GNW-News: Al Rajhi Bank setzt in ihren neuen Selbstbedienungs-Kiosken Gemaltos Lösung zur Sofortausstellung von EMV-Karten ein

Al Rajhi Bank setzt in ihren neuen Selbstbedienungs-Kiosken Gemaltos Lösung zur Sofortausstellung von EMV-Karten ein

Die unmittelbare und jederzeit mögliche Kartenerneuerung macht das Banking fit für das digitale Zeitalter

Amsterdam, 30. Januar 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, beliefert die Al Rajhi Bank, Saudi-Arabiens führendes Finanzinstitut, mit seiner Lösung für die sofortige Kartenausstellung, die in der neuen Generation von Selbstbedienungs- Kiosken der Bank zum Einsatz kommt.



Die von Gemalto eingesetzte Technologie ermöglicht den sicheren Ersatz von EMV-Zahlungskarten, die in wenigen Minuten vor Ort gedruckt werden, und bietet Kunden den Komfort, zu jeder Zeit ihre Karten sofort erneuern zu lassen. Die Mitarbeiter von Al Rajhi können sich auf die Bereitstellung von wertschöpfenden Dienstleistungen und die individuelle Kundenbetreuung konzentrieren.

Die neuen Kioske stellen die neueste Phase der ehrgeizigen Strategie von Al Rajhi für das Banking im digitalen Zeitalter dar, die auf dem langjährigen Einsatz der Gemalto-Lösung für die Sofortausstellung von Karten aufbaut. Kunden schieben einfach ihre vorhandene Karte in ein Lesegerät im Kiosk und geben ihre PIN ein, um sich zu authentifizieren. Per SMS wird automatisch ein Einmal- Kennwort gesendet, um die doppelte Authentifizierung zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die notwendigen Sicherheitsstandards erfüllt werden. Die einsatzbereite Karte wird umgehend ausgestellt. Die Kioske kommen zunächst im Außenbereich bestehender Filialen zum Einsatz, um rund um die Uhr verfügbar zu sein. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Standorte auf Einkaufszentren und ähnliches erweitert werden.

Vor zehn Jahren brachte Gemalto die Sofortausstellung von EMV-Karten auf den Markt, die Al Rajhi 2009 einführte. Inzwischen wurde das System für die Sofortausstellung in den Filialen der Bank in 1.200 Terminals implementiert, die täglich bis zu 20.000 Karten ausstellen. Dass die Gemalto-Lösung in Verbindung mit jeder Art von Hardware verwendet werden kann, optimiert die Flexibilität der Beschaffungsstrategie von Al Rajhi.

"Die Lösung auf den Einsatz in Kiosken auszuweiten ist Teil unserer laufenden Planung, unsere Filialen an das Banking im digitalen Zeitalter anzupassen. Unseren Kunden können wir einen fortschrittlichen und nahtlosen Service bieten", sagte Saleh Alzumaie, General Manager Retail Banking Group bei der Al Rajhi Bank. "Mit den Selbstbedienungs-Kiosken ist die direkte Kartenerneuerung nun rund um die Uhr und an jedem Tag der Woche möglich. Unsere Mitarbeiter, denen Routineaufgaben abgenommen werden, haben mehr Zeit, sich für ihre Kunden zu engagieren und sie zu unterstützen. Seit der Inbetriebnahme der Kioske wurden 30 Prozent mehr Karten ausgestellt."

"Unsere Partnerschaft mit der Al Rajhi Bank erstreckt sich bereits über viele Jahre. Diese neue Initiative stärkt die Position der Bank als Pionier auf dem Feld der Zahlungsmethoden und der Automatisierung", meinte Eric Claudel, President Middle East and Africa bei Gemalto. "Dies ist der erste Einsatz unserer Sofortausstellungstechnologie in Selbstbedienungs-Kiosken in Saudi- Arabien. Seit der Einführung im Januar hat sich die Zahl der auf diese Weise produzierten Karten verdreifacht."

