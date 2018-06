GNW-News: Airbus, Bombardier und Investissement Québec vereinbaren Abschluss der C Series Partnership mit Wirkung zum 1. Juli 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Airbus erwirbt mit Wirkung zum 1. Juli 2018 Mehrheitsbeteiligung an der C

Series Aircraft Limited Partnership

* Alle für den Abschluss der Transaktion erforderlichen aufsichtsrechtlichen

Genehmigungen wurden eingeholt

* Hauptsitz, Führungsteam und primäre Endmontagelinie der Partnership befinden

sich in Mirabel, Québec (mit etwa 2.200 Mitarbeitern und Subunternehmern),

mit der Unterstützung der weltweiten Lieferkette der C Series

* Partnership vereint zwei sich ergänzende Produktlinien, wobei das

Marktsegment der 100- bis 150-Sitzer Prognosen zufolge 6.000 neue Flugzeuge

in den nächsten 20 Jahren repräsentieren wird

* Hinzufügung der globalen Reichweite von Airbus wird bedeutsamen Wert für

Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Aktionäre und Gemeinden der C Series

schaffen

* Wesentliche Produktionseffizienzen der C Series durch die Nutzung der

Produktionssteigerungskompetenz von Airbus erwartet

* Wachsender Markt für C Series wird zweite Endmontagelinie in Alabama

unterstützen, die US-Kunden bedient

AMSTERDAM, Niederlande und MONTREAL, Kanada, 08. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Nach dem Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen haben

Airbus SE (EPA:AIR), Bombardier Inc. (TSX:BBD.B) und Investissement Québec (IQ)

den Abschluss der C Series-Transaktion mit Wirkung zum 1. Juli 2018 beschlossen.

Die Transaktion, durch die Airbus eine Mehrheitsbeteiligung an der C Series

Aircraft Limited Partnership (CSALP) erwerben wird, wurde erstmals im Oktober

2017 angekündigt. Die in Mirabel ansässige Partnerschaft, die ursprünglich

zwischen Bombardier und IQ errichtet wurde, wird von der globalen Reichweite,

der Größe, der Beschaffungsorganisation und der Kompetenz von Airbus

hinsichtlich des Verkaufs, der Vermarktung und der Produktion der C Series

profitieren - einer hochmodernen Jet-Familie im Markt der 100- bis 150-Sitzer.

Airbus wird mit seinen Partnern Bombardier und IQ zusammenarbeiten, um das

Potenzial der C Series vollständig freizusetzen und einen bedeutsamen neuen Wert

für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Aktionäre und die Gemeinden, in denen die

Partnerschaft tätig ist, zu schaffen. Der Hauptsitz, die primäre Montagelinie

und zugehörige Funktionen werden sich in Mirabel, Québec befinden.

Wie zuvor bekanntgegeben, wird Bombardier seinen derzeitigen Finanzierungsplan

für CSALP fortsetzen. Aufgrund des frühen Abschlusses der Partnerschaft werden

die Bedingungen dieses Plans gemäß dem folgenden Zeitplan aktualisiert:

Bombardier wird, falls nötig, die Fehlbeträge an Barmitteln von CSALP

finanzieren, und zwar während der zweiten Jahreshälfte 2018 bis zu einem

Höchstbetrag von USD 225 Millionen, im Jahr 2019 bis zu einem Höchstbetrag von

USD 350 Millionen und über die folgenden zwei Jahre bis zu einem maximalen

Gesamtbetrag von USD 350 Millionen. Als Gegenleistung erhält Bombardier nicht

stimmberechtigte Anteile von CSALP mit kumulierten jährlichen Dividenden in Höhe

von 2 %. Alle darüber hinaus gehenden Fehlbeträge während dieser Zeiträume

werden anteilig unter den Inhabern der Anteilsklasse A von CSALP aufgeteilt.

Airbus wird CSALP mit Wirkung ab dem 1. Juli 2018 konsolidieren. Weitere

finanzielle Informationen über die Transaktion werden später in diesem Jahr zur

Verfügung gestellt.

Das C Series-Programm setzt seine Produktionssteigerung fort. Nachdem es

2017 17 Flugzeuge geliefert hat, legt es einen Gang zu, um seine Lieferungen im

Jahr 2018 zu verdoppeln.

Mit der demonstrierten Betriebsleistung der C Series und dem Abschluss dieser

Partnerschaft erwarten die Parteien eine gesteigerte Nachfrage, um eine zweite

Endmontagelinie für die C Series in Mobile, Alabama zu unterstützen, die in den

USA ansässige Kunden bedienen soll. Die C Series ist dafür aufgestellt, einen

hohen Prozentsatz der geschätzten 6.000 Flugzeuge zu erfassen, die in diesem

Marktsegment in den nächsten 20 Jahren gebraucht werden.

Tom Enders, Chief Executive Officer von Airbus, sagte: "Diese Partnerschaft baut

unser Engagement für Québec und die gesamte kanadische Luftfahrt aus, und wir

freuen uns sehr, so viele C Series-Teammitglieder im erweiterten Team Airbus

willkommen zu heißen. Die Stärke des gesamten Airbus-Unternehmens wird hinter

der C Series stehen. Dies wird diesem herausragenden Flugzeug nicht nur

ermöglichen, sein Marktpotenzial auszuschöpfen, sondern wir sind davon

überzeugt, dass die Erweiterung unseres Gesamtangebots an Flugzeugprodukten

durch die C Series bedeutsamen Wert für Airbus, unsere Kunden und unsere

Aktionäre schafft."

"Dies ist der Auftakt eines sehr aufregenden neuen Kapitels für die C Series und

die kanadische Luftfahrtbranche", so Alain Bellemare, President und Chief

Executive Officer von Bombardier. "Die C Series ist weithin als das

fortschrittlichste und effizienteste Flugzeug seiner Klasse bekannt und diese

Partnerschaft wird ihren kommerziellen Erfolg sicherstellen. Die unübertroffene

globale Dimension, die starken Kundenbeziehungen und die betriebliche Kompetenz

von Airbus sind erforderliche Zutaten für die Entfesselung des vollen Werts des

Flugzeugs. Zusammen werden wir enormen neuen Wert und Gelegenheiten für

Fluggesellschaften, Lieferanten, Aktionäre und Mitarbeiter schaffen."

"Durch die Kombination der innovativsten und effizientesten Luftfahrttechnologie

der Welt - entwickelt und konstruiert in Québec - mit dem Markt und der

Kompetenz von Airbus schaffen wir eine brandneue Dynamik in einem

vielversprechenden Segment", bemerkte Dominique Anglade, Vize-Premier, Minister

für Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation und verantwortlicher Minister für

die digitale Strategie von Québec. "Insbesondere stellen wir das Wachstum der C

Series sicher und sichern die mehr als 2.000 damit verbundenen Arbeitsplätze in

Mirabel. Neben der Aufrechterhaltung des Hauptsitzes und der Engineering- sowie

der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der C Series in Québec macht diese

Partnerschaft Montréal zum größten Forschungs- und Entwicklungszentrum von

Airbus außerhalb Europas, was hervorragende Möglichkeiten für unsere gesamte

Luftfahrtbranche bietet."

"Das Team der C Series in Québec ist stolz, an dieser Gelegenheit teilzuhaben,

den Erfolg dieses beeindruckenden Flugzeugs voranzutreiben", sagte Philippe

Balducchi, CEO der C Series Partnership. "Unsere Teams haben unermüdlich daran

gearbeitet, weit vor dem Zeitplan die Kulturen zu verschmelzen und die

Betriebsabläufe zusammenzubringen, und wir vertrauen auf unsere Fähigkeit, diese

Win-Win-Partnerschaft zu einem großen kommerziellen Erfolg zu machen. Die

Zusammensetzung des Führungsteams der C Series spiegelt unsere Prinzipien wider,

die besten Talente zusammenzubringen, die beide Seiten anzubieten haben. Wir

sind bereit, uns zu öffnen und unseren Kunden zu helfen, das attraktivste

Flugzeug in seinem Segment in die Hände zu bekommen."

Über Bombardier

Mit mehr als 69.500 Mitarbeitern in vier Geschäftsbereichen ist Bombardier ein

weltweit führender Anbieter der Transportbranche, der innovative und wegweisende

Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten

erstklassige Transport-Erfahrungen, die im Hinblick auf Fahrgastkomfort,

Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit neue Maßstäbe setzen.

Bombardier hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada und Produktions- und

Engineering-Standorte in 28 Ländern in den Segmenten Transport,

Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge sowie Flugzeugstrukturen und Engineering-

Dienstleistungen. Aktien von Bombardier werden an der Toronto Stock Exchange

gehandelt (BBD). Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 vermeldete Bombardier

Erträge in Höhe von USD 16,2 Milliarden. Neuigkeiten und Informationen sind auf

der Website bombardier.com verfügbar, oder folgen Sie uns auf Twitter

@Bombardier.

Über Airbus

Airbus ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Luftfahrt, Raumfahrt und

zugehörige Dienstleistungen. Im Jahr 2017 generierte das Unternehmen Erträge in

Höhe von EUR 59 Milliarden (angepasst für IFRS 15) und beschäftigte etwa

129.000 Mitarbeiter. Airbus bietet die umfangreichste Palette an

Passagierflugzeugen mit 100 bis mehr als 600 Sitzen. Airbus ist auch ein

europäischer Marktführer für Tank-, Kampf-, Transport- und Einsatzflugzeuge

sowie eines der weltweit führenden Raumfahrtunternehmen. Im Hubschrauberbereich

bietet Airbus die effizientesten zivilen und militärischen Drehflügler-Lösungen

weltweit an.

Ansprechpartner für die Medien

Airbus

Marcella Cortellazzi + 34 607 604 215

(Kanada) marcella.cortellazzi@airbus.com

Clay McConnell (USA) +1 571 278 0612 clay.mcconnell@airbus.com

Matthieu Duvelleroy +33 6 29 43 15 64 matthieu.duvelleroy@airbus.com

Martin Aguera +49 175 227 4369 martin.aguera@airbus.com

Sean Lee (Asien-Pazifik- +65 96 54 57 61

Region) sean.lee@airbus.com

Bombardier

Simon Letendre +1 514 861 2650 simon.letendre@bombardier.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die insbesondere

Folgendes umfassen können: Aussagen im Hinblick auf unsere Ziele, Leitlinien,

Prioritäten, unseren Markt und unsere Strategien, unsere Finanzlage, unsere

Ansichten, Aussichten, Pläne, Erwartungen, Schätzungen und Absichten; allgemeine

Wirtschafts- und Geschäftsprognosen, Aussichten und Trends einer Branche; ein

erwartetes Wachstum der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen;

Produktentwicklungen, einschließlich Prognosen hinsichtlich Design,

Eigenschaften, Kapazität oder Leistung; die erwartete oder geplante

Inbetriebnahme von Produkten und Dienstleistungen, Aufträge, Lieferungen, Tests,

Vorlaufzeiten, Zertifizierungen und Projektausführung im Allgemeinen;

Wettbewerbsposition; die erwarteten Auswirkungen des rechtlichen und

aufsichtsrechtlichen Umfelds und von Gerichtsverfahren auf unser Geschäft und

unsere Betriebsabläufe; verfügbare Liquiditäten und die fortlaufende Überprüfung

von strategischen und finanziellen Alternativen; die Auswirkungen und der

erwartete Nutzen der hierin beschriebenen Transaktion mit Airbus, unsere eigenen

Betriebsabläufe, Infrastruktur, Fertigkeiten, Entwicklung, Wachstums- und andere

Gelegenheiten, geografische Reichweite, Größe, Präsenz, Finanzlage, Zugang zu

Kapital und Gesamtstrategie; und die Auswirkungen dieser Transaktion auf unsere

Bilanz und unsere Liquiditätsposition.

Zukunftsgerichtete Aussagen können in der Regel anhand von zukunftsgerichteten

Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen",

"vermuten", "planen", "vorhersehen", "glauben", "fortfahren", "aufrechterhalten"

oder "auf etwas ausrichten", der Verneinung dieser Begriffe, Variationen davon

oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen

sollen dazu dienen, Anlegern und anderen Personen zu helfen, bestimmte wichtige

Elemente unserer derzeitigen Ziele, strategischen Prioritäten, Erwartungen und

Pläne zu verstehen und ein besseres Verständnis von unserem Geschäft und unserer

erwarteten Betriebsumgebung zu erlangen. Die Leser werden darauf hingewiesen,

dass solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind.

Naturgemäß erfordern zukunftsgerichtete Aussagen, dass die Geschäftsleitung

Annahmen trifft, und unterliegen wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in

zukünftigen Zeiträumen wesentlich von prognostizierten Ergebnissen abweichen,

die in zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt wurden. Während die

Geschäftsleitung glaubt, dass diese Annahmen ausgehend von den derzeit

verfügbaren Informationen vernünftig und angemessen sind, besteht das Risiko,

dass sie möglicherweise nicht richtig sind. Die Annahmen, die den in dieser

Pressemitteilung in Bezug auf die hierin erörterte Transaktion mit Airbus

gemachten zukunftsgerichtete Aussagen zugrunde liegen, umfassen die folgenden

wesentlichen Annahmen: die Erfüllung und Wahrnehmung der Verpflichtungen jeder

Partei gemäß dem Transaktionsvertrag und zukünftigen Geschäftsverträgen und die

Abwesenheit wesentlicher Ineffizienzen und anderer Probleme in Verbindung damit;

die Realisierung der erwarteten Vorteile und Synergien der Transaktion im

erwarteten Zeitrahmen; unsere Fähigkeit, unseren derzeitigen Finanzierungsplan

von CSALP fortzusetzen und bei Bedarf alle Fehlbeträge an Barmitteln zu

finanzieren; die Angemessenheit der Barmittelplanung und -verwaltung und der

Projektfinanzierung; und die Richtigkeit unserer Beurteilung erwarteter

Wachstumstreiber und Sektorentrends. Weitere Informationen im Hinblick auf die

Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten

Aussagen zugrunde liegen, finden Sie in den Abschnitten "Strategic Priorities

and Guidance" und "Forward-looking Statements" in "Overview, Business Aircraft,

Commercial Aircraft, Aerostructures and Engineering Services and Transportation"

in der MD&A unseres Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember

2017.

Im Hinblick auf die hierin spezifisch erörterte Transaktion mit Airbus gibt es

bestimmte Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen

abweichen, darunter insbesondere: die Nichterfüllung und Nichtwahrnehmung ihrer

Pflichten gemäß dem Transaktionsvertrag und zukünftigen Geschäftsverträgen

seitens einer der Parteien und/oder wesentliche Ineffizienzen und andere

Probleme, die in Verbindung damit entstehen; die Auswirkungen der Ankündigung

der Transaktion auf unsere Beziehungen zu Dritten, darunter kommerzielle

Gegenparteien, Mitarbeiter und Mitbewerber, unsere strategischen Beziehungen,

Betriebsergebnisse und Geschäfte im Allgemeinen; die Nichtrealisierung der

erwarteten Vorteile und Synergien der Transaktion im erwarteten Zeitrahmen oder

überhaupt; unsere Fähigkeit, unseren derzeitigen Finanzierungsplan von CSALP

fortzusetzen und bei Bedarf die Fehlbeträge an Barmitteln zu finanzieren; die

Unangemessenheit der Barmittelplanung und -verwaltung und der

Projektfinanzierung. Bestimmte andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, sind insbesondere: Risiken in

Verbindung mit den allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, Risiken in Verbindung mit

unserem Geschäftsumfeld (z. B. Risiken in Verbindung mit dem "Brexit"), die

Finanzlage der Fluggesellschaftsbranche, der Geschäftsflugzeug-Kunden und der

Eisenbahnbranche; die Handelspolitik (einschließlich möglicher Änderungen oder

der Beendigung des bestehenden Nordamerikanischen Freihandelsabkommens zwischen

Kanada, den USA und Mexiko, worüber derzeit diskutiert wird); verstärkter

Wettbewerb; politische Instabilität und Ereignisse höherer Gewalt oder

Naturkatastrophen, operative Risiken (z. B. Risiken in Verbindung mit der

Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen; der Entwicklung neuer

Geschäfte; der Zertifizierung und Homologation von Produkten und

Dienstleistungen; Verpflichtungen mit festem Preis und fester Laufzeit und der

Produktions- und Projektdurchführung; dem Druck auf Cashflows und

Investitionsausgaben basierend auf Schwankungen des Projektzyklus und

Saisonalität; unserer Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung und Ausführung

unserer Strategie und unseres Transformationsplans; Geschäften mit Partnern;

Verlusten in Zusammenhang mit Produktleistungsgarantien und Unfallschäden;

aufsichtsrechtlichen und Gerichtsverfahren; Umwelt-, Gesundheits- und

Sicherheitsrisiken; der Abhängigkeit von bestimmten Kunden und Lieferanten; den

Mitarbeitern; dem Vertrauen auf Informationssysteme; dem Vertrauen auf und

Schutz von Immaterialgüterrechten; und der Angemessenheit des

Versicherungsschutzes), Finanzierungsrisiken (z. B. Risiken in Verbindung mit

Liquidität und Zugang zu den Kapitalmärkten; Risiko in Verbindung mit

Pensionsplänen; Engagement im Kreditrisiko; wesentliche vorhandene Schulden und

Zinszahlungsanforderungen; bestimmte restriktive Debt Covenants und

Mindestbarbestände; zugunsten bestimmter Kunden bereitgestellte

Finanzierungsunterstützung; und Vertrauen auf staatliche Unterstützung) und

Marktrisiken (z. B. Risiken in Verbindung mit Devisenschwankungen; Änderungen

der Zinssätze; dem Rückgang der Restwerte; dem Anstieg der Rohstoffpreise; und

Schwankungen der Inflationsrate). Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt "Risks

and Uncertainties" unter "Other" in der MD&A unseres Geschäftsberichts für das

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren,

die sich auf das zukünftige Wachstum, die zukünftigen Ergebnisse und die

zukünftige Leistung auswirken können, nicht erschöpfend ist und sie sich nicht

über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Andere Risiken

und Unsicherheiten, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir

derzeit glauben, dass sie nicht wesentlich sind, könnten ebenfalls dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen

abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen genannt oder impliziert

werden. Darüber hinaus kann nicht zugesichert werden, dass die erwarteten

strategischen Vorteile und betriebliche, wettbewerbsbezogene und Kostensynergien

der Transaktion mit Airbus vollständig, teilweise oder überhaupt realisiert

werden. Die hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

Erwartungen der Geschäftsleitung zum Datum dieses Berichts wider und unterliegen

Änderungen nach diesem Datum. Sofern die geltenden Wertpapiergesetze nichts

anderes verlangen, weisen wir ausdrücklich jede Absicht zurück und übernehmen

keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu

überarbeiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

