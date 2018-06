GNW-News: Appian liefert neue digitale Pharmakoviglianz-Berichtslösung für Bayer

Appian liefert neue digitale Pharmakoviglianz-Berichtslösung für Bayer

Lösung optimiert Prozesse für erhöhte Effizienz

Frankfurt - 28 Juni 2018: Die Appian Anwendungsplattform wurde von Bayer AG

ausgewählt, um Prozesse für die Anforderung interner Berichte über

Pharmakovigilanz (PV)-Daten zu digitalisieren und zu optimieren.





Komplexe, über Jahrzehnte implementierte IT-Systeme arbeiten oft isoliert und

unterstützen nur einen kleinen Teil der Prozesslandschaft. Sie konzentrieren

sich auf die Besonderheiten ihrer Datentypen, aber nicht auf die Menschen, ihre

Zusammenarbeit sowie die Abfolge ihrer Aktivitäten. Mitarbeiter müssen sich

viele Richtlinien und Prozess-Schritte merken, wenn sie Daten manuell aus

verschiedenen Quellen zusammenführen.

Lösungen, die auf Appian basieren, fokussieren sich hingegen auf die Mitarbeiter

und ihre Zusammenarbeit - und optimieren den Gesamtprozess. Gleichzeitig bieten

sie die Flexibilität, um Prozesse und Richtlinien kontinuierlich zu überprüfen

und zu verbessern. Das Tracken von Leistungskennzahlen (Key Performance

Indicators, KPIs) ist ein integraler Bestandteil aller Prozess-

Implementierungen. Sie geben Einblicke und Visibilität über das gesamte

Unternehmen hinweg.

Appian liefert die Basis und bietet umfassende Einblicke in die

Betriebsprozesse, auf deren Basis Listen und aggregierte Statistiken über

Nebenwirkungen, deren medizinische Inhalte und den Verarbeitungsaufwand erstellt

werden. Appian bietet fortschrittliche Schnittstellen, die leistungsstark, aber

gleichzeitig einfach zu nutzen sind.

Die Appian Lösung automatisiert repetitive Entscheidungen basierend auf den

entsprechenden Richtlinien und unterstützt bei Bedarf die Freigabe über mobile

Endgeräte. So können Aufgaben effizienter erledigt werden. Gleichzeitig lässt

sich mehr Zeit in höherwertige Aktivitäten investieren.

"Die Pharmaindustrie hat erkannt, dass sie digitale Technologien einsetzen muss,

um erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben. Immer striktere Vorschriften,

Kostendruck und wachsende Patientenerwartungen fordern Unternehmen heraus. Sie

können diese Erwartungen nur erfüllen, wenn die Prozesse zur Umsetzung der

Regeln und Richtlinien vereinfacht und verschlankt werden. Damit ist der

Wettbewerbsvorteil der Pharmaindustrie gewährleistet", so Evi Cohen, Vice

President, Global Pharmaceuticals and Life Sciences, Appian.

Über Appian

Appian bietet eine führende Low-Code-Software-Entwicklungsplattform, mit der

Unternehmen schnell leistungsstarke und einzigartige Anwendungen entwickeln

können. Die auf der Plattform von Appian erstellten Anwendungen helfen

Unternehmen, ihre digitale Transformation voranzubringen und sich von der

Konkurrenz abzuheben. Weitere Informationen finden Sie auf www.appian.de.

Für Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tanja Schürmann

Head of Technology

+49 (0)89 41301 6

tanja.schuermann@edelmanergo.com

