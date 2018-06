GNW-News: BIG geht Partnerschaft mit der globalen Immobilieninvestitionsplattform Reitium ein

BIG geht Partnerschaft mit der globalen Immobilieninvestitionsplattform Reitium ein

BIG Blockchain Intelligence Group Inc.



("BIG"), ein führender Entwickler von

Such-, Risikobewertungs- und Datenanalyselösungen, die auf der Blockchain-

Technologie basieren, hat sich mit Reitium zusammengeschlossen, um Anti-

Geldwäsche-Bemühungen zu unterstützen und Investoren zu überprüfen, die

Kryptowährungsgelder auf die Immobilieninvestmentplattform von Reitium

hochladen.

* BIG unterstützt Reitium dabei, den Unternehmensstatus als akkreditierter

Investor zu validieren

* BIG ermittelt Kryptowährungsgelder die mit illegalen Aktivitäten in

Verbindung stehen

* Provisionen, die an BIG für Transaktionen gezahlt werden, werden über den

unternehmenseigenen Dienst BitRank Verified(TM )abgewickelt

VANCOUVER, British Columbia (Kanada), 4. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIG

Blockchain Intelligence Group Inc. ("BIG" oder "das Unternehmen") (CSE:BIGG)

(WKN:A2JSKG) (OTC:BBKCF), ein führender Entwickler von Forschungs-,

Risikobewertungs- und Datenanalyselösungen im Bereich der Blockchain-

Technologie, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Partnerschaft

("die Partnerschaft") mit Reitium Blockchain Technologies Ltd. ("Reitium")

eingegangen ist. Gemäß den Bedingungen der Partnerschaft wird der Dienst zur

Risikobewertung von Kryptowährungstransaktionen von BIG, BitRank Verified(TM),

in die Plattform von Reitium integriert. BIG erhält eine Provision für über die

Immobilieninvestitionsplattform von Reitium abgewickelte Bitcoin-Transaktionen,

die den unternehmenseigenen Dienst BitRank Verified(TM) von BIG nutzen.

BitRank Verified(TM) wird genutzt, um die Anti-Geldwäsche-Maßnahmen von Reitium

zu unterstützen und den Status von Reitium als akkreditierten Investor zu

validieren, indem Investoren geprüft werden, die Kryptowährungsgelder auf die

Plattform von Reitium hochladen. Unter Verwendung des von BIG entwickelten

Kryptowährungs-Verifizierungsprodukts, BitRank Verified(TM), wird Reitium

erkennen können, ob die Gelder mit Geldwäsche, ruchlosen Akteuren, illegalen

Unternehmungen oder Börsen auf dem Kryptowährungsmarkt oder mit kriminellen

Elementen verbundenen Ländern in Verbindung stehen.

Der Risikobewertungsdienst für Kryptowährungen von BIG ermöglicht es Reitium:

* die Risikoexposition der Plattform im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu

reduzieren,

* das Vertrauen in die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften zu erhöhen,

* die Sicherheit durch Maßnahmen gegen Geldwäsche zu erhöhen,

* Transparenz mit Bezug auf die Legitimität von Transaktionen zu liefern,

* eine Abschreckung gegen kriminelle Elemente zu schaffen, die illegale

Aktivitäten ausüben könnten, und

* seinen Kunden die Sicherheit zu bieten, dass Maßnahmen ergriffen werden, um

illegale Transaktionen stark einzuschränken oder die Summe illegaler Gelder

zu verringern, die andernfalls getätigt worden wären.

Reitium ist eine globale, vermögensgestützte, konforme und sichere

Immobilieninvestment-Token-, Wallet- und Marktplatz-Plattform. Reitium, Real

Estate For Everyone(TM) (Immobilien für Jedermann), nutzt Crowd-Investing, um

jedem die Möglichkeit zu geben, zu einem Bruchteil des Buy-in-Betrags - im

Vergleich zu selbständigen Investitionen - in Immobilien zu investieren. Mit

Blockchain- und Smart-Verträgen reduziert Reitium die rechtlichen und

buchhalterischen Kosten für die Durchführung globaler Immobilientransaktionen

und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und das Vertrauen aller Beteiligten.

"Wir freuen uns, Reitium zu unserer wachsenden Liste von Partnern hinzuzufügen",

sagte Lance Morginn, CEO von BIG. "Reitium repräsentiert eine weitere innovative

Art und Weise, wie sich Blockchain- und Kryptowährungstechnologien durchsetzen

und das Leben der Menschen verbessern können. Diese Partnerschaft ist ein

weiteres Beispiel dafür, wie sich BitRank Verified(TM) durch unsere robuste API

problemlos in eine Vielzahl von Kryptowährungsplattformen integrieren lässt.

Während sich die einzelnen Anwendungen unterscheiden können, besteht ein

wachsender Bedarf an Bewertungsfunktionen in Bezug auf mögliche Geldwäsche und

Transaktionsrisiken, wenn Kryptowährungen involviert sind. Wir freuen uns

darauf, das Team von Reitium dabei zu unterstützen, eine Welt zu schaffen, in

der jeder die Möglichkeit hat, durch Immobilieninvestitionen Wohlstand zu

schaffen, während gleichzeitig die Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie

genutzt wird."

Der CEO von Reitium, Thomas Park, kommentierte: "Unsere Mission ist es, das

weltweite Standardprotokoll und die Kryptowährung für globale

Immobilieninvestitionen zu werden und die Billionen von Dollar an schlafendem

Kapital freizusetzen. Um dies zu ermöglichen, müssen Anleger jedoch in der Lage

sein, dem Prozess zu vertrauen und sich bei der Nutzung unserer Plattform sicher

zu fühlen. Aus diesem Grund haben wir uns für eine Partnerschaft mit BIG und

ihrem Dienst BitRank Verified(TM) entschieden. Soweit es uns betrifft, ist

BitRank Verified(TM) die erste Wahl, um uns zu helfen, unseren Kunden die

Sicherheit zu geben, die sie verdienen, wenn sie in ein auf Kryptowährungen

basierendes System investieren."

Im Namen des Vorstands,

Lance Morginn

Chief Executive Officer

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) bringt Sicherheit und

Verantwortlichkeit in die neue Ära der Kryptowährungen. BIG Blockchain

Intelligence Group Inc. ("BIG") hat von Grund auf ein agnostisches Such- und

Analysesystem auf Blockchain-Basis aufgebaut, QLUE(TM), das es Regulierungs-,

Exekutiv- und Regierungsbehörden ermöglicht, Kryptowährungstransaktionen auf

forensischer Ebene nachzuverfolgen, aufzuspüren und zu überwachen. Unser

kommerzielles Produkt, BitRank Verified(TM), bietet eine "Risikobewertung" von

Bitcoin-Wallets, mit der Banken, Börsen und E-Handelsplattformen in der Lage

sind, die üblichen Regulierungs- und Konformitätsanforderungen zu erfüllen. In

unserer Abteilung für forensische Dienste arbeitet unser Team von

Untersuchungsexperten an Untersuchungen, die tiefgreifendes Fachwissen und

Erfahrung erfordern, entweder in Verbindung mit oder ergänzend zu unseren

benutzerfreundlichen Such-, Risikobewertungs- und Datenanalysetools.

Über BitRank Verified(TM)

BIG hat BitRank Verified(TM) als Goldstandard der Branche für die Bewertung und

Verifizierung von Transaktionen mit Kryptowährungen entwickelt. BitRank

Verified(TM) bietet der Finanzwelt eine vereinfachte Front-End-

Suchergebnisseite, mit der Kassierer im Kontakt mit Kunden, Handelsbörsen,

elektronische Handelsplattformen sowie der Einzelhandel in der Lage sind

festzustellen, ob eine geplante Transaktion sicher angenommen werden kann,

fragwürdig ist oder abgelehnt werden sollte. BitRank Verified(TM) und die

dazugehörige API sind maßgeschneiderte Dienste, die der RegTech-Branche ein

zuverlässiges Instrument an die Hand geben, mit dem Unternehmen ihre

Behördenauflagen erfüllen und gleichzeitig das Risiko minimieren können, in

Geldwäsche oder andere kriminelle Handlungen verwickelt zu werden.

Über QLUE(TM)

QLUE(TM) (Qualitative Law Enforcement Unified Edge) ermöglicht es

Strafverfolgungs- und RegTech-Ermittlern, Behörden sowie Regierungsstellen

buchstäblich, dem virtuellen Geld zu folgen. QLUE(TM) beinhaltet modernste

Techniken und einzigartige Suchalgorithmen, um verdächtige Aktivitäten bei

Bitcoin- und anderen Kryptowährungstransaktionen aufzuspüren, wodurch es

Ermittlern möglich ist, Transaktionen in ihrem Kampf gegen

Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel,

Kinderpornografie, Korruption, Bestechung, Geldwäsche und andere

Cyberkriminalität rasch und visuell nachzuverfolgen und zu überwachen.

Anlegerbeziehungen - USA

KCSA Strategic Communications

Valter Pinto, Managing Director

Scott Eckstein, VP of Market Intelligence

E-Mail: BlockChainGroup@KCSA.com

T: +1-212-896-1254

Anlegerbeziehungen - Kanada

Skanderbeg Capital Advisors

Adam Ross

E-Mail: adam@skanderbegcapital.com

T: +1-604-687-7130

BIG Anlegerbeziehungen

Anthony Zelen

T: +1-778-819-8705

E-Mail: anthony@blockchaingroup.io

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder sich für die Mailingliste von BIG

registrieren wollen, besuchen Sie bitte unsere Website unter

www.blockchaingroup.io. Folgen Sie @blocksearch auf Twitter. Oder besuchen Sie

SEDAR unter www.sedar.com.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder sich für die Mailingliste von

Reitium registrieren wollen, besuchen Sie bitte www.reitium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, zu

denen auch die Fertigstellung der Suchtechnologie-Software und andere

Angelegenheiten zählen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht

ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu

zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Solche Informationen

sind generell anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann,

erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt und weiterhin bzw. deren

Verneinungen oder ähnlichen Bezeichnungen zu erkennen. Die Leser werden davor

gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da

nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die

diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen typischerweise zahlreichen Annahmen, bekannten und

unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch

spezifischer Art, die dazu beitragen könnten, dass die Vorhersagen, Schätzungen,

Prognosen, Vorausplanungen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht

eintreten werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter

anderem auch die Wirtschaftslage im Allgemeinen und die Situation der

Kapitalmärkte im Besonderen, sowie weitere Faktoren, von denen viele nicht im

Einflussbereich von BIG liegen. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich

für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Auf

zukunftsgerichtete Informationen darf man sich nicht vorbehaltslos verlassen,

weil BIG nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Zu

den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von BIGs Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die

Stimmung der Verbraucher gegenüber den Produkten von BIG und der Blockchain-

Technologie im Allgemeinen, technische Mängel, der Wettbewerb und die

Nichterfüllung von vertraglichen Pflichten durch die Vertragspartner.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich

zum Datum dieser Pressemeldung. BIG ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften

nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

berichtigen, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. anderen

Faktoren Rechnung zu tragen. Darüber hinaus ist BIG nicht verpflichtet, Stellung

zu den Erwartungen oder Aussagen von Dritten im Hinblick auf die oben

beschriebenen Angelegenheiten zu beziehen.

https://blockchaingroup.io/