GNW-News: Aryaka geht Partnerschaft mit GAB ein, um seine Marktpräsenz in Deutschland auszubauen

Aryaka geht Partnerschaft mit GAB ein, um seine Marktpräsenz in Deutschland auszubauen

MILPITAS, Kalifornien, 23. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aryaka®, der führende Anbieter von globaler SD-WAN-Technologie, gab seine strategische Partnerschaft mit GAB Enterprise IT Solutions GmbH bekannt, einem global erfahrenen Systemintegrator für modernste Technologien von Microsoft.





GAB Enterprise IT Solutions GmbH verfügt über mehrere Standorte in Deutschland und hat sich auf das Implementieren, Transformieren und Betreiben privater, hybrider und öffentlicher Cloud-Infrastrukturen spezialisiert. Mit der Integration der globalen SD-WAN-Technologie von Aryaka kann GAB seinen international tätigen Unternehmenskunden eine Lösung der nächsten Generation zur Verfügung stellen, die MPLS ersetzt.

"Das globale SD-WAN von Arkaya ermöglicht unseren weltweit präsenten Kunden, ihre Tochtergesellschaften auf eine Weise miteinander zu verbinden, die deutlich kostengünstiger ist als herkömmliche, vorhandene Lösungen. Und sie ermöglicht es uns, zusammen mit integrierter WAN-Optimierung eine direkte Konnektivität zu Cloud-Diensten anzubieten", fasste Florian Klante, Principal Consultant bei GAB, zusammen.

"Unsere neue Partnerschaft mit GAB steigert unsere Vertriebspräsenz in Deutschland", sagte Jim Hilbert, Chief Revenue Officer bei Aryaka. "Unsere Lösungen haben global agierenden Unternehmen die Möglichkeit verschafft, ihr Legacy-MPLS weltweit durch ein globales privates Netzwerk mit integrierter WAN- Optimierung und Konnektivität zu Cloud-/SaaS-Plattformen zu ersetzen. Wir freuen uns darauf, diese Dienste den global agierenden Kunden von GAB anbieten zu können."

Die Lösung von Aryaka bietet Konnektivität von Standort zu Standort und von Standort zu Cloud in MPLS-Qualität mit schnellerer Performance für erfolgsentscheidende, zeitkritische Anwendungen über weltweite Wide Area Networks. Sie wurde bereits von mehr als 500 weltweit tätigen Unternehmen mit Standorten in mehr als 63 Ländern implementiert.

"Als einer der ersten deutschen Partner von Aryaka sehen wir, dass unsere Kunden von Aryakas globalen SD-WAN-Lösungen und -Diensten stark profitieren werden", sagte Harald Ehrl, President und General Manager von GAB.

Wir haben als Systemintegratoren und Microsoft-Gold-Partner immer wieder erlebt, dass unsere Kunden, die bereits von den Cloud-Diensten und -Lösungen von Microsoft profitieren, auch ihre Strategie des WAN-Internetzugangs überdenken. Moderne Cloud-Dienste von Microsoft verringern die Betriebs- und Support-Kosten unserer Kunden deutlich, doch sind die WAN-Installationen und der Internetzugang der Kunden nicht auf dem neuesten Stand", erläuterte Ehrl. "Die Partnerschaft mit Aryaka versetzt uns in die Lage, unseren Kunden eine zukunftsorientierte WAN-Technologie der nächsten Generation anzubieten. Nicht nur in Bezug auf Geschwindigkeit und Sicherheit, sondern auch mit einzigartiger Flexibilität - da die Technologie als Dienst bereitgestellt wird."

Weitere Informationen zu beiden Unternehmen finden Sie unter www.gab-net.com und www.aryaka.com.

Über Aryaka

Aryaka verändert die Art, wie global präsente Unternehmen Standorte und Benutzer weltweit miteinander verbinden und erfolgsentscheidende Anwendungen einsetzen, um die Erfordernisse moderner Geschäftspraktiken zu unterstützen. Das globale SD-WAN von Aryaka bündelt ein zweckbestimmtes privates Netzwerk, SD-WAN, Optimierungs- und Beschleunigungstechniken, Konnektivität zu Cloud-Plattformen und Netzwerksichtbarkeit in einer einzigen Lösung, die als Dienst bereitgestellt wird.

