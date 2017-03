GNW-News: Actelion lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2017 ein

Weitere Suchergebnisse zu "Actelion":

Actelion lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2017 ein

ALLSCHWIL/BASEL, SCHWEIZ - 15. März 2017 - Actelion Ltd (SIX: ATLN) veröffentlichte heute im Namen des Verwaltungsrats die offizielle Einladung zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung. Die Veranstaltung zur Genehmigung des Geschäftsberichts für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr findet am 5. April 2017 um 10:00 Uhr MESZ am Sitz von Actelion im Hegenheimermattweg 95, 4123 Allschwil, Schweiz, statt.

ANMERKUNGEN FÜR AKTIONÄRE Die Einladung wurde am 15. März 2017 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht und steht zusammen mit dem Geschäftsbericht und Vergütungsbericht des Unternehmens unter www.actelion.com zur Verfügung.

Aktionäre sind nur berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen, wenn sie bis spätestens 31. März 2017 im Aktionärsregister eingetragen sind.

Wie bereits mitgeteilt wurde, hat Janssen Holding GmbH, Zug (die "Anbieterin"), eine indirekte Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson, ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Actelion Ltd unterbreitet (das "Angebot"). Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären von Actelion Ltd (die "Actelion-Aktionäre") in seinem Bericht (abrufbar unter www.actelion.com/proposed-transaction), das Angebot anzunehmen. Im Zusammenhang mit dem Angebot soll das Forschungs- (drug discovery) und frühklinische Produktkandidatengeschäft (early clinical pipeline) von Actelion abgespalten und auf eine neue Gesellschaft, Idorsia Ltd, Allschwil, übertragen werden (die "Abspaltung" und zusammen mit dem Angebot die "Transaktionen"). Eine ausführliche Beschreibung der Transaktionen findet sich in der Informationsbroschüre für Aktionäre, welche auf Actelions Website unter www.actelion.com/agm abgerufen werden kann.

Im Zusammenhang mit dem Angebot nominiert die Anbieterin Kandidaten für den Verwaltungsrat von Actelion Ltd. Die Amtszeit beginnt mit dem Vollzug des Angebots. Zum gleichen Zeitpunkt wird die Amtsdauer der heute wiederzuwählenden Verwaltungsratsmitglieder enden (Traktanden 4 und 5). Zwecks Durchführung der Abspaltung beantragt der Verwaltungsrat, die Idorsia Ltd-Aktien an die Actelion- Aktionäre als Sachdividende auszuschütten (Traktandum 6).

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Vollzug des Angebots (unter anderem) unter den Bedingungen steht, dass die Actelion-Aktionäre die von der Anbieterin vorgeschlagenen Kandidaten wählen (Traktandum 5.1) und die Ausschüttung der Idorsia Ltd-Aktien an die Actelion-Aktionäre genehmigen (Traktandum 6). Sollten diese Traktanden nicht genehmigt werden (und auf diese Bedingungen gemäss den Bestimmungen des Angebots nicht verzichtet werden), wird das Angebot als nicht zustande gekommen erklärt und damit beendet. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Actelion-Aktionären daher mit Nachdruck, die Traktanden zu genehmigen, damit das Angebot fortgesetzt und vollzogen werden kann.

Hinweis für Actelion-Aktionäre, die ihre Aktien im Rahmen des Angebots angedient haben: Bitte beachten Sie, dass die Andienung Ihrer Aktien keinen Einfluss hat auf Ihr Recht, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder Ihr Stimmrecht auszuüben.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Actelion erlebt eine spannende Zeit der Entwicklung und Veränderung.

Wie Sie bereits wissen, ist Johnson & Johnson im letzten Jahr mit dem Vorschlag an uns herangetreten, gemeinsam die vielfältigen strategischen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden, die zwischen unseren beiden Unternehmen bestehen. Aus diesen umfangreichen Verhandlungen ist ein wahrhaft innovativer Vorschlag hervorgegangen. Wir sind stolz darauf, nunmehr eine Vereinbarung ausgearbeitet zu haben, die es Ihnen erlaubt, aus Actelions Produkten und den in der Spätphase der klinischen Entwicklung befindlichen Produktkandidaten einen erheblichen Nutzen zu ziehen, indem Sie Ihre Actelion-Aktien gegen Barvergütung andienen. Gleichzeitig wird Ihnen durch die Beteiligung an Idorsia Ltd, einem neuen, unabhängigen Biopharmaunternehmen, welches sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Wirkstoffen für die Behandlung von Krankheiten mit hohem medizinischen Bedarf spezialisieren wird, ein erheblicher Anteil am zukünftigen Potential von Actelions frühklinischer Entwicklungs-Pipeline verbleiben.

UNSER VORSCHLAG BESTEHT AUS ZWEI TEILEN: EINEM ÜBERNAHMEANGEBOT UND EINER ABSPALTUNG.

ÜBERNAHMEANGEBOT: Janssen Holding GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson, hat bereits ein Angebot zur Übernahme aller Actelion-Aktien zum Barpreis von USD 280 pro Aktie veröffentlicht. Vorbehaltlich einer Verlängerung wird der Hauptannahmezeitraum voraussichtlich bis zum 30. März 2017 laufen. In dem im Angebotsprospekt enthaltenen Bericht des Verwaltungsrats von Actelion haben wir den Aktionärinnen und Aktionären bereits empfohlen, das Angebot anzunehmen, und der Verwaltungsrat von Actelion und ich ermutigen Sie dazu, sich zu beteiligen und Ihre Aktien anzudienen. Die bereits zur Vermarktung zugelassenen Produkte sowie einige sich in der Spätphase der klinischen Entwicklung befindende Produktkandidaten werden dabei bei Actelion verbleiben.

ABSPALTUNG: Actelions Forschungsgeschäft (drug discovery) und frühklinisches Produktkandidatengeschäft (early clinical pipeline) wird auf eine neu gegründete Gesellschaft, Idorsia Ltd, übertragen. Als Teil der Abspaltung bieten wir an, die Eigentumsrechte an Idorsia mittels Sachdividende an die Aktionärinnen und Aktionäre zu übertragen (eine Idorsia-Aktie pro Actelion-Aktie), und bei der Generalversammlung von Actelion am 5. April 2017 werden wir Sie dazu auffordern, für diese Sachdividende zu stimmen.

Dabei ist wichtig zu bedenken, dass das Übernahmeangebot und die Abspaltung nicht vollzogen werden, wenn die Sachdividende bei dieser Generalversammlung nicht genehmigt wird.

Als Aktionärinnen und Aktionäre, die in das Unternehmen investiert und die Entwicklung der Wirkstoff-Pipeline gefördert haben, erhalten Sie durch die einzigartige Struktur der vorgeschlagenen Transaktionen die Möglichkeit, sich weiterhin an dessen zukünftigem Erfolg zu beteiligen. Unter der Leitung von Jean-Paul Clozel und dem erfahrenen und bewährten Team von Actelion habe ich hohe Erwartungen an dieses neue, über ein Barvermögen von über CHF 1 Milliarde verfügende Biotech- Unternehmen, welches mit modernster Technologie ausgestattet sein und von einem bedeutenden Portfolio innovativer Wirkstoffe aus der von Actelion übernommenen Entwicklungs-Pipeline profitieren wird. Vorausgesetzt, dass das Angebot zustande kommt und Sie die Abspaltung genehmigen, werden die Kotierung und Handelsbeginn der Idorsia-Aktien an der SIX voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 erfolgen.

Falls das Übernahmeangebot und die Abspaltung erfolgreich abgeschlossen werden, wird Actelion Teil der Johnson & Johnson Unternehmensfamilie werden. Des Weiteren ist vorgesehen, dass Johnson & Johnson nach Abschluss des Angebots und der Abspaltung 16% der Idorsia-Aktien mittels der Umwandlung der ersten Tranche einer Wandelanleihe erhalten wird, wobei die Beteiligung zukünftig durch die Umwandlung einer zweiten Tranche derselben Wandelanleihe auf 32% (basierend auf der Anzahl an Idorsia-Aktien zum ersten Börsenhandelstag, auf post-Umwandlungs- Basis) erhöht werden kann.

Die vorgeschlagene Transaktionsstruktur sowie die Leistungen, die Sie erhalten werden, haben wir in einer Aktionärs-Informationsbroschüre näher beschrieben. Die Broschüre ist unter www.actelion.com verfügbar und kann auf Anfrage an investor.relations@actelion.com in Papierform bezogen werden. Wir sind zuversichtlich, dass Sie unsere Ansicht teilen werden, dass der Vorschlag im besten Interesse aller beteiligten Parteien ist und laden Sie ein, für den Ihnen bei der Generalversammlung am 5. April 2017 unterbreiteten Vorschlag zu stimmen.

Im Namen des Verwaltungsrats von Actelion Ltd

Jean-Pierre Garnier Präsident des Verwaltungsrats

TRAKTANDENLISTE FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE 2016 1. Lagebericht 2016, Konzernrechnung 2016, Jahresrechnung 2016 und Vergütungsbericht 2016 1.1. Genehmigung Lagebericht 2016, Konzernrechnung 2016, Jahresrechnung 2016 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016 2. Verwendung des Jahresergebnisses 3. Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 4. Wiederwahl des aktuellen Verwaltungsrates 4.1. Wiederwahl des Verwaltungsrates 4.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates 4.3. Wiederwahl des Vergütungsausschusses 5. Neuwahlen Verwaltungsrat 5.1. Wahl des Verwaltungsrates 5.2. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates 5.3. Wahl des Vergütungsausschusses 6. Ausschüttung aller Idorsia Ltd-Aktien an die Actelion-Aktionäre als Sachdividende zwecks Umsetzung der Abspaltung 7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin 8. Wahl der Revisionsstelle 9. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von zurückgekauften Actelion Ltd- Aktien Actelion Ltd

Actelion Ltd. ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für Krankheiten mit hohem medizinischen Bedarf konzentriert.

Actelion ist wegweisend auf dem Gebiet der pulmonalen arteriellen Hypertonie (PAH). Unser PAH-Portfolio umfasst Medikamente zur oralen, inhalierbaren und intravenösen Therapie der WHO-Funktionsklassen II bis IV und deckt damit das gesamte Behandlungsspektrum ab. Actelion bietet zudem Therapien für eine Reihe von Krankheiten, die durch Spezialisten behandelt werden, darunter Typ-1- Gaucher-Krankheit, Niemann-Pick-Krankheit Typ C, digitale Ulzerationen bei Patienten mit systemischer Sklerose sowie Mycosis fungoides bei Patienten mit kutanem T-Zell-Lymphom.

Das Unternehmen wurde Ende 1997 gegründet und beschäftigt inzwischen über 2 600 engagierte Fachkräfte. Actelion in allen wichtigen Märkten der Welt präsent, darunter den Vereinigten Staaten, Japan, China, Russland und Mexiko. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Allschwil/Basel, Schweiz.

Actelion Aktien werden an der SIX Swiss Exchange als Titel des Blue-Chip-Index SMI (Swiss Market Index SMI(®)) gehandelt (Symbol: ATLN). Alle Markennamen sind rechtlich geschützt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew C. Weiss Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil +41 61 565 62 62 www.actelion.com

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde", "suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können. Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen, können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten abweichen.

