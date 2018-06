GNW-News: Basilea berichtet über Präsentation von klinischen Phase-1-Daten für Onkologie-Medikamenten-kandidaten BAL101553 auf ASCO-Tagung

Basilea berichtet über Präsentation von klinischen Phase-1-Daten für Onkologie-Medikamenten-kandidaten BAL101553 auf ASCO-Tagung

Basilea berichtet über Präsentation von klinischen Phase-1-Daten für

Onkologie-Medikamenten-kandidaten BAL101553 auf ASCO-Tagung

.



* Daten unterstützen Erweiterung der klinischen Evaluierung auf die Phase 2a.

Basel, 5. Juni 2018 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) berichtete heute über

die Präsentation von Phase-1-Daten aus den Dosiseskalations-Teilen von zwei

Phase-1/2a-Studien mit wöchentlicher 48-Stunden-Infusion sowie einmal täglicher

oraler Gabe ihres neuartigen Tumor-Checkpoint-Controllers BAL101553 auf der

Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) am 4. Juni 2018 in

Chicago. Die Daten zeigen erste Signale einer klinischen Aktivität des

Medikamentenkandidaten als Monotherapie sowie ein akzeptables Sicherheitsprofil

und unterstützen somit die Fortsetzung der Erprobung des Wirkstoffs in

ausgewählten Patientengruppen im Rahmen der Phase 2a der klinischen Entwicklung.

Basileas Chief Medical Officer Dr. Marc Engelhardt sagte: "Gestützt auf diese

Ergebnisse bereitet Basilea als nächsten Schritt der klinischen Entwicklung

derzeit den Start einer Phase-2a-Studie mit 48-stündiger Infusion von BAL101553

bei Erwachsenen mit Glioblastom, also bestimmten Hirntumoren, oder Platin-

resistentem Eierstockkrebs vor. Für diese Krebsarten gibt es nur wenige

Behandlungsoptionen und es besteht ein hoher medizinischer Bedarf. In der

geplanten Studie soll deshalb der potenzielle klinische Nutzen, den unser

neuartiger Tumor-Checkpoint-Controller in diesen Indikationen bieten könnte,

untersucht werden."

In einer zuvor durchgeführten Phase-1/2a-Studie, bei der BAL101553 als

zweistündige Infusion verabreicht worden war, hatten sich bereits Hinweise auf

eine klinische Aktivität gezeigt.(1) Dabei waren dosislimitierende vaskuläre

Effekte beobachtet worden, die mit der Höhe der maximalen Konzentration (C(max))

des Wirkstoffs im Blutplasma zusammenzuhängen schienen. Hingegen scheint gemäss

nichtklinischen Modellen der Antitumor-Effekt des Medikamentenkandidaten von der

insgesamt vom Tumor aufgenommenen Wirkstoffmenge (Area under the Curve, AUC)

bestimmt zu werden.

Die Phase-1-Dosiseskalation in den Studien mit oraler Gabe und 48-stündiger

Infusion bei Patienten mit soliden Tumoren ist abgeschlossen und die maximal

verträglichen Dosierungen wurden bestimmt. Dabei wurde weder bei 48-stündiger

Infusion noch bei oraler Gabe eine relevante vaskuläre Toxizität beobachtet. Das

AUC/C(max)-Verhältnis in der Studie mit 48-stündiger Infusion war rund vier Mal

höher als jenes bei der empfohlenen Phase-2-Dosierung in der zuvor

durchgeführten Studie mit 2-stündiger Infusion. Ein ähnliches Muster zeigte sich

auch bei der Studie mit einmal täglicher oraler Gabe. Die beobachteten

dosislimitierenden Effekte waren nur vorübergehend oder reversibel. Dabei

handelte es sich um Hyponatriämie (niedrige Natriumkonzentration im Blut),

Hypokaliämie (niedrige Kaliumkonzentration im Blut), Neutropenie (reduzierte

Anzahl weisser Blutkörperchen), niedrigen Blutdruck und Halluzinationen. Von den

33 Patienten aus beiden Studien, für die eine Auswertung der Wirksamkeit möglich

war, zeigte eine Patientin mit Eierstockkrebs aus der Studie mit 48-stündiger

Infusion ein bestätigtes partielles Ansprechen (confirmed partial response).

Sechs weitere Patienten mit soliden Tumoren zeigten als bestes Ansprechen auf

die Behandlung eine Stabilisierung der Erkrankung (stable disease) für vier oder

mehr Behandlungszyklen.

Aktuell werden noch zwei weitere Studien mit einmal täglicher oraler Gabe von

BAL101553 durchgeführt: die Dosiseskalation in einem separaten Arm für Patienten

mit rezidivierendem Glioblastom in der Phase-1/2a-Studie, und eine Phase-1-

Studie, bei der in Zusammenarbeit mit dem Adult Brain Tumor Consortium (ABTC) in

den USA die Kombination mit einer Standard-Strahlentherapie bei neu

diagnostiziertem Glioblastom untersucht wird.

+------------------------------------------------------------------------------+

|BAL101553-Poster auf der ASCO-Jahrestagung 2018 |

| |

| * Phase 1/2a study of BAL101553, a novel tumor checkpoint controller (TCC), |

| administered as 48-hour infusion in adult patients with advanced solid |

| tumors. - M. Joerger, I. Metaxas, A. Stathis, D. Hess, M. T. Mark, |

| F. Hutter, N. Levy, S. Stuedeli, S. Berardi, M. Landau-Salzberg, |

| M. F. Engelhardt, P. Larger, T. Kaindl, P. Hafner, P. McKernan, |

| H. A. Lane, R. A. F. von Moos, C. Sessa; Abstract 2529, Poster Board #355 |

| * Phase 1/2a study of once daily oral BAL101553, a novel tumor checkpoint |

| controller (TCC), in adult patients with advanced solid tumors - |

| J. S. Lopez, E. R. Plummer, M. J. Devlin, R. Rulach, A. H. Ingles Garces,|

| N. R. Md Haris, R. Miller, D. Crawford, M. D'Arcangelo, C. Aversa, |

| A. L. Hannah, S. Anderson, M. F. Engelhardt, T. Kaindl, P. Larger, |

| F. Bachmann, H. A. Lane, P. McKernan, T. R. J. Evans, R. S. Kristeleit; |

| Abstract 2530, Poster Board #356 |

+------------------------------------------------------------------------------+

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte am.asco.org.

Über BAL101553

Basileas Onkologie-Medikamentenkandidat BAL101553 (Prodrug des Wirkstoffs

BAL27862)(2) wird für die potenzielle Behandlung verschiedener Krebserkrankungen

entwickelt. Der Medikamentenkandidat befindet sich derzeit in Phase 1/2a der

klinischen Erprobung. In präklinischen Studien zeigte der Medikamentenkandidat

In-vitro- und In-vivo-Wirksamkeit in verschiedenen behandlungsresistenten

Krebsmodellen, darunter solchen, die auf konventionelle Medikamente und

Strahlentherapie nicht ansprachen.(3, 4, 5) BAL101553 verteilt sich effizient im

Hirngewebe und zeigte Antikrebs-Wirksamkeit in Glioblastom-Modellen.(6, 7, 8)

Die aktive Wirksubstanz BAL27862 bindet an die Colchicin-Bindungsstelle von

Tubulin, was spezifische Auswirkungen auf die Mikrotubuli-Anordnung hat.(9)

Dadurch kommt es zur Aktivierung des sogenannten "Spindle-Assembly-Checkpoints",

der das Absterben von Tumorzellen fördert.(10)

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit

vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten

spezialisiert hat, die auf die medizinische Herausforderung der zunehmenden

Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige

Behandlungsmöglichkeiten bei Infektionen durch Bakterien und Pilze sowie in der

Krebstherapie abzielen. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und

erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die

an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG

hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die

Unternehmens-Website www.basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten.

Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der

Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die

aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem

heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen,

zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

Pressemitteilung:

http://hugin.info/134390/R/2197232/851646.pdf

http://www.basilea.com