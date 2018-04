GNW-News: Basilea gibt Beginn der klinischen Phase-3-Studie mit dem Antimykotikum Isavuconazol in Japan durch Asahi Kasei Pharma bekannt

Basilea gibt Beginn der klinischen Phase-3-Studie mit dem Antimykotikum Isavuconazol in Japan durch Asahi Kasei Pharma bekannt

Basilea Pharmaceutica AG /

Basilea gibt Beginn der klinischen Phase-3-Studie mit dem Antimykotikum

Isavuconazol in Japan durch Asahi Kasei Pharma bekannt

.



Basel, 18. April 2018 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt,

dass ihr Lizenzpartner Asahi Kasei Pharma Corporation ("Asahi Kasei Pharma") mit

der Rekrutierung von Patienten für eine klinische Phase-3-Studie mit dem

Antimykotikum Isavuconazol begonnen hat. In der Studie wir Isavuconazol zur

Behandlung von tief sitzenden Mykosen untersucht, das heisst von invasiver

Aspergillose, chronischer pulmonaler Aspergillose, Mukormykose und

Kryptokokkose. Die Studie ist Teil eines verkürzten Entwicklungsprogramms. Bei

erfolgreichem Studienabschluss plant Asahi Kasei Pharma, einen Antrag auf

Marktzulassung für Isavuconazol in Japan einzureichen.

Ronald Scott, Chief Executive Officer, sagte: "Invasive Pilzinfektionen können

lebensbedrohlich sein und sind weltweit ein Bereich, in dem ein hoher

medizinischer Bedarf besteht. Zusammen mit ihren Partnern arbeitet Basilea

daran, dass Isavuconazol Patienten auf der ganzen Welt zur Verfügung steht. Wir

freuen uns darüber, dass Asahi Kasei Pharma den ersten Patienten in das Phase-3-

Programm mit Isavuconazol zur Behandlung tief sitzender Mykosen aufgenommen hat.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, dieses neue Antimykotikum

Patienten in Japan verfügbar zu machen."

Die randomisierte, multizentrische Open-Label-Studie zielt darauf ab, die

Sicherheit und Wirksamkeit von intravenös (i. v.) oder oral verabreichtem

Isavuconazol (als Prodrug Isavuconazoniumsulfat) bei der Behandlung tief

sitzender Mykosen bei japanischen Patienten zu ermitteln. Vergleichssubstanz ist

i. v. oder oral gegebenes Voriconazol. Die Studie wird voraussichtlich rund 100

erwachsene Patienten umfassen.

Über Isavuconazol

Isavuconazol ist ein intravenös und oral verabreichbares Antimykotikum aus der

Wirkstoffklasse der Azole, welches unter dem Handelsnamen Cresemba vermarktet

wird. Basilea hat eine Reihe von Lizenz- und Vertriebspartnerschaften für die

Vereinigten Staaten, Europa, China, Japan, Lateinamerika, Kanada, Russland, die

Türkei, Israel sowie den asiatisch-pazifischen Raum und die Region Naher Osten

und Nordafrika abgeschlossen. In den Vereinigten Staaten ist Isavuconazol für

die Behandlung von invasiver Aspergillose und invasiver Mukormykose bei

Patienten ab 18 Jahren zugelassen.(1 )In den 28 Mitgliedsstaaten der

Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen erhielt Isavuconazol

eine Zulassung für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit invasiver

Aspergillose und für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Mukormykose,

für die Amphotericin B nicht angemessen ist.(2 )In der Schweiz ist Isavuconazol

zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit invasiver Aspergillose zugelassen

und zur Behandlung von Mukormykose bei erwachsenen Patienten mit

Therapieresistenz oder Unverträglichkeit gegenüber Amphotericin B sowie bei

erwachsenen Patienten mit moderater bis schwerer Niereninsuffizienz.(3 )In den

USA und Europa hat Isavuconazol Orphan-Drug-Status für die zugelassenen

Indikationen. Ausserhalb den USA und Europa ist Isavuconazol nicht für

kommerzielle Zwecke zugelassen.

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit

vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten

spezialisiert hat, die auf die medizinische Herausforderung der zunehmenden

Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige

Behandlungsmöglichkeiten bei Infektionen durch Bakterien und Pilze sowie in der

Krebstherapie abzielen. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und

erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die

an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG

hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die

Unternehmens-Website www.basilea.com.

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar

http://www.basilea.com