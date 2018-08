GNW-News: BELIMO Holding AG: Erstes Halbjahr mit starkem Umsatzwachstum

BELIMO Holding AG: Erstes Halbjahr mit starkem Umsatzwachstum

BELIMO Holding AG: Erstes Halbjahr mit starkem Umsatzwachstum

Belimo berichtet über ein dynamisches erstes Halbjahr 2018 mit zweistelligem

Umsatzwachstum in der Höhe von 12.7 Prozent, währungsbereinigt von 10.8 Prozent.

Der Umsatz in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs belief sich

auf CHF 325.1 Millionen.

Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf CHF 59.5 Millionen

(Vergleichsperiode 2017 CHF 49.1 Millionen). Die EBIT-Marge betrug 18.3 Prozent

(17.0 Prozent). Es resultierte ein Reingewinn von CHF 47.6 Millionen (CHF 38.4

Millionen) und ein Gewinn je Aktie von CHF 77.40 (CHF 62.40).

Europa. Gestützt durch die gute Konjunkturlage in Europa und die Aufwertung des

Euros gegenüber dem Schweizer Franken, verzeichnete die grösste Marktregion der

Belimo-Gruppe ein Umsatzwachstum von 19.7 Prozent, währungsbereinigt von 12.6

Prozent. Die Nachfrage nach Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) von

Belimo entwickelte sich in nahezu allen Ländern der Region positiv. Besonders

hervorzuheben sind die hohen Wachstumsbeiträge in der Schweiz, in Deutschland,

Russland, Frankreich und Polen. Die Investitionen der vergangenen Jahre in die

Vertriebsorganisationen in der Türkei und in Schweden führten 2018 ebenfalls zu

erfreulichen Wachstumsraten.

Sowohl die Luft- als auch die Wasseranwendungen wiesen ein zweistelliges

Umsatzwachstum auf. Erstere profitierten signifikant von Neukunden im OEM-

Geschäft. Im Bereich der Wasseranwendungen waren die Zuwachsraten auf die

innovativen Sortimentserweiterungen der letzten Jahre zurückzuführen.

Amerika. Der anhaltende Trend, bestehende Gebäude mit energiesparenden HLK-

Systemen aufzurüsten, sowie eine stabile Nachfrage bei Neubauprojekten liessen

die Umsätze in der Marktregion Amerika um 4.1 Prozent, währungsbereinigt um 7.6

Prozent, steigen. Sämtliche Ländergesellschaften trugen zu diesem erfolgreichen

Ergebnis bei, wobei insbesondere in den USA und in Kanada Marktanteile gewonnen

werden konnten. In Brasilien war eine Erholung von der stagnierenden Entwicklung

der letzten Jahre beobachtbar.

Investitionen in den Bau von Datenzentren begünstigten das Wachstum bei den

Luftanwendungen, die insgesamt stärker als Wasseranwendungen wuchsen. Sowohl das

OEM- als auch das Anlagengeschäft entwickelten sich aufgrund der anhaltend guten

gesamtwirtschaftlichen Situation und des breiten Produktsortiments von Belimo

erfreulich.

Asien Pazifik. Die Umsätze in der Marktregion Asien Pazifik wuchsen um 13.8

Prozent, währungsbereinigt um 14.2 Prozent. Vor allem in China hatte Belimo ein

starkes erstes Halbjahr mit gutem Auftragsvolumen bei Infrastrukturprojekten und

Datenzentren. Auch Indien und Australien vermochten mit zweistelligen

Wachstumsraten zu überzeugen.

Die kürzlich lancierten, für den asiatischen Markt konzipierten Produkte wie zum

Beispiel der neue Klappenantrieb für variable Volumenstromregelung VAV

ZoneEase(TM) oder das Pressure Independent Flow Limiter Valve (PIFLV) stiessen

auf grosses Interesse.

Nettoumsatz nach Marktregionen

1. Halbjahr Wachstum 1. Halbjahr

in CHF 1'000 2018 % in lokaler 2017 %

Währung in %

Europa 164'315 51 12.6 137'302 48

Amerika 121'507 37 7.6 116'675 40

Asien Pazifik 39'281 12 14.2 34'506 12

Gruppe 325'103 100 10.8 288'483 100

Nettoumsatz nach Anwendungen

1. Halbjahr Wachstum 1. Halbjahr

in CHF 1'000 2018 % in lokaler 2017 %

Währung in %

Luft 188'062 58 11.8 164'129 57

Wasser 137'041 42 9.4 124'354 43

----------------------------------------------------------------------

Total 325'103 100 10.8 288'483 100

Ausblick. Sofern sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

nicht trüben, sieht Belimo dem weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs

zuversichtlich entgegen. Jedoch wird die hohe Wachstumsrate des ersten

Halbjahres 2018 wahrscheinlich nicht ganz gehalten werden können. Die gute

Konjunkturlage lässt für die Marktregion Europa eine vorteilhafte Prognose zu.

Auch in der Marktregion Amerika bestehen, trotz der langen Expansionsphase,

Anzeichen für ein anhaltend positives wirtschaftliches Umfeld. Der Ausblick für

die Marktregion Asien Pazifik bleibt aufgrund der Baukonjunktur und der auf

Asien fokussierten Wachstumsstrategie weiterhin gut.

Eckwerte der Belimo-Gruppe

in CHF 1'000 (sofern nicht anders 1. Halbjahr 1. Halbjahr Veränderung

angegeben) 2018 2017 in %

Nettoumsatz 325'103 288'483 12.7

Betriebsgewinn (EBIT) 59'525 49'066 21.3

in Prozent vom Nettoumsatz 18.3% 17.0%

Reingewinn 47'584 38'350 24.1

in Prozent vom Nettoumsatz 14.6% 13.3%

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 56'954 35'319 61.3

in Prozent vom Nettoumsatz 17.5% 12.2%

Free Cashflow 49'644 24'108 105.9

in Prozent vom Nettoumsatz 15.3% 8.4%

Reingewinn je Aktie, in CHF 77.40 62.40 24.0

Investitionen in Sachanlagen und 7'710 11'382 -32.3

immaterielle Anlagen

Anzahl Mitarbeitende

(Vollzeitäquivalente, 1'558 1'452 7.3

Semesterdurchschnitt)

Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative Antriebs-,

Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die

Gruppe erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 580 Millionen und beschäftigt rund

1'700 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im

Internet unter www.belimo.com abrufbar.

Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (BEAN).

Link zum Halbjahresbericht 2018: www.belimo.com/finanzberichte

Kontakt Beat Trutmann, CFO Telefon +41 43 843 62 65

Agenda Publikation Halbjahresbericht 2018 6. August 2018

Publikation Umsatzzahlen 2018 24. Januar 2019

Publikation Geschäftsbericht 2018/ Medien-

und Finanzanalystenkonferenz 11. März 2019

Generalversammlung 2019 1. April 2019

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/100133/R/2208920/859498.pdf

http://www.belimo.com