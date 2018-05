BIG Blockchain Intelligence Group Inc.



("BIG") kommentiert wichtige Muster der internationalen Entwicklung in Bezug auf die Regulierung von Kryptowährungen und gibt politische Empfehlungen

VANCOUVER, British Columbia, Kanada, 16. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIG

Blockchain Intelligence Group Inc. ("BIG" oder "das Unternehmen")

(CSE:BIGG)(WKN:A2JSKG)(OTC:BBKCF), ein führender Entwickler von Such-,

Risikobewertungs- und Datenanalyse-Blockchain-Technologielösungen ist erfreut,

zu den drei wichtigsten Trends in Bezug auf Bestrebungen zur Regulierung von

Kryptowährungen in einer Reihe von Ländern Stellung zu nehmen und gleichzeitig

politische Empfehlungen hinsichtlich dieser Trends zu geben.

Neben der Bereitstellung von Blockchain-Technologie-Tools und forensischen

Dienstleistungen beteiligt sich BIG auch an der Entwicklung von Richtlinien und

Vorschriften, die Verwendung von Kryptowährungen auf sichere und transparente

Weise unterstützen. Zu diesem Zweck führte BIG zuvor eine Studie mit dem U.S.

Treasury Department durch, gründete im Mai 2018 eine Niederlassung in

Washington, D.C., und kümmert sich derzeit um Partnerschaften mit

Regulierungsbehörden, die von der Expertise von BIG im Bereich der Kryptowährung

profitieren könnten. In enger Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden, die

alle unterschiedliche Meinungen zur Kryptowährung haben, konzentriert sich BIG

darauf, den Behörden technisches Verständnis, Strategien und Lösungen

anzubieten, die eingesetzt werden könnten, um kriminelle Aktivitäten im

Zusammenhang mit Kryptowährungen einzudämmen.

Lance Morginn, der CEO von BIG, meinte dazu: "Der heutige Kryptowährungsmarkt

und die Herausbildung von Regulierungen auf nationaler Ebene stehen noch am

Anfang. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zur Gestaltung der Politik zu

leisten, die zu einer breiten Einführung von Kryptowährungen führt. In den

wichtigsten Ländern, die sich derzeit mit der neuen Ära der digitalen Währungen

auseinandersetzen, zeichnen sich drei Muster ab. Unser Team bei BIG hat eine

einzigartige Herangehensweise in Bezug auf politische Empfehlungen, die sich aus

der Perspektive erfahrener Rechercheure und eines Such- und Analyseanbieters auf

Basis von Big Data für den Kryptowährungsraum ergibt. Aus diesem Grund freuen

wir uns, diese sich entwickelnden Regulierungsmuster und unsere politischen

Empfehlungen offenzulegen."

Muster 1: Wachsende Erkenntnis in Bezug auf Sicherheitsrisiken

Immer mehr Länder erkennen die Notwendigkeit, Sicherheitsrisiken im Zusammenhang

mit Kryptowährungen anzugehen, was eine positive Nachricht für die Zukunft der

Kryptowährung und ihrer Nutzer ist. In den USA stellte deren Finanzminister

Steve Mnuchin klar, dass sein Hauptaugenmerk bei Kryptowährungen darauf liegt

sicherzustellen, dass sie nicht für illegale Aktivitäten genutzt werden. In

Europa plant das britische Finanzministerium zusammen mit der EU, die

Kryptowährungsplattformen zu ordnungsgemäßen Due-Diligence-Prüfungen von Kunden

bei der Meldung verdächtiger Transaktionen zu verpflichten. In Russland erklärte

Präsident Wladimir Putin, dass die Verwendung von Kryptowährungen ernste Risiken

mit sich bringt, die von Geldwäsche über Steuerhinterziehung und

Terrorismusfinanzierung bis hin zur Verbreitung betrügerischer Machenschaften

reichen. Ähnliche Positionen wurden auch deutlich von anderen Ländern vertreten,

darunter Kanada, Singapur und Indien, da sie es für Notwendig erachtet haben,

Sicherheitsrisiken durch die Regulierung von Technologie und Kryptowährungen

anzugehen.

Muster 2: Widersprüchliche Positionen in Bezug auf die Regulierung von

Kryptowährungen

Viele Länder haben Schwierigkeiten zu entscheiden, wie sie die Regulierung von

Kryptowährungen generell angehen sollen. Laut dem Bitcoin Magazine haben die USA

derzeit keine kohärente Richtung in Bezug auf die Regulierung von

Kryptowährungen, außer dass es bald Regelungen geben soll, und Russland sowie

Südkorea können sich anscheinend nicht entscheiden, wie mit Regulierungen von

Kryptowährungen verfahren werden soll. Singapur hatte im Vergleich zu vielen

anderen asiatischen Ländern eine relativ laxe Haltung, begann aber, im ersten

Quartal 2018 eine etwas weniger liberale Haltung einzunehmen. Indien hat sich

von einem freundlichen Umfeld für Kryptowährungen zu einem Land entwickelt, das

seit 2018 resolut gegen Kryptowährungen vorgeht. Australiens anfängliches

"Laissez-faire" in Bezug auf Kryptowährungen im Jahr 2015 hat sich seit Kurzem

dahingehend verändert, dass deren Regierung nach dem Finanzskandal um die

Commonwealth Bank of Australia 2017 ihre Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche

verschärft hat und versucht, digitale Währungen zu regulieren.

Ausnahmen von diesem Muster sind China auf der konservativen Seite, das

konsequent größere Schritte unternommen hat, um den Spielraum für

Kryptowährungen einzuschränken, und die Schweiz auf der liberalen Seite, die

sagt, sie wolle "die Krypto-Nation" sein. Trotz dieser Ausnahmen ist das

vorherrschende Muster in dieser frühen Phase eine uneinheitliche nationale

Haltung gegenüber der Regulierung von Kryptowährungen.

Muster 3: Kryptowährung als mögliche Lösung zur Vermeidung von Fiatgeldproblemen

und Sanktionen

Es gibt eine wachsende Zahl von Ländern, die Kryptowährungen einsetzen, um

Fiatgeldprobleme zu lösen und internationale Sanktionen zu vermeiden. Zum

Beispiel hat die venezolanische Regierung ihre eigene, auf Öl basierende,

staatlich abgesegnete "Petro"-Kryptowährung angekündigt, um die durch

internationale Sanktionen geschwächte Wirtschaft des Landes wieder aufzurichten,

und bietet nun anderen Nationen, die Venezuelas Öl mit Petro-Coins kaufen,

Rabatte an. Andere Länder, die an der Entwicklung eigener Kryptowährungen

arbeiten, um Wirtschaftssanktionen zu umgehen, sind der Iran, die Krim und

Russland mit seinem CryptoRuble. Unterdessen nutzte Nigeria im Jahr 2017

Kryptowährungen, um zu verhindern, dass Fiatwährungskontrollen eingeführt

werden, um die Rezession des Landes einzudämmen, was zu einem 1500%igen Boom des

Bitcoin-Handels führte.

Politische Empfehlungen von BIG

Als Antwort auf diese drei aufkommenden Trends in Bezug auf die Regulierung von

Kryptowährungen freut sich das Team von BIG, seine wichtigsten Empfehlungen

vorstellen zu können.

Empfehlung zum Umgang mit Sicherheitsrisiken

Gesetze und Vorschriften sind für jede Technologie notwendig - vor allen, wenn

es um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsvermeidung geht. Staaten

können die damit verbundenen Risiken mit einem durchdachten und wohlüberlegten

Ansatz angehen, der es ermöglicht, die Vorteile der Technologie zu nutzen und

gleichzeitig das Risiko zu mindern. Die Einbeziehung der Branche für digitale

Währungen in die Entwicklung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

wird der Schlüssel bei der Förderung der Fortschritte und des gesellschaftlichen

Nutzens verminderter Kosten und erhöhter Sicherheit sein. Wichtige Beiträge der

Branche könnten die Teilnahme an staatlichen Foren und Task Forces sowie die

Bereitstellung innovativer und für beide Seiten vorteilhafter Ansätze zur

Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering) und der

Terrorismusfinanzierung (Counter-Terrorist Financing) sein sowie Überprüfungen

auf den Gebieten KYC (Know Your Customer) und KYT (Know Your Transaction).

Empfehlung bezüglich inkonsistenter nationaler Standpunkte zur Regulierung von

Kryptowährungen

Im günstigsten Fall kann die Gestaltung nationaler Politik leicht zu einem Silo-

Prozess werden. Die Folge können Verordnungen sein, die in relativer Isolation

erdacht und entwickelt wurden, was dazu führen kann, dass sich die offiziellen

Positionen eines Staates drastisch verändern und es sogar kostspielige

Umkehrungen im Großhandel geben kann. Ein solcher länderspezifischer Ansatz der

Politikgestaltung ist für die Entwicklung einer Kryptowährungspolitik nicht

förderlich, da die digitalen Währungen innerhalb der nationalen Grenzen oder

durch traditionelle steuerliche Regulierungen kaum reguliert werden können.

Stattdessen können Staaten auf den grenzenlosen Charakter von Kryptowährungen

reagieren, indem sie grenzüberschreitende Ansätze zur Politikgestaltung

verfolgen. Die Entwicklung einer transnationalen Gesetzgebung und

Strafverfolgung könnte den einzelstaatlichen Standpunkten ein neues Maß an

Stabilität verleihen. Der Prozess könnte von zwischenstaatlichen Organisationen

wie der Financial Action Task Force (FATF) erleichtert werden, während die

Branche zur Weitergabe von Erkenntnissen beitragen kann, insbesondere dort, wo

es um internationale Verbrechen in Verbindung mit Kryptowährungen geht.

Empfehlung für Kryptowährungen als mögliche Lösung bei Fiatgeldproblemen

Das Aufkommen von Kryptowährungen bedeutet, dass wir uns in einer neuen

Währungsära befinden, die unweigerlich neue Paradigmen in Bezug auf

Risikomanagement, AML und CTF sowie neue Tools und Lösungen erfordert, um die

spezifischen Risiken und Vorteile digitaler Währungen anzugehen.

In den kommenden Jahren wird es noch mehr Nationen, Kriminelle und

Einzelpersonen geben, die Wege finden, Kryptowährungen zu nutzen, die mit

Fiatgeld nie möglich waren. Da sich die Regeln in Bezug auf digitale Währungen

geändert haben, werden auch die Staaten gezwungen sein, bei der Gesetzgebung

neue Wege zu gehen. Die Regulierung wird wirksamer sein, wenn sie darauf

abzielt, Kryptowährungen zu akzeptieren, anstatt sie abzuwehren, deren Beitrag

in der Finanzlandschaft zu optimieren, anstatt ihn einzuschränken, und sich auf

Rechenschaftspflicht statt auf absolute Kontrolle zu konzentrieren. Auch hier

kann die Kryptowährungsbranche eine Rolle spielen, indem sie Einblicke in

innovative politische Empfehlungen gibt, die mit der schnellen Innovation im

digitalen Währungsmarkt Schritt halten können.

Im Namen des Verwaltungsrats

Lance Morginn

Chief Executive Officer

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. bringt Sicherheit und Verantwortung in

die neue Ära der Kryptowährung. BIG hat QLUE(TM), eine neue Blockchain-

agnostische Such- und Analyse-Engine entwickelt, die es RegTech-,

Strafverfolgungs- und staatlichen Behörden ermöglicht,

Kryptowährungstransaktionen auf forensischer Ebene visuell zu erkennen, zu

verfolgen und zu überwachen. Unser kommerzielles Produkt "BitRank Verified(TM)"

bietet einen "Risiko-Score" für Bitcoin-Wallets, sodass RegTech, Banken,

Geldautomaten, Börsen und Einzelhandelsunternehmen die geltenden regulatorischen

bzw. Compliance-Anforderungen erfüllen können.

Über BitRank VerifiedTM

BIG hat BitRank Verified(TM) als Goldstandard in der Branche für die Bewertung

und Prüfung von Kryptowährungstransaktionen entwickelt. BitRank Verified(TM

)bietet der Finanzwelt eine vereinfachte Front-End-Ergebnisseite, die es

kundenorientierten Kassierern, Börsen, E-Commerce-Standorten und Einzelhändlern

ermöglicht zu ermitteln, ob eine geplante Transaktion sicher akzeptiert werden

kann, fragwürdig ist oder abgelehnt werden sollte. BitRank Verified(TM) und

seine API sind maßgeschneidert, um dem RegTech-Sektor ein zuverlässiges Tool zur

Verfügung zu stellen, mit dem er seine regulatorischen Anforderungen erfüllen

und gleichzeitig das Risiko von Geldwäsche oder anderen kriminellen Aktivitäten

minimieren kann.

Über QLUE(TM)

QLUE(TM) (Qualitative Law Enforcement Unified Edge) ermöglicht es

Strafverfolgungs- und RegTech-Ermittlern, dem "virtuellen Geld" buchstäblich zu

folgen. QLUE(TM) enthält moderne Techniken und einzigartige Suchalgorithmen, um

verdächtige Aktivitäten bei Bitcoin- und Kryptowährungstransaktionen

aufzuspüren. Es ermöglicht Ermittlern, bei ihrem Kampf gegen

Terrorismusfinanzierung, Menschen-, Drogen- und Waffenhandel sowie gegen

Kinderpornografie, Korruption, Bestechung, Geldwäsche und sonstige

Internetkriminalität Transaktionen schnell und visuell zu erkennen, zu verfolgen

und zu überwachen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, zu

denen auch die Fertigstellung der Suchtechnologie-Software und andere

Angelegenheiten zählen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine

historischen Fakten darstellen, und umfassen Aussagen zu Ansichten, Plänen,

Erwartungen oder Absichten, die Zukunft betreffen. Solche Informationen sind

generell anhand der Verwendung von zukunftsweisenden Wörtern wie "können",

"erwarten", "schätzen", "vorhersehen", "beabsichtigen", "glauben" und

"fortfahren" oder deren Verneinungen oder ähnlichen Bezeichnungen zu erkennen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann,

dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch

realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise

zahlreichen Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten,

sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen könnten, dass

die Vorhersagen, Schätzungen, Prognosen, Vorausplanungen und sonstigen

zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten werden. Zu diesen Annahmen, Risiken

und Unwägbarkeiten zählen unter anderem die Wirtschaftslage im Allgemeinen und

die Situation der Kapitalmärkte im Besonderen, sowie weitere Faktoren, von denen

viele nicht im Einflussbereich von BIG liegen. Die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen

Warnhinweis eingeschränkt. Man darf sich nicht über Gebühr auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da BIG nicht garantieren kann, dass sich

diese als richtig erweisen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von BIG

abweichen, zählen unter anderem die Stimmung der Verbraucher gegenüber den

Produkten von BIG und der Blockchain-Technologie im Allgemeinen, technische

Mängel, der Wettbewerb und die Nichterfüllung von vertraglichen Pflichten durch

die Vertragspartner.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich

ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat BIG weder die Absicht noch die

Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Darüber hinaus ist BIG nicht verpflichtet, Stellung zu den Erwartungen oder

Aussagen von Dritten im Hinblick auf die oben beschriebenen Angelegenheiten zu

beziehen.

