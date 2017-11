Aeris erreicht "Visionary"-Positionierung in Gartners Magic Quadrant für weltweit verwaltete M2M-Services

IoT-Anbieter erhält Positionierung für seine Umsetzungsfähigkeit bis hin zur

Vollständigkeit der Vision und wird im Vergleich zum Vorjahr höher eingestuft

SAN JOSE, Kalifornien, USA, 17. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aeris, ein

technologischer Marktführer im Bereich des Internets der Dinge (Internet of

Things, IoT), gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge

von Gartner, Inc.



als "Visionary" im 2017 Magic Quadrant für weltweit verwaltete

M2M-Services anerkannt wurde.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c761ecc-bdc4-48e9-a6c3-

6f65c7575ce1

Der Bericht "Gartner Magic Quadrant" unter der Führung von Eric Goodness, Leif-

Olof Wallin, Aapo Markkanen und Godfrey Chua, der am 23. Oktober 2017

veröffentlicht wurde, untersuchte den weltweiten Markt für verwaltete M2M-

Services und beurteilte 21 verschiedene Unternehmen anhand von 15 Kriterien -

von der Umsetzungsfähigkeit bis hin zur Vollständigkeit der Vision.

Aeris bietet IoT- und M2M-Services für zahlreiche Branchen an, darunter

vernetzte Fahrzeuge, Telematik, Anlagen, Gesundheitswesen, Wireless Point-of-

Sale und Versorger. Die Plattform Aeris® IoT Services bietet unabhängig von Zeit

und Ort eine detaillierte Sichtbarkeit und Kontrolle von Geräten, Ressourcen und

Sensoren. Diese umfassende IoT-Lösung mit ihrer in die Plattform integrierten

Funktionspalette zielt darauf ab, den Umsatz zu steigern, neue Services und

Geschäftsmodelle zu schaffen und Unternehmen, Erstausrüstern und

Serviceanbietern eine klare Marktdifferenzierung gegenüber ihren Mitbewerbern zu

ermöglichen.

Aeris engagiert sich auch für die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen

Organisationen und Sozialverbänden, indem IoT-Tools für die Kommunikation und

Analyse von Daten zur Verfügung gestellt werden, die es diesen ermöglichen, das

Leben der Bedürftigsten zu verbessern und für eine bessere Nutzung der knappen

Ressourcen unseres Planeten zu sorgen.

KLICKEN, UM ALS TWEET ZU SENDEN: Aeris (@AerisM2M) erreicht "Visionary"-

Positionierung in @Gartner_inc #MagicQuadrant for Worldwide #M2M. #IoT #AerisIoT

http://www.aeris.com/news/

Ergänzendes Zitat

* Raj Kanaya, Chief Marketing Officer und Managing Director für den Bereich

Automotive bei Aeris sowie CEO von Aeris Japan

"Für uns ist die "Visionary"-Positionierung in Gartner Magic Quadrant for

Managed M2M Services Worldwide eine mächtige Bestätigung von außen für

unsere Strategie, Unternehmen dabei zu helfen, den Wert des Internets der

Dinge zu erschließen. Das Internet der Dinge verändert nahezu jede Branche.

Wir gehen davon aus, dass Marktführer in allen Industriezweigen auf Aeris

zurückgreifen werden, um uns auf dem Weg vom alleinstehenden Produkt zum

vernetzten Service mitzunehmen."

Über den Magic Quadrant

Gartner empfiehlt nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte

oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich

ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder einer anderen Angabe

zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der

Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten

anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche und stillschweigende

Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie

hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Aeris

Aeris ist ein globaler Technologiepartner und bekannt dafür, Unternehmen dabei

zu helfen, den Wert des Internets der Dinge für sich zu nutzen. Seit mehr als

einem Jahrzehnt betreut Aeris wichtige Projekte für einige der anspruchsvollsten

Kunden von IoT-Services. Aeris ist bestrebt, Unternehmen grundlegend zu

verbessern, indem es die Kosten deutlich senkt, die Markteinführungszeit

verkürzt und neue Einnahmequellen erschließt. Die IoT-Services von Aeris wurden

von Grund auf für IoT entwickelt und praktisch getestet. Sie basieren auf dem

breitesten Technologie-Stack der Branche und umfassen Konnektivitätslösungen bis

hin zu vertikalen Lösungen. Als Veteran der Branche weiß Aeris, dass die

Implementierung einer IoT-Lösung komplex sein kann. Daher ist Aeris stolz

darauf, diesen Prozess einfacher zu gestalten.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an:

Kevin Petschow

Aeris

+1.312.985.9182

Kevin.Petschow@aeris.net

