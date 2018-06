GNW-News: Align Technology verzeichnet den einmillionsten Invisalign(R)-Patienten im EMEA-Raum

Weitere Suchergebnisse zu "Align Technology":

Align Technology verzeichnet den einmillionsten Invisalign(R)-Patienten im EMEA-Raum

Meilenstein spiegelt die immer größere Akzeptanz der Invisalign-Behandlung bei

Erwachsenen und Jugendlichen in Europa wider.





SAN JOSE, Kalifornien (USA) und AMSTERDAM (Niederlande), 27. Juni 2018 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Align Technology, Inc. (Nasdaq: ALGN) gab heute bekannt, dass es im

April 2018 sein einmillionstes Invisalign-Schienensystem im EMEA-Raum

ausgeliefert hat. Dieser bedeutende Meilenstein für das Unternehmen und die über

34.000 für Invisalign ausgebildeten Kieferorthopäden und Zahnärzte in der Region

spiegelt die steigende Verbreitung der Invisalign Clear Aligner-Therapie in

Europa, dem Nahen Osten und Afrika wider.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit unserem einmillionsten Invisalign-

Patienten in der Region einen weiteren wichtigen Meilenstein für den EMEA-Raum

erreicht haben. Die Nachfrage und Akzeptanz für Invisalign Clear Aligner-Systeme

im EMEA-Raum hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt bzw. erhöht. Ich

möchte unseren Ärzten für ihr Vertrauen in die Behandlung von Patienten mit dem

Invisalign-System danken. Darüber hinaus möchte ich meinen Dank auch den mehr

als einer Million Patienten im EMEA-Raum aussprechen, die das klinisch

fortschrittlichste Clear-Aligner-System der Welt gewählt haben, um ein neues,

schönes Lächeln zu erhalten", sagte Simon Beard, Senior Vice President und

Managing Director von Align Technology, EMEA. Beard fuhr fort: "In Verbindung

mit diesem Erfolg freue ich mich, unsere Pläne bekanntzugeben, eine Pro-Bono-

Kampagne mit Invisalign-Ärzten im EMEA-Raum zu starten, die anbieten werden,

Patienten mit Behinderungen zu behandeln und ihnen dabei helfen, ihr Lächeln zu

verbessern."

Die einmillionste Invisalign-Patientin im EMEA-Raum ist die 24-jährige Julia

Leibold aus Freiburg, die von Dr. Ahmad Hagar, einem in Freiburg praktizierenden

Invisalign-Anwender, behandelt wird. Julia Leibold wird mit dem "Invisalign

Comprehensive Paket" behandelt. Im Rahmen der Behandlung wechselt sie nach Dr.

Hagars Empfehlung wöchentlich die Aligner. In Anerkennung dieses wichtigen

Meilensteins für das Unternehmen wird Frau Leibold im Rahmen der Kampagne "Die

einmillionste Invisalign-Patientin im EMEA-Raum", die PR-, soziale und digitale

Aktivitäten umfasst, in der gesamten Region auftreten.

"Ich war nicht überrascht zu hören, dass eine Million Patienten im EMEA-Raum

eine Behandlung mit transparenten Schienen von Align Technology begonnen haben",

sagte Dr. Hagar. "Eine großartige Eigenschaft dieser modernen

kieferorthopädischen Methode ist, dass Sie digitale Technologie einsetzen und

Patienten behandeln können, ohne physische Abdrücke zu verwenden. Sie beginnen

mit einem digitalen Scan, um die Aligner herzustellen, die die Zähne des

Patienten begradigen. Dies ist sowohl für den Patienten als auch für den Arzt

viel angenehmer. Ich bin sehr zufrieden mit dem Behandlungsprozess von Frau

Leibold. Sie ist eine schöne junge Dame und sie wird ein noch schöneres Lächeln

haben."

"Als ich herausfand, dass ich die einmillionste Patientin im EMEA-Raum war, die

die Behandlung mit Invisalign begonnen hat, war ich aufgeregt und völlig

sprachlos", sagte Julia Leibold, die einmillionste Invisalign-Patientin, die im

Verkauf tätig ist. "Ich habe mich gegen eine traditionelle Zahnspange

entschieden, da ich in meinem Berufsleben mit so vielen Menschen rede und nicht

möchte, dass sie meine Zahnspange sehen. Ich würde jedem die Invisalign Clear

Aligner empfehlen. So kann man seine Zähne begradigen - und kaum jemand bemerkt

es."

Im Zusammenhang mit diesem Erfolg wird Align Technology nächsten Monat eine Pro-

Bono-Kampagne starten, bei der das Unternehmen mit Ärzten im EMEA-Raum

zusammenarbeiten wird, um Invisalign-Behandlungen für eine Reihe von Patienten

mit Behinderungen anzubieten, um ihnen ein neues, geraderes Lächeln zu

ermöglichen. Darüber hinaus wird Align vom 6.- 8. Juli 2018 die Invisalign

Digital Smile Awareness Days in Zusammenarbeit mit Kieferorthopäden - und

Zahnärzten in ganz Europa durchführen, um den Bekanntheitsgrad der digitalen

Clear-Aligner-Therapie zu erhöhen.

Über Align Technology, Inc.

Align Technology entwickelt und fertigt das Invisalign®-System, das

fortschrittlichste Clear-Aligner-System der Welt, sowie iTero® Intraoralscanner

und -dienstleistungen. Die Produkte von Align helfen Kieferorthopäde und

Zahnärzten, die von ihnen erwarteten klinischen Ergebnisse zu erzielen und ihren

Patienten effektive, hochmoderne zahnmedizinische Möglichkeiten zu bieten.

Besuchen Sie www.aligntech.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Weitere Informationen über das Invisalign-System oder einen Invisalign-Arzt in

Ihrer Nähe finden Sie unter www.invisalign.com oder www.invisalign.de. Weitere

Informationen zum digitalen iTero-Scannersystem finden Sie unter www.itero.com.

Align Technology

Anleger/Medien

Madelyn Homick

(408) 470-1180

mhomick@aligntech.com

Medien

Karina Ludz

(+31) 621 143 420

kludz@aligntech.com

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link

verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de933255-

444f-4646-b87f-38a11a0c5105

Ein Video zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link

verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af6c0ef4-

3040-4f60-b913-dcf6df00948d

