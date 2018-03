GNW-News: Anerkannter Geschäftsführer Kevin Gaskell hält Grundsatzrede auf der ConnectWise IT Nation Europe

Anerkannter Geschäftsführer Kevin Gaskell hält Grundsatzrede auf der ConnectWise IT Nation Europe

Anmeldefrist für die Konferenz steht kurz vor dem Ablauf - Unternehmen, die

Technologie verkaufen, warten und unterstützen, sollten sich jetzt anmelden

LONDON (Vereinigtes Königreich), 27. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Technologieexperten sollten jetzt handeln und die Anmeldefrist für die IT Nation

Europe, eine jährliche Konferenz von ConnectWise, auf der Mitgliedern von

Technologieteams drei Tage lang Fortbildungen, Gelegenheiten zum Bilden von

Netzwerken und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit geboten werden, nicht verpassen.





Die diesjährige Veranstaltung findet vom 18.-20. April statt

Kevin Gaskell, Multiunternehmer und früherer CEO von mehreren Unternehmen,

einschließlich Porsche, BMW und Lamborghini, ist der Hauptredner unter den

Gästen. Er ist der Gründer von großen und kleinen Firmen - die kleinste hat vier

Mitarbeiter, die größte über 600 - und Autor des Buches Inspired Leadership: How

You Can Achieve Extraordinary Results in Business. (Inspirierte Führung: Wie Sie

herausragende Geschäftsergebnisse erzielen)

Gaskell sagte, dass seine Grundsatzrede auf der IT Nation Europe aus seiner 25-

jährigen Erfahrung beim Aufbau und der Leitung von Unternehmen schöpfen und den

Zuhörern praktische Ratschläge, Werkzeuge und Prozesse bieten wird, die sie

schon am nächsten Tag einsetzen werden können, um ihre Teams dazu zu

inspirieren, Unternehmen von Weltklasse aufzubauen.

"Es ist nicht das Ziel, große Unternehmen aufzubauen, sondern großartige

Unternehmen", sagte er.

Arnie Bellini, CEO von ConnectWise, der die Konferenz mit seiner Rede am 19.

April eröffnen wird, sagte, dass die diesjährige Veranstaltung etwas für alle

Technologieteams bereithalten würde, unabhängig von der Größe ihrer Unternehmen.

"Wir haben von den mehr als 300 Teilnehmern letztes Jahr ein so erstaunliches

Feedback für unsere erste IT Nation Europe-Konferenz erhalten, dass wir dieses

Jahr den Einsatz erhöht haben, um unseren Partnern, Interessenten und Anbietern

eine noch solidere Agenda bieten zu können", sagte Bellini. "Ich bin mir sicher,

dass Sie unabhängig von Ihrer Rolle im Ökosystem diese drei Tage voller

Zusammenarbeit, Networking und Fortbildung für lohnenswert erachten, da sie Sie

dabei unterstützen, Ihre Unternehmensziele zu erreichen.

Zu den vielen Rednern, die auf der IT Nation Europe Vorträge halten, gehören

Craig Fulton, Chief Product Officer von ConnectWise, Brad Schow, Vice President

von HTG Peer Groups, John Whitty, CEO von Solar Communications, and Nigel

Houlden, Head of the Technology Policy im Information Commissioner's Office

(ICO), der über die DSGVO, welche Daten in ihren Geltungsbereich fallen und die

Verantwortlichkeiten von Technologielösungsanbietern sprechen wird.

Zusätzlich zu den zwei Grundsatzreden und der mit Spannung erwarteten Diskussion

zur Umsetzung der DSGVO mit Herrn Houlden von der ICO haben die

Konferenzteilnehmer Zugriff auf:

* mehr als 10 Stunden dedizierter ConnectWise-Produktschulungen

* 50 Breakout-Sessions mit Sprechern von Betreibermodellanbietern, mit

Branchenvordenkern und ConnectWise-Produktexperten

* mehrere Gelegenheiten zum Bilden von Netzwerken mit anderen IT-

Lösungsanbietern, ConnectWise-Kollegen und Anbietern in der Branche

* eine Eröffnungsgala, bei der ConnectWise die Gewinner der Auszeichnungen

"Partner des Jahres" und "Ökosystemanbieter des Jahres" bekanntgeben wird

Dan Scott, Quality and Implementation Manager bei Complete I.T. Ltd, war

Teilnehmer auf der IT Nation Europe-Konferenz im letzten Jahr und sagte, dass

die diesjährige Veranstaltung ein absolutes "Muss" sei. "Der Wert, den ich aus

einer einzigartigen Kombination aus nützlichen Schulungsangeboten, Sponsoren und

in erster Linie aus dem Networking mit einer Gemeinschaft aus Branchenkollegen

geschöpft habe, die alle in gleichem Maß beitragen, teilen und inspirieren, war

unermesslich", sagte er.

Die diesjährige Veranstaltung findet im Hilton London Metropole statt. Um mehr

über die IT Nation Europe zu erfahren und sich anzumelden, besuchen Sie die

Website von ConnectWise zur IT Nation Europe.

Über ConnectWise

ConnectWise verändert die Art und Weise, wie Technologielösungsanbieter ihre

Unternehmen erfolgreich aufbauen, leiten und zum Wachstum verhelfen. Unsere

preisgekrönte Suite von Softwarelösungen bietet Unternehmen in mehr als 50

Ländern ein vollständig integriertes, nahtloses Anwendererlebnis, das es ihnen

ermöglicht, ihre Produktivität, Effizienz und Rentabilität zu steigern. In

Kombination mit unserem unermüdlichen Einsatz für Innovation, unserem starken

Netzwerk aus Ideen und Experten, unserer unvergleichlichen Leidenschaft für

unsere Anwender und mehr als 35 Jahren Erfahrung bieten die Softwarelösungen von

ConnectWise die Unterstützung, die Unternehmen auf jedem Schritt ihrer

Geschäftsentwicklung wollen. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.ConnectWise.com.

