GNW-News: BRBCARD beauftragt Gemalto mit der Lieferung mobiler Opt-in-Marketing-Kampagnen in Brasilien

BRBCARD beauftragt Gemalto mit der Lieferung mobiler Opt-in-Marketing-Kampagnen in Brasilien

Amsterdam, 26. Januar 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, wurde von BRBCARD mit der Lieferung seines Mobile Engagement and Monetization-Dienstes für über 400.000 Kunden in Brasilien beauftragt.



BRB Card ist der Kartenherausgeber der staatlichen Banco de Brasília (BRB Bank). Der innovative Smart-Message-Kanal verbessert die Kundenkommunikation und -zufriedenheit erheblich. Nutzer von Mobilgeräten können sich einschreiben und hochwertige, interaktive Mitteilungen und Promotions von BRB empfangen.

BRBCARD nutzt die Lösung von Gemalto, um die Kommunikation und Beziehung zu seinen Kunden zu verbessern, die hauptsächlich aus dem öffentlichen Bereich stammen und ein Gehaltskonto bei der BRB haben. Das System sendet nach der Einschreibung interaktive und intuitive Textnachrichten auf den Standby- Bildschirm des Mobilgeräts, die vom Nutzer schnell gelesen werden können. Der Nutzer kann dann eine Konversation beginnen oder mit einem einfachen Klick die Mitteilung löschen. Der Dienst zielt darauf ab, die Opt-in-Raten der Kunden optimal zu nutzen. BRBCARD erhält damit einen privilegierten Zugang zu seinen Kunden für weitere mobile Marketingkampagnen (beispielsweise Krediteinforderung, Kartenentsperrung, Zufriedenheitsumfrage, Versicherung). Er arbeitet mit den größten Mobilfunknetzbetreibern Brasiliens zusammen, wodurch ein einheitlicher Auftritt auf Kundenseite ermöglicht wird, unabhängig vom Handymodell oder Netzbetreiber.

"Gemalto bietet auch Managementdienste für das Design und die Analyse von Kampagnen, um den Erfolg unserer Programme zu maximieren. Wir können uns auf die Ausweitung von Angeboten für unsere Kunden konzentrieren, die ihr Gehalt und andere Dienstleistungen von uns erhalten. Weiterhin können wir neue, anspruchsvolle Segmente angehen, z. B. die Gruppe der Millennials", sagte Humberto Augusto Coelho, Products and Technology Director bei BRBCARD. "Beziehungen stehen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Diese Lösung hilft uns dabei, unsere Datenbank zu stärken und zu erweitern."

"Da die Mobilfunkverbreitung in Brasilien 114 %(1) erreicht hat, nutzt BRBCARD die Leistungsfähigkeit des Smart-Message-Kanals, um das erlaubnisbasierte Marketing zu optimieren, mit Kunden zu kommunizieren und die Bewerbung von Produkten zu verbessern", sagte Rodrigo Serna, President for Latin America bei Gemalto. "Gemaltos Lösung für Mobile Engagement and Monetization liefert bessere Ergebnisse als SMS-Kampagnen und bietet überragende Möglichkeiten zur Segmentierung, um die Relevanz der Mitteilungen für bestimmte Gruppen zu verbessern."

(1) Quelle: GSMA Intelligence - Q4 2016 - Excluding cellular M2M connections

