GNW-News: Abiomed kündigt Rekordumsatz von 180 Millionen USD für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 an - eine Steigerung von 36 % gegenüber dem Vorjahr

Abiomed kündigt Rekordumsatz von 180 Millionen USD für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 an - eine Steigerung von 36 % gegenüber dem Vorjahr

Patienteneinschlussverfahren für die STEMI DTU-Sicherheits- und

Machbarkeitsstudie der FDA abgeschlossen

DANVERS, Massachusetts, 26. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abiomed

Inc. (NASDAQ:ABMD), ein führender Anbieter bahnbrechender

Herzwiederherstellungs- und Unterstützungstechnologien, vermeldete heute einen

Umsatz von 180,0 Millionen USD für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019,

was einem Anstieg von 36 % gegenüber dem Umsatz von 132,5 Millionen USD für den

gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2018 gleichkommt.



Der GoB-Reingewinn für

das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 betrug 90,1 Millionen USD bzw. 1,95

USD je verwässerter Aktie, ein Anstieg von 141 % gegenüber dem GoB-Reingewinn

von 37,4 Millionen USD bzw. 0,82 USD je verwässerter Aktie im gleichen Zeitraum

des Vorjahres.

Zu den wichtigsten jüngsten finanziellen und betrieblichen Kennzahlen gehören:

* Der weltweite Umsatz für die Impella® Herzpumpe belief sich im Quartal auf

insgesamt 173,7 Millionen USD, ein Anstieg von 37 % gegenüber dem Umsatz von

127,2 Millionen USD während des gleichen Zeitraums im vorherigen

Geschäftsjahr.

* Der Umsatz für die Impella Herzpumpe in den USA belief sich im Quartal auf

151,7 Millionen USD, ein Anstieg von 32 % im Vergleich zum Umsatz von 114,7

Millionen USD im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres. Die

Nutzungsrate der Impella-Herzpumpen durch Patienten in den USA stieg um

30 %.

* Der Umsatz für die Impella Herzpumpe außerhalb der USA belief sich im

Quartal auf insgesamt 21,9 Millionen USD, ein Anstieg von 75 % gegenüber dem

Umsatz von 12,5 Millionen USD während des gleichen Zeitraums im vorherigen

Geschäftsjahr.

* Die Bruttomarge für das vierte Quartal 2019 betrug 82,9 % im Vergleich zu

83,5 % im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres.

* Der operative Ertrag belief sich im ersten Quartal auf 46,7 Millionen USD

bzw. einer Betriebsmarge von 26,0 %, verglichen mit 33,1 Millionen USD bzw.

einer Betriebsmarge von 25,0 % im vorherigen Geschäftsjahr.

* Der GoB-Reingewinn für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 betrug

90,1 Millionen USD bzw. 1,95 USD je verwässerter Aktie, was überschüssigen

Steuervorteilen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsprämien für

Mitarbeiter in Höhe von 53,8 Millionen USD bzw. 1,17 USD je verwässerter

Aktie als Verminderung des Ertragsteueraufwands zu verdanken war. Im

Vergleich dazu belief sich der GoB-Reingewinn für das Vorjahr auf 37,4

Millionen USD bzw. 0,82 USD je verwässerter Aktie, was überschüssigen

Steuervorteilen in Höhe von 16,8 Millionen USD bzw. 0,37 USD je verwässerter

Aktie zu verdanken war.

* Der Bestand des Unternehmens an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren

belief sich zum 30. Juni 2018 auf 367,4 Millionen USD. Das Unternehmen ist

zurzeit schuldenfrei.

* Im Juni 2018 schloss das Unternehmen das Patienteneinschlussverfahren für

die STEMI DTU-Sicherheits- und Machbarkeitsstudie und die anschließende

Untersuchungsphase von 30 Tagen ab.

* Im Juni 2018 erhielt das Unternehmen die Zulassung für die Herzpumpen

Impella 2.5®, Impella CP® und Impella 5.0® in Indien und behandelte den

ersten Patienten am Fortis Escorts Heart Institute in Neu-Delhi.

* Am 22. Juni 2018 hielt das Unternehmen die Gründungsversammlung des Women's

Initiative for Heart Recovery Physician Advisory Board ab. Ärzte und

Ärztinnen arbeiteten zusammen, um auf die von der FDA genehmigten

erweiterten Indikationen für Impella bei Patientinnen mit peripartaler und

postpartaler Kardiomyopathie (PPCM) und spontaner Koronararteriendissektion

(SCAD) aufmerksam zu machen.

"Abiomed verzeichnete einen starken Start in das Geschäftsjahr 2019", erklärte

Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer von ABIOMED,

Inc. "Abiomed setzt sich für nachhaltiges Wachstum und die Verbesserung der

Patientenresultate in jedem Quartal ein. Wir tun dies durch Fortbildung,

Produktverbesserungen und den Austausch von Best Practices aus der Praxis."

AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Das Unternehmen erhöht das untere Ende seiner Umsatzprognose für das

Geschäftsjahr 2019 um 15 Millionen USD auf einen neuen Bereich von 755 Millionen

USD bis 770 Millionen USD, was einem Zuwachs von 27 % bis 30 % über das

vorherige Geschäftsjahr entspricht. Das Unternehmen behält seine Prognose für

die GoB-Betriebsmarge des Geschäftsjahres 2019 für einen Bereich von 28 % bis

30 % bei.

DETAILS DER TELEFONKONFERENZ ZU DEN GESCHÄFTSERGEBNISSEN

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 26. Juli 2018, um 8:00 Uhr ET eine

Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse durchführen. Die Telefonkonferenz

zu den Geschäftsergebnissen wird von Michael R. Minogue, Chairman, President und

Executive Officer, sowie von Todd A. Trapp, Vice President und Chief Financial

Officer, geleitet.

Wenn Sie die Konferenz in Echtzeit hören möchten, nehmen Sie bitte wie folgt am

Webcast teil: im Internet unter http://investor.abiomed.com oder per Telefon

unter der Nummer (855) 212-2361 (nur USA). Die internationale Nummer lautet

(678) 809-1538. Eine Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz wird von 11:00 Uhr ET

am 26. Juli 2018 bis 11:00 Uhr ET am 2. August 2018 verfügbar sein. Die

Wiederholungstelefonnummer lautet (855) 859-2056; die internationale Nummer ist

+1 (404) 537-3406. Der Zugangscode für die Wiederholung lautet 295-7159.

Das ABIOMED-Logo, ABIOMED, IMPELLA, IMPELLA 2.5, IMPELLA 5.0, IMPELLA LD,

IMPELLA CP, IMPELLA RP, IMPELLA BTR, IMPELLA 5.5 und IMPELLA ECP sind

eingetragene Marken von ABIOMED, Inc. und sind in den USA und einigen anderen

Ländern registriert. AB5000 und cVAD REGISTRY, "Recovering hearts. Saving lives.

sind Marken of ABIOMED, Inc.

ÜBER ABIOMED

Abiomed, Inc. mit Sitz in Danvers, Massachusetts, USA, ist ein führender

Anbieter von Medizingeräten zur Kreislaufunterstützung. Unsere Produkte dienen

dazu, das Herz zu entlasten, indem der Blutfluss verbessert und/oder die

Pumpfunktion des Herzens übernommen wird. Weitere Informationen finden Sie

unter www.abiomed.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen

bezüglich der Entwicklung bestehender und neuer Produkte von Abiomed, des

Fortschritts des Unternehmens beim kommerziellen Wachstum und künftiger Chancen

und erwarteter aufsichtsrechtlicher Genehmigungen. Die tatsächlichen Ergebnisse

des Unternehmens können sich erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden, was auf einer Reihe von Faktoren

basiert, darunter Unsicherheiten in Verbindung mit der Entwicklung, Tests und

damit verbundene regulatorische Genehmigungen, die Möglichkeit künftiger

Verluste, komplexe Herstellung, hohe Qualitätsanforderungen, Abhängigkeit von

begrenzten Versorgungsquellen, Wettbewerb, technologische Veränderungen,

staatliche Auflagen, Rechtsstreitigkeiten, künftiger Kapitalbedarf und

Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten sowie andere Risiken

und Herausforderungen, die in den bei der Securities and Exchange Commission

hinterlegten Unterlagen des Unternehmens, darunter der neueste Jahresbericht auf

Formular 10-K und der Quartalsbericht auf Formular 10-Q, angegeben sind. Leser

werden gewarnt, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen

zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt gelten, zu dem sie getroffen

werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Ergebnisse möglicher

Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um nach

dem Datum dieser Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von

unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ingrid Goldberg,

Director, Investor Relations

+1 978-646-1590

ir@abiomed.com

Abiomed, Inc. and Subsidiaries

Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

(in thousands, except share data)

March

June 30, 2018 31, 2018

---------------- ---------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 61,288 $ 42,975

Short-term marketable securities 299,228 319,274

Accounts receivable, net 67,511 70,010

Inventories 55,781 50,204

Prepaid expenses and other current assets 13,489 11,808

---------------- ---------------

Total current assets 497,297 494,271

Long-term marketable securities 6,887 37,502

Property and equipment, net 127,324 117,167

Goodwill 33,948 35,808

In-process research and development 15,837 16,705

Long-term deferred tax assets, net 115,049 70,746

Other assets 15,697 14,176

---------------- ---------------

Total assets $ 812,039 $ 786,375

---------------- ---------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Accounts payable $ 25,673 $ 23,565

Accrued expenses 38,930 46,147

Deferred revenue 12,075 14,970

---------------- ---------------

Total current liabilities 76,678 84,682

Other long-term liabilities 815 776

Contingent consideration 10,331 10,490

Long-term deferred tax liabilities 856 903

---------------- ---------------

Total liabilities 88,680 96,851

---------------- ---------------

Commitments and contingencies

Stockholders' equity:

Class B Preferred Stock, $.01 par value - -

Authorized - 1,000,000 shares; Issued and

outstanding - none

Common stock, $.01 par value 449 444

Authorized - 100,000,000 shares; Issued -

46,767,984 shares at June 30, 2018 and

46,100,649 shares at March 31, 2018

Outstanding - 44,876,271 shares at June

30, 2018 and 44,375,337 shares

at March 31, 2018

Additional paid in capital 637,974 619,905

Retained earnings 230,523 140,457

Treasury stock at cost - 1,891,713 shares

at June 30, 2018 and 1,725,312 shares at

March 31, 2018 (134,674 ) (67,078 )

Accumulated other comprehensive loss (10,913 ) (4,204 )

---------------- ---------------

Total stockholders' equity 723,359 689,524

---------------- ---------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 812,039 $ 786,375

---------------- ---------------

Abiomed, Inc. and Subsidiaries

Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

(in thousands, except per share data)

Three Months Ended

June 30,

2018 2017

--------------- ----------------

Revenue $ 180,010 $ 132,468

Costs and expenses:

Cost of product revenue 30,850 21,862

Research and development 21,273 16,931

Selling, general and administrative 81,139 60,597

--------------- ----------------

133,262 99,390

--------------- ----------------

Income from operations 46,748 33,078

--------------- ----------------

Other income:

Investment income, net 1,551 635

Other income, net 188 79

--------------- ----------------

1,739 714

--------------- ----------------

Income before income taxes 48,487 33,792

Income tax benefit (1) (41,579 ) (3,582 )

--------------- ----------------

Net income $ 90,066 $ 37,374

--------------- ----------------

Basic net income per share $ 2.02 $ 0.85

Basic weighted average shares outstanding 44,546 43,895

Diluted net income per share (2) $ 1.95 $ 0.82

Diluted weighted average shares outstanding 46,169 45,608

(1) Income tax benefit includes the effect of

the following item:

Excess tax benefits related to stock-based

compensation awards $ 53,837 $ 16,842

(2) Diluted net income per share includes the

effect of the following item:

Excess tax benefits related to stock-based

compensation awards $ 1.17 $ 0.37

