAL101553 in Kombination mit

Strahlentherapie erhalten. Diese Studie wird in Zusammenarbeit mit dem Adult

Brain Tumor Consortium (ABTC) durchgeführt, welches vom US-amerikanischen

National Cancer Institute finanziert wird.

Die Studien unterstützen die Bewertung von Wirksamkeitssignalen und Basilea

erwartet, dass eine erste Bewertung der Wirksamkeit im Laufe des Jahres 2019

möglich sein wird.

Patientenrekrutierung in Phase-1-Studie mit panRAF/SRC-Inhibitor BAL3833

abgeschlossen

Basileas Partner und Lizenzgeber, das Institute of Cancer Research (ICR), hat

die Rekrutierung von Patienten in die Phase-1-Dosiseskalationsstudie

abgeschlossen, in der der Wirkstoff erstmals am Menschen erprobt wurde. Die

Studie wurde mit Patienten durchgeführt, die an soliden Tumoren erkrankt waren,

einschliesslich metastasiertem Melanom.(4) BAL3833 blockiert BRAF und CRAF und

hemmt ausserdem Kinasen der SRC-Familie. Diese spielen alle eine wichtige Rolle

bei der Übertragung von Signalen für Wachstum und Proliferation von Zellen.

In der Studie wurde ein breites Dosisspektrum untersucht. Eine maximal

verträgliche Dosis wurde nicht definiert. Die Studie wird derzeit ausgewertet,

darunter auch Biomarker-Daten. Ergebnisse werden voraussichtlich auf einer

zukünftigen wissenschaftlichen Konferenz veröffentlicht.

Zulassungsrelevante Phase-2-Studie mit Derazantinib bei intrahepatischem

Cholangiokarzinom (iCCA) fortgesetzt

Derazantinib zeigte positive Ergebnisse in einer Biomarker-basierten Phase-1/2-

Studie mit Patienten, die an iCCA, einer Form von Gallengangskarzinom, erkrankt

waren und bei denen Fusionen des FGFR2-Gens festgestellt wurden (FGFR2-Fusions-

positiv). Eine zulassungsrelevante Phase-2-Studie mit FGFR2-Fusions-positiven

Patienten wird derzeit in Italien, Kanada und den USA durchgeführt.(5) In der

ersten Jahreshälfte 2019 ist eine Interim-Analyse geplant. In Abhängigkeit von

den Ergebnissen nach vollständigem Abschluss der Studie, wäre gegebenenfalls die

Einreichung eines Antrags auf eine beschleunigte Zulassung in den USA

(accelerated approval) zur Behandlung von iCCA möglich.

Mitte 2019 beabsichtigt Basilea, die klinische Phase-2-Entwicklung für

Derazantinib in weiteren soliden, FGFR-gesteuerten Tumoren zu beginnen.

Basilea setzt ihre Strategie für nachhaltiges Wachstum in ihren Fokusbereichen

Spitalantibiotika, Spitalantimykotika und Onkologie weiter um

CEO David Veitch sagte: "Bei der Umsetzung unserer Strategie sind wir gut

vorangekommen, und zwar sowohl im Hinblick auf die Steigerung des Umsatzes als

auch die Weiterentwicklung unseres F&E-Portfolios. Unsere Partner für Cresemba

und Zevtera machen signifikante Fortschritte bei der Entwicklung und

Kommerzialisierung der beiden Antiinfektiva in den verschiedenen Regionen der

Welt. Wir setzen weiterhin auf interne und externe Innovationen, um unser

Portfolio zu optimieren und die Grundlage für nachhaltiges, langfristiges

Wachstum zu schaffen."

Wesentliche Kennzahlen

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|(In Mio. CHF, ausser Angaben je Aktie) | H1 2018 | H1 2017 |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Produktumsatz | 6.5 | 9.8 |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Umsatz aus Verträgen | 40.1 | 31.2 |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Umsatz aus Forschungs- und | 0.0 | 0.1 |

|Entwicklungsdienstleistungen | | |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Sonstiger Umsatz | 13.3 | 5.0 |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Umsatz gesamt | 59.9 | 46.2 |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

| Kosten für verkaufte Produkte | (6.5) | (3.5) |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

| Forschungs- und Entwicklungsaufwand, netto | (57.8) | (27.2) |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

| Vertriebs, Verwaltungs- und allgemeiner Aufwand | (15.9) | (34.6) |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Kosten und Betriebsaufwand gesamt | (80.3) | (65.3) |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Betriebsverlust | (20.4) | (19.1) |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Konzernverlust | (22.5) | (20.6) |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Netto-Kapitalabfluss aus operativer | (60.4) | (36.6) |

|Geschäftstätigkeit | | |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Verlust je Aktie, nicht verwässert und verwässert,| (2.07) | (1.90) |

|in CHF | | |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|(In Mio. CHF) |30. Juni 2018|31. Dez. 2017|

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

|Liquide Mittel und Finanzanlagen | 247.3 | 310.7 |

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

Anmerkungen: Konsolidierte Zahlen gemäss US GAAP; Rundungen wurden konsistent

vorgenommen.

Der ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss der Basilea

Pharmaceutica AG für das erste Halbjahr 2018 ist auf der Internetseite der

Gesellschaft einsehbar unter: http://interimreport.basilea.com.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse

Im ersten Halbjahr 2018 hat Basilea ihre Umsätze substanziell gesteigert und

ihre Investitionen in ihre präklinische und klinische Pipeline beschleunigt.

Die Gesamtumsätze der Periode stiegen um 30 % auf CHF 59.9 Mio. (H1 2017:

CHF 46.2 Mio.).

Die Änderung des Kommerzialisierungsmodells für Europa im Jahr 2017 führte zu

einer veränderten Zuordnung von Umsätzen zwischen Produktumsätzen und Umsätzen

aus Verträgen. Zusammengenommen stiegen Produktumsätze und Umsätze aus Verträgen

auf CHF 46.6 Mio. (H1 2017: CHF 41.0 Mio.), was insbesondere auf den Anstieg der

Umsatzbeiträge durch Cresemba um 30 % auf CHF 26.3 Mio. (H1 2017: CHF 20.3 Mio.)

zurückzuführen ist. Der Sonstige Umsatz stieg auf CHF 13.3 Mio. (H1 2017:

CHF 5.0 Mio.). Darin sind CHF 13.2 Mio. Rückerstattungen durch BARDA enthalten

(H1 2017: CHF 4.9 Mio.), wodurch ein wesentlicher Teil der Aufwendungen für

Basileas Phase-3-Programm für Ceftobiprol ausgeglichen wird.

Im ersten Halbjahr 2018 intensivierte Basilea die Investitionen in ihre

präklinische und klinische Pipeline. Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand

belief sich auf CHF 57.8 Mio. (H1 2017: CHF 27.2 Mio) und entstand hauptsächlich

im Zusammenhang mit den Kosten für das Phase-3-Programm für Ceftobiprol, für das

seit Februar Patienten rekrutiert werden sowie die Einlizenzierung des

klinischen Medikamentenkandidaten Derazantinib, einschliesslich der

Abschlagszahlung von USD 10 Mio., und der Einlizenzierung präklinischer

Substanzen. Darüber hinaus trugen die Phase-1/2a-Entwicklung des Onkologie-

Medikamentenkandidaten BAL101553 sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit den

pädiatrischen Studienprogrammen für Ceftobiprol und Isavuconazol zum F&E-Aufwand

bei.

Der Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeine Aufwand sank signifikant auf

CHF 15.9 Mio. (H1 2017: CHF 34.6 Mio.). Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf

die Übertragung der Kommerzialisierung für Cresemba und Zevtera von Basilea auf

ihre Partner nach Abschluss der Lizenzvereinbarung mit Pfizer und der

Vertriebsvereinbarung mit Correvio im zweiten Halbjahr 2017 zurückzuführen.

Die Kosten für verkaufte Produkte, in denen Produktionsskosten, Kosten für die

Reservierung von Produktionskapazitäten sowie Versand- und Bearbeitungskosten

enthalten sind, beliefen sich auf CHF 6.5 Mio. (H1 2017: CHF 3.5 Mio.) und

stiegen ungefähr parallel zur Zunahme der von Basilea bedienten Nachfrage an

Zevtera und Cresemba an.

Im ersten Halbjahr 2018 entstand ein Betriebsverlust von CHF 20.4 Mio. im

Vergleich zu CHF 19.1 Mio. im ersten Halbjahr 2017. Der Konzernverlust für das

erste Halbjahr 2018 belief sich auf CHF 22.5 Mio. (H1 2017: CHF 20.6 Mio.),

woraus sich ein nicht verwässerter und verwässerter Verlust je Aktie von

CHF 2.07 (H1 2017: CHF 1.90) ergab.

Die operative Geschäftstätigkeit im ersten Halbjahr 2018 führte zu einem

Kapitalabfluss von CHF 60.4 Mio. im Vergleich zu einem Kapitalabfluss von

CHF 36.6 Mio. im ersten Halbjahr 2017. Dies ist hauptsächlich auf die

Fortschritte in Basileas F&E-Pipeline sowie deren Erweiterung zurückzuführen,

ausserdem auf einen Anstieg des Umlaufvermögens. Zum 30. Juni 2018 verfügte

Basilea über liquide Mittel und Finanzanlagen in Höhe von CHF 247.3 Mio.,

verglichen mit CHF 310.7 Mio. zum 31. Dezember 2017.

Im März 2018 schloss Basilea eine Market-Making-Vereinbarung mit Kepler

Cheuvreux ab. Kepler Cheuvreux stellt Liquidität im Markt zur Verfügung und

unterstützt so den Handel der Aktien der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange.

Ausblick 2018

Für die zweite Jahreshälfte 2018 fokussiert sich Basilea weiterhin auf:

* die Steigerung der Cresemba- und Zevtera-Umsätze, einschliesslich der

Vorbereitung weiterer Markteinführungen in Ländern ausserhalb Europas und

den USA

* die Weiterführung der Phase-3-Studien mit Ceftobiprol in ABSSSI und SAB im

Rahmen des BARDA-Vertrags, mit denen die Markteinführung in den USA erreicht

werden soll

* den Fortschritt in den laufenden klinischen Studien mit Derazantinib und

BAL101553

* die Verfolgung von Möglichkeiten, die Pipeline aus Spitalantibiotika,

Spitalantimykotika und Onkologie-Wirkstoffen durch interne und externe

Innovationen zu stärken

Auf Basis dieser Kernprioritäten sowie der im ersten Halbjahr 2018 erzielten

Ergebnisse aktualisiert Basilea ihren bisherigen finanziellen Ausblick für das

Jahr 2018. Die Gesellschaft erhöht ihren Ausblick für den Gesamtumsatz von CHF

105-115 Mio. auf CHF 120-130 Mio. und erwartet eine Steigerung des darin

enthaltenen Beitrags durch Cresemba und Zevtera von CHF 60-65 Mio. auf CHF 75-

85 Mio. Unter Berücksichtigung der für Derazantinib und die präklinischen

Onkologie-Substanzen geleisteten Abschlagszahlungen sowie der laufenden Kosten

für die damit zusam­menhängenden Programme wird für das Gesamtjahr 2018 ein

Betriebsverlust von CHF 25-35 Mio. erwartet.

Portfolio

Cresemba (Isavuconazol) - ein intravenös (i. v.) und oral verabreichbares

Antimykotikum aus der Wirkstoffklasse der Azole gegen invasive

Schimmelpilzinfektionen

Basilea hat für Isavuconazol Lizenz- und Vertriebspartnerschaften für die

Vereinigten Staaten, Europa, China, Japan, Lateinamerika, Kanada, Russland, die

Türkei, Israel sowie den asiatisch-pazifischen Raum und die Region Naher Osten

und Nordafrika abgeschlossen. In den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und

dem Europäischen Wirtschaftsraum sowie Jordanien und Peru ist Isavuconazol für

die Behandlung von erwachsenen Patienten mit invasiver Aspergillose zugelassen

und für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Mukormykose, für die

Amphotericin B nicht angemessen ist.(7) Das Medikament ist ausserdem in den USA

und der Schweiz zugelassen.(6, 8) In den USA und Europa hat Isavuconazol Orphan-

Drug-Status für die zugelassenen Indikationen.

Zevtera/Mabelio (Ceftobiprol) - ein intravenös verabreichbares Antibiotikum aus

der Wirkstoffklasse der Cephalosporine zur Behandlung schwerer bakterieller

Spital-Infektionen(9)

Ceftobiprol verfügt über eine rasche bakterizide Wirkung gegenüber einem breiten

Spektrum grampositiver und gramnegativer Bakterien, einschliesslich Methicillin-

empfindlicher und Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MSSA, MRSA) und

empfindlicher Stämme von Pseudomonas spp.(10) Ceftobiprol ist zur Behandlung

ambulant und im Spital erworbener Lungenentzündung (CAP, HAP) bei Erwachsenen,

mit Ausnahme der beatmungsassoziierten Pneumonie (VAP) zugelassen.(10) Das

Medikament ist in wichtigen europäischen Ländern, Argentinien, Kanada und Saudi-

Arabien auf dem Markt. Für Europa, Lateinamerika, China, Kanada, Israel und die

Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) hat Basilea Lizenz- und

Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen. Ceftobiprol befindet sich derzeit in

einem klinischen Phase-3-Programm mit dem Ziel, eine Marktzulassung in den USA

zu erhalten.

Derazantinib (BAL087) - ein in der Entwicklung befindlicher oral verabreichbarer

Inhibitor der FGFR-Kinasen-Familie mit Potenzial für eine Reihe von Krebsarten

und der Aussicht, der erste für die Behandlung des intrahepatischen

Cholangiokarzinoms zugelassene FGFR-Kinase-Inhibitor zu werden, einer Indikation

mit hohem und derzeit nicht gedecktem medizinischem Bedarf und steigender

Häufigkeit

FGFR-Kinasen spielen eine wichtige Rolle bei der Proliferation, Differenzierung

und Migration von Zellen. Basilea hat Derazantinib von ArQule, Inc.

einlizenziert. Der Medikamentenkandidat zeigte positive klinische Daten in einer

Biomarker-basierten Phase-1/2-Studie mit iCCA-Patienten.(11) Die

Zulassungsbehörden in den USA und Europa, FDA und EMA, haben ArQule den Orphan-

Drug-Status für diese Erkrankung erteilt.

BAL101553 - ein niedermolekularer Tumor-Checkpoint-Controller in Phase 1/2a der

klinischen Erprobung bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren,

einschliesslich wieder aufgetretenem oder fortschreitendem Glioblastom

Der Medikamentenkandidat BAL101553 (Prodrug von BAL27862)(12) wird für die

potenzielle Behandlung unterschiedlicher Krebserkrankungen entwickelt. Das

Molekül bindet an die Colchicin-Bindungsstelle von Tubulin, was spezifische

Auswirkungen auf die Mikrotubuli-Anordnung hat.(13) Dadurch kommt es zur

Aktivierung des sogenannten "Spindle-Assembly-Checkpoints", der das Absterben

von Tumorzellen fördert.(14) Die Substanz zeigte In-vitro- und In-vivo-

Wirksamkeit in verschiedenen behandlungsresistenten Krebsmodellen, darunter

solchen, die auf konventionelle Medikamente und Strahlentherapie nicht

ansprachen.(15, 16, 17) BAL101553 verteilt sich effizient im Hirngewebe und

zeigte Antikrebs-Wirksamkeit in Glioblastom-Modellen.(18, 19, 20)

BAL3833 - ein in der Phase 1 der klinischen Entwicklung befindlicher Kinase-

Inhibitor mit doppeltem Target (panRAF/SRC), der derzeit bei Patienten mit

unterschiedlichen soliden Tumoren untersucht wird, einschliesslich Melanom

BAL3833 (auch bekannt als CCT3833) ist ein oral verabreichbarer,

niedermolekularer Medikamentenkandidat, der die durch bestimmte Kinasen

vermittelte Übertragung von Wachstums- und Proliferationssignalen unterbricht.

Eine unzureichende Regulierung dieser Signalkaskaden kann zu unkontrolliertem

Wachstum, also Krebs, sowie zur Entwicklung von Resistenzen gegen derzeit

verfügbare Therapien führen. BAL3833 wird als panRAF-Kinase-Inhibitor

bezeichnet, da der Wirkstoff nicht nur die BRAF- und CRAF-Kinasen blockiert,

sondern auch Kinasen der SRC-Familie hemmt. Insbesondere das Melanom, die

aggressivste Form von Hautkrebs, ist häufig mit einer mutierten BRAF-Kinase

verbunden. In präklinischen Studien zeigte BAL3833 Aktivität in einer Reihe von

Melanom-basierten Tumormodellen mit intrinsischer oder erworbener Resistenz

gegenüber spezifischen BRAF-Inhibitoren, ebenso wie in Tumormodellen für

Dickdarm-, Bauchspeicheldrüsen- und Lungenkrebs, bei denen aufgrund genetischer

Veränderungen der RAF-Signalweg aktiviert war.(21) Die Substanz stammt vom

Institute of Cancer Research (ICR) in London, wo es von Wissenschaftlern

entwickelt wurde, die von Cancer Research UK und dem Wellcome Trust finanziert

wurden.

Telefonkonferenz und Webcast

Basilea Pharmaceutica AG lädt am Dienstag, dem 14. August 2018, um 16:00 Uhr

(MESZ) zu einer Telefonkonferenz ein, um die finanziellen und operativen

Ergebnisse zu erläutern.

Via Audio-Webcast mit Präsentation:

Erstmals führt Basilea einen Live-Audio-Webcast mit Präsentation zu den

Ergebnissen durch, den Sie hier verfolgen können. Bitte beachten Sie, dass es im

Webcast keine Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen stellen

möchten, wählen Sie sich bitte zusätzlich per Telefon ein (siehe untenstehende

Einwahlnummern).

Via Telefon:

Für eine Teilnahme via Telefon und um Fragen zu stellen, verwenden Sie bitte die

folgenden Einwahlnummern. Bitte wählen Sie sich ca. fünf Minuten vor dem Beginn

der Telefonkonferenz ein, um einen rechtzeitigen Zugang zur Telefonkonferenz

sicherzustellen.

+41 (0) 58 310 5000 (Europa und RoW)

+1 (1) 866 291 4166 (USA)

+44 (0) 207 107 0613 (Grossbritannien)

Aufzeichnung:

Eine Aufzeichnung des Webcasts einschliesslich der Präsentation wird kurz nach

der Veranstaltung online zur Verfügung gestellt und dort drei Monate lang

zugänglich sein.

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit

vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten

spezialisiert hat, die auf die medizinische Herausforderung der zunehmenden

Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige

Behandlungsmöglichkeiten bei Infektionen durch Bakterien und Pilze sowie in der

Krebstherapie abzielen. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und

erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die

an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG

hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die

Unternehmens-Website www.basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten.

Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der

Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die

aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem

heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen,

zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

+-------------------------------------------------------+

| Peer Nils Schröder, PhD |

| Head of Corporate Communications & Investor Relations |

| +41 61 606 1102 |

| media_relations@basilea.com |

| investor_relations@basilea.com |

+-------------------------------------------------------+

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

http://www.basilea.com