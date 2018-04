GNW-News: Auth0 setzt rasche Expansion im EMEA-Raum fort

Auth0 setzt rasche Expansion im EMEA-Raum fort

Neue Unternehmenskunden und Wachstumsdynamik des Vertriebspartnerprogramms sind

Schlüsselfaktoren für das regionale Wachstum

LONDON (Großbritannien), 17. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auth0, ein

weltweiter Marktführer im Bereich Identity-as-a-Service (IDaaS), hat heute

bekanntgegeben, dass das Unternehmen sein rasches Wachstum im gesamten EMEA-Raum

fortsetzen wird - einem Gebiet, das verglichen mit dem Vorjahr bereits ein

Wachstum von 550 % verzeichnen konnte.



Zu den wesentlichen Faktoren, die zur

Wachstumsdynamik von Auth0 beigetragen haben, gehören Verträge, die mit

bekannten Marken in den Bereichen Einzelhandel, Reise, Transport und

Finanzdienstleistungen geschlossen wurden, sowie EMEA-weite Vereinbarungen mit

wichtigen Partnern wie zum Beispiel AppXite.

"In der heutigen Welt von Cloud Computing-Dienstleistungen und Microservices ist

die Integration in andere Pakete, die sich auf eine bestimmte Branche

spezialisiert haben, normalerweise sehr viel kosten- und zeiteffizienter als

einfach alles selbst zu machen", sagt Auth0-Kunde Nicolas Dormont, Vice

President of Information Systems bei abas USA und Corporate Product Manager der

abas AG. "Wir hätten die Projekte wahrscheinlich um mindestens sechs Monate

verzögern müssen, um an einen Punkt zu kommen, an dem wir mit Auth0 sind. Wir

sprechen über Tage, nicht einmal Wochen, um Auth0 zu implementieren."

Ein Bericht von Forrester Research* sagt voraus, dass die IAM-Branche bis 2021

ein Volumen von mehr als 13 Milliarden US-Dollar haben wird. Dieses

Marktwachstum treibt zusammen mit großen laufenden Initiativen wie der digitalen

Transformationen, einem verstärkten Fokus auf Datenschutz (DSGVO) und der

Bewegung weg von einschränkenden In-House-Identitätslösungen den Bedarf für eine

erweiterbare, sichere und einfach zu implementierende Plattform an. Auth0 ist

gut aufgestellt, um die strategischen Bedürfnisse in Bezug auf Identität für

Unternehmen im EMEA-Raum zu erfüllen und setzt seine weltweite Expansion weiter

fort.

"Es ist fantastisch, ein solch unglaubliches Wachstum im EMEA-Raum zu sehen. Die

Kombination aus unserer Technologie und einem äußerst leistungsstarken Team, das

von Steven Rees-Pullman, EMEA General Manager, geleitet wird, ermöglicht es uns,

Verträge mit Unternehmen auf Weltklasse-Niveau abzuschließen", sagte Eugenio

Pace, CEO und Mitbegründer von Auth0. "2018 werden wir unseren Einsatz

verdoppeln und weiterhin mehr Ressourcen in unser Team und unsere Partner in der

Region investieren - mit dem primären Ziel, unsere Kunden jetzt und in der

Zukunft zu unterstützen."

Um sicherzustellen, dass Auth0 seinen Kunden und Partnern auch weiterhin

qualitativ hochwertige Lösungen und einen Mehrwert bieten kann, gehört zu den

Wachstumszielen für 2018 die Verdopplung der Belegschaftsgröße des EMEA-Teams.

Im Jahr 2017 konnte Auth0 weltweit weitere 140 Mitarbeiter anstellen, seine

Führungsposition mit wichtigen Ernennungen stützen und neue Büros in London,

Sydney und Tokio eröffnen.

(*Der Bericht ist für Abonnenten von Forrester oder zum Kauf erhältlich.)

Über Auth0

Auth0, ein globaler Marktführer im Bereich Identity-as-a-Service (IDaaS), bietet

tausenden Unternehmenskunden eine universelle Identitätsplattform für ihre Web-,

Mobil-, IoT- und internen Anwendungen. Die erweiterbare Plattform des

Unternehmens authentifiziert und sichert nahtlos mehr als 1,5 Milliarden

Anmeldevorgänge pro Monat. Nicht zuletzt deshalb ist sie bei Entwicklern

beliebt, und Unternehmen weltweit vertrauen auf sie. Vom US-Unternehmenssitz in

Bellevue, Washington, und zusätzlichen Büros in Buenos Aires, London, Tokio und

Sydney aus werden Kunden aus mehr als 70 Ländern unterstützt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://auth0.com oder folgen Sie

@auth0 auf Twitter.

Medienkontakte:

Jeana Tahnk

Corporate Communications

Auth0

jeana.tahnk@auth0.com

