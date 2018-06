GNW-News: Athersys kündigt Ausbau der Zusammenarbeit mit Healios an

Athersys kündigt Ausbau der Zusammenarbeit mit Healios an

Healios erhält Rechte zur Entwicklung und Vermarktung weiterer Indikationen und

Athersys erhält Lizenzgebühren in Höhe von 20 Millionen US-Dollar sowie

potenzielle Meilensteinzahlungen und Nutzungsgebühren

Diskussionen auf China und andere Rechte ausgeweitet

CLEVELAND, Ohio, 8. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athersys, Inc. (NASDAQ:ATHX)

gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit HEALIOS K.



K. ("Healios")

getroffen hat, die Zusammenarbeit beider Unternehmen auf weitere therapeutische

Bereiche auszudehnen. Im Rahmen der Vereinbarungen erhielt Healios exklusive

Lizenzen für die Entwicklung und Vermarktung der MultiStem(®)-Therapie zur

Behandlung des akuten Atemnotsyndroms ("ARDS") und von MultiStem-Zellen, die in

Kombination mit von iPSC abgeleiteten Zellen für die Behandlung bestimmter

Organe verwendet werden, in Japan. Healios erhielt zudem eine weltweite

Exklusivlizenz zur Entwicklung und Vermarktung von MultiStem-Zellen, entweder

als eigenständige Therapie oder in Kombination mit retinalen pigmentierten

Epithelzellen ("RPE") für bestimmte ophthalmologische Indikationen, sowie eine

Erweiterung der Lizenz zur Nutzung der Athersys-Technologie für die Ausdehnung

seiner Organknospenprogramme auf andere Transplantationsgebiete. Im Gegenzug

erhält Athersys Lizenzgebühren in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, davon 10

Millionen US-Dollar von einem Treuhandkonto, das im Rahmen der im März 2018

unterzeichneten Absichtserklärung eingerichtet wurde, und vier Raten von jeweils

2,5 Millionen US-Dollar, die in diesem und den nächsten drei Quartalen gezahlt

werden.

Als Teil der Vereinbarung kann Athersys außerdem beim Erreichen von

Meilensteinen bei der Entwicklung und Vermarktung der lizenzierten Programme

insgesamt bis zu 360 Millionen US-Dollar sowie abgestufte Nutzungsgebühren im

zweistelligen Bereich für die für ARDS entwickelten MultiStem-Therapien und

Nutzungsgebühren im einstelligen Bereich für andere lizenzierte Produkte

erhalten. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Healios außerdem einen Kredit in

Höhe von 10 Millionen US-Dollar, der für bestimmte zukünftige

Entwicklungsmeilensteine verwendet werden soll, sowie ein Erstverhandlungsrecht

zur Erweiterung des Feldes und des Territoriums im Zusammenhang mit MultiStem-

Zellen, die in Kombination mit von iPSC abgeleiteten Zellen verwendet werden.

Darüber hinaus wurde Healios im Rahmen der Vereinbarung ein

Erstverhandlungsrecht über eine exklusive Option zur Entwicklung und Vermarktung

der MultiStem-Therapie für bestimmte Indikationen in China und die mögliche

Aufnahme einer zusätzlichen Indikation in die Lizenz für Japan eingeräumt.

"Wir sind sehr erfreut, dass diese Erweiterung der Zusammenarbeit mit Healios

durchgeführt wurde", kommentierte Dr. Gil Van Bokkelen, Vorsitzender und CEO von

Athersys. "Es schafft spannende Möglichkeiten in sinnvollen therapeutischen

Bereichen, in denen ein erheblicher medizinischer Bedarf und ein greifbarer

Nutzen für beide Unternehmen besteht, und baut auf den bereits von Athersys

durchgeführten Arbeiten in bestimmten Bereichen, einschließlich ARDS, auf."

In Verbindung mit der jüngsten Kapitalbeteiligung von Healios und der

erweiterten Zusammenarbeit wurde Dr. Hardy Kagimoto, CEO von Healios, für die

Wahl in den Verwaltungsrat von Athersys nominiert, die auf der nächsten

ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2018 erfolgt.

Über MultiStem(®)

Die MultiStem(®)-Zelltherapie ist ein patentiertes Produkt in klinischer

Entwicklung im Bereich der regenerativen Medizin, das in der Lage ist, Gewebe

wiederherzustellen und auf zahlreiche Art Heilung unterstützen kann, z. B. durch

die Produktion therapeutischer Faktoren, die als Reaktion auf Entzündungs- und

Gewebeschädigungssignale angestoßen werden. Das Potenzial der MultiStem-Therapie

für mehrdimensionale therapeutische Auswirkungen unterscheidet die Therapie von

herkömmlichen biopharmazeutischen Therapien, die sich auf einen einzelnen

Mechanismus konzentrieren. Es handelt sich um ein einzigartiges und

gebrauchsfertiges Stammzellenprodukt, das auf skalierbare Weise hergestellt,

über Jahre hinweg in gefrorener Form gelagert sowie ohne Gewebsvergleich und

ohne erforderliche Immunsuppression verabreicht werden kann. Die MultiStem-

Therapie baut auf ihrem Wirksamkeitsprofil, ihren neuen Wirkmechanismen und

einem günstigen und einheitlichen Sicherheitsprofil auf, die sich in klinischen

Studien bewiesen haben. Sie kann für Patienten, darunter solchen, die schwer

erkrankt sind bzw. an Erkrankungen mit dringendem medizinischem Bedarf leiden,

äußerst hilfreich sein.

Über Athersys

Athersys ist ein internationales Biotechnologieunternehmen, das im Bereich der

Entwicklung therapeutischer Produkte tätig ist, die die Lebensqualität der

Menschen verbessern sollen. Das Unternehmen entwickelt sein MultiStem(®)-

Zelltherapieprodukt, ein patentiertes, gebrauchsfertiges Produkt mit Stammzellen

von Erwachsenen, anfänglich als Medikament gegen Krankheiten im neurologischen

und kardiovaskulären Bereich sowie bei Entzündungen und Immunkrankheiten.

Zurzeit werden mehrere klinische Studien durchgeführt, um dieses potenzielle

Produkt in der regenerativen Medizin zu testen. Athersys hat strategische

Partnerschaften und ein breites Netzwerk von Kooperationen aufgebaut, um die

MultiStem-Zelltherapie weiter in Richtung Vermarktung zu bringen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.athersys.com. Folgen Sie Athersys auf Twitter

unter www.twitter.com/athersys.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995, die mit Risiken und Unsicherheiten

behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem

auf den erwarteten Zeitplan für die Entwicklung unserer Produktkandidaten, die

Wachstumsstrategie und unsere zukünftigen Finanzergebnisse, einschließlich

unserer Geschäftstätigkeit, der wirtschaftlichen Performance, der Finanzlage,

der Aussichten und anderer zukünftiger Ereignisse. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen lassen sich durch Begriffe wie "geht davon aus", "glaubt", "kann",

"weiterhin", "könnte", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt" "möglicherweise",

"plant", "potenziell", "sollte", "deutet darauf hin", "wird" oder andere

ähnliche Ausdrücke identifizieren. Diese zukunftsgerichtete Aussagen sind

lediglich Prognosen und basieren größtenteils auf unseren aktuellen Erwartungen.

Zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren

können die Richtigkeit dieser Aussagen beeinträchtigen. Einige der

signifikanteren bekannten Risiken, denen wir uns gegenübersehen und die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angedeuteten

Ergebnissen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, sind Risiken und

Ungewissheiten, die dem Prozess der Entwicklung und Vermarktung von Produkten,

die für die Nutzung als Humantherapeutika sicher und effektiv sind, innewohnen,

z. B. die Ungewissheit hinsichtlich der aufsichtsrechtlichen Zulassung und der

Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten und unserer Fähigkeit, Umsätze zu

erzielen, einschließlich MultiStem zur Behandlung eines ischämischen

Schlaganfalls, eines akuten Myokardinfarkts, Wirbelsäulenverletzungen, akuter

Atemnot und anderer medizinischer Indikationen, darunter eine Graft-versus-Host-

Reaktion. Diese Risiken können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

das Aktivitätsniveau, die Performance oder Errungenschaften erheblich von den

ausdrücklichen oder konkludenten zukunftsbezogenen Aussagen zu zukünftigen

Ergebnissen, zum Aktivitätsniveau, zur Performance oder zu Errungenschaften

abweichen. Zu den weiteren wichtigen Faktoren bei der Bewertung

zukunftsgerichteter Aussagen gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, mit

Healios daran zu arbeiten, eine Einigung über eine Option für China zu erzielen;

der Erfolg unserer Zusammenarbeit mit Healios und anderen, einschließlich

unserer Fähigkeit, die Meilensteine einzuhalten und die dafür vorgesehenen

Zahlungen zu erhalten, und ob Produkte erfolgreich entwickelt und verkauft

werden, sodass wir Lizenzzahlungen erhalten; unser mögliches Versäumnis, bei der

Zusammenarbeit mit Pharma- und anderen Biotechnologieunternehmen kommerziell

wertvolle Entdeckungen zu erkennen; die Fähigkeit unserer Geschäftspartner, ihre

in der Vereinbarung festgelegten Verpflichtungen weiterhin zu erfüllen; der

Erfolg unserer Anstrengungen, neue strategische Partnerschaften und

Kooperationen zu schmieden und unsere Programme voranzubringen; unsere

Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Ergebnisse unserer klinischen

Studien zu MultiStem, einschließlich der klinischen Phase-3-Studie MASTERS-2 und

der TREASURE-Studie in Japan; die Möglichkeit von Verzögerungen, negativen

Ergebnissen und ausufernden Kosten bei der Entwicklung; unsere Fähigkeit,

klinische Studien erfolgreich zu initiieren und im erwarteten Zeitrahmen oder

überhaupt durchzuführen; Veränderungen bei externen Marktfaktoren; Änderungen in

der allgemeinen Performance der Branche; Änderungen in unserer

Geschäftsstrategie; unsere Fähigkeit, das Portfolio unseres geistigen Eigentums

zu schützen; unser mögliches Unvermögen, unsere Strategie aufgrund von

Veränderungen in unserer Branche oder der Wirtschaft allgemein umzusetzen;

Änderungen bei der Produktivität und Zuverlässigkeit der Lieferanten; der Erfolg

unserer Mitbewerber und das Auftreten neuer Mitbewerber. Sie sollten sich nicht

über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Wir übernehmen

keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuerer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig öffentlich zu

aktualisieren.

ATHX-G

Kontakt:

William (B.J.) Lehmann

President und Chief Operating Officer

Tel: +1 (216) 431-9900

bjlehmann@athersys.com

Karen Hunady

Corporate Communications & Investor Relations

Tel: +1 (216) 431-9900

khunady@athersys.com

David Schull

Russo Partners, LLC

Tel: +1 (212) 845-4271 oder (858) 717-2310

David.schull@russopartnersllc.com

http://www.athersys.com/