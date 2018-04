GNW-News: Basilea-Aktionäre genehmigen an ordentlicher Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats

Basilea-Aktionäre genehmigen an ordentlicher Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats

Basilea Pharmaceutica AG /

Basilea-Aktionäre genehmigen an ordentlicher Generalversammlung alle Anträge des

Verwaltungsrats

.



Basel, 18. April 2018 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt,

dass die Aktionäre an der heutigen ordentlichen Generalversammlung für das

Geschäftsjahr 2017 allen vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträgen zugestimmt

haben.

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die

Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017 und entlasteten die Mitglieder des

Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung. Die Aktionäre genehmigten auch den

Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung und die Wiederwahl der

PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle.

Domenico Scala wurde von den Aktionären als Verwaltungsratspräsident

wiedergewählt, ebenso wie die Verwaltungsratsmitglieder Dr. Martin Nicklasson,

Dr. Nicole Onetto, Steven D. Skolsky und Dr. Thomas Werner. Die Aktionäre

wählten Ronald Scott, der als bisheriger CEO in den Ruhestand tritt, als

Mitglied in den Verwaltungsrat. Dr. Nicklasson, Herr Skolsky und Dr. Werner

wurden ausserdem als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt. Dr.

Caroline Cron wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt. Die

Ernennung dieser Personen ist gültig bis zum Abschluss der ordentlichen

Generalversammlung 2019.

"Ich freue mich, dass Ron Scott in den Verwaltungsrat gewählt wurde", sagte

Verwaltungsrats­präsident Domenico Scala. "Wir sind überzeugt, dass sein

strategisches Denken und seine umfassenden Kenntnisse der pharmazeutischen

Industrie und der Finanzmärkte von enormem Wert für Basilea auf ihrem

fortgesetzten Wachstumskurs sein werden." Er ergänzte: "Da Ron Scott als CEO in

den Ruhestand tritt, möchte das Board ihm für seinen bedeutenden Beitrag zum

Erfolg von Basilea seit der Unternehmensgründung danken und heisst gleichzeitig

David Veitch in seiner neuen Position als CEO willkommen."

Die Aktionäre stimmten der Verlängerung der Ermächtigung zur Erhöhung des

Aktienkapitals um ein weiteres Jahr bis April 2020 zu. Sie genehmigten ausserdem

die Änderung der Statuten zur Klarstellung, dass das Bezugsrecht bisheriger

Aktionäre im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots nicht ausgeschlossen

werden kann.

Schliesslich genehmigten die Aktionäre den vorgeschlagenen maximalen

Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur

ordentlichen Generalversammlung 2019, den maximalen Gesamtbetrag der fixen

Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 30.

Juni 2019 sowie den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der

Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018. Im

Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung hiessen die Aktionäre auch

den Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das

Geschäftsjahr 2017 gut.

In seiner Präsentation an die Aktionäre stellte Ronald Scott fest, dass 2017 ein

erfolgreiches Jahr für die Umsetzung der Strategie von Basilea zur Maximierung

des Werts ihrer vermarkteten Produkte war, des Antimykotikums Cresemba

(Isavuconazol) und des Antibiotikums Zevtera (Ceftobiprol). Dabei hob er die

Partnerschaften hervor, die mit einer Reihe führender Pharmaunternehmen

eingegangen wurden und global mehr als 100 Länder umfassen, darunter die

Partnerschaft mit Pfizer für Cresemba in Europa. Basilea erhielt im Jahr 2017

CHF 79 Mio. Abschlagszahlungen und hat dank der unterjährig abgeschlossenen

Vereinbarungen Anrecht auf Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu USD 1.1

Mrd. Er berichtete ausserdem über die Fortschritte, die in den klinischen

Entwicklungsprogrammen in den Bereichen Antiinfektiva und Onkologie erzielt

wurden, wie beispielsweise der Beginn des Phase-3-Programms, mit dem die

Zulassung von Ceftobiprol in den USA erreicht werden soll. Er schloss seine

Präsentation mit der Feststellung, dass zum Ende seiner Amtszeit das Unternehmen

mit zwei vermarkteten Produkten, einem globalen Netzwerk von Partnern und einer

soliden Finanzausstattung als Basis für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum

und Wertschöpfung in den kommenden Jahren gut aufgestellt sei.

Der designierte CEO David Veitch ergänzte: "Anfang 2018 konnten wir bereits eine

Reihe von weiteren Produktlancierungen verzeichnen. Das Antimykotikum Cresemba

wurde auf dem Schweizer Markt eingeführt und unser Antibiotikum Zevtera in

Argentinien und Kanada. Im Jahresverlauf erwarten wir weitere Lancierungen, was

zu steigenden Umsatzbeiträgen durch die Partnerschaften für unsere beiden

wichtigsten Antiinfektiva führen wird. Darüber hinaus wollen wir die klinischen

Programme für unsere bestehenden Projekte vorantreiben und arbeiten ausserdem

aktiv daran, unsere Pipeline in den Fokusbereichen Antiinfektiva und Onkologie

zu ergänzen. Neue Projekte könnten dabei einerseits aus internen Innovationen

hervorgehen, andererseits unserer Pipeline auch durch selektive Einlizenzierung

geeigneter Substanzen hinzugefügt werden."

An der Generalversammlung waren 26.7 Prozent des Aktienkapitals der Basilea

vertreten. Derzeit sind 60.5 Prozent der ausgegebenen Aktien im Basilea-

Aktienregister eingetragen.

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit

vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten

spezialisiert hat, die auf die medizinische Herausforderung der zunehmenden

Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige

Behandlungsmöglichkeiten bei Infektionen durch Bakterien und Pilze sowie in der

Krebstherapie abzielen. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und

erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die

an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG

hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die

Unternehmens-Website www.basilea.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

