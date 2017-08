GNW-News: Abiomed gibt den Rücktritt des Chief Financial Officer bekannt und heißt den früheren Chief Financial Officer als Berater erneut willkommen

Abiomed gibt den Rücktritt des Chief Financial Officer bekannt und heißt den früheren Chief Financial Officer als Berater erneut willkommen

DANVERS, Mass.



USA, 28. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abiomed, Inc. (NASDAQ:ABMD), führender Anbieter bahnbrechender Herzunterstützungs- und Herzgenesungstechnologien, gibt bekannt, dass das Unternehmen den Rücktritt des Chief Financial Officer, Michael Tomsicek, zum 24. August 2017 angenommen hat. Mr. Tomsicek verlässt das Unternehmen nach einer zweijährigen Tätigkeit, um andere Interessen zu verfolgen.

Während der externen Suche nach einem Ersatz für Mr. Tomsicek und bis ein neuer CFO gefunden und eingestellt wird, kehrt der frühere Chief Financial Officer, Robert Bowen, aus dem Ruhestand zurück, um das Unternehmen in beratender Funktion zu unterstützen. Mr. Bowen war von Dezember 2008 bis Juli 2015 als CFO für das Unternehmen tätig - eine Phase des starken Wachstums - und hat das Unternehmen ein Jahr lang nach Eintritt in den Ruhestand als Berater unterstützt.

Ian McLeod, Company Vice President und Corporate Controller, übernimmt kommissarisch die Funktion des Principal Financial Officer und die des Principal Accounting Officer, bis ein neuer CFO dauerhaft eingestellt wird. Mr. McLeod ist seit zehn Jahren für das Unternehmen tätig und hat in dieser Zeit die Funktion des Corporate Controller ausgezeichnet ausgefüllt.

"Wir wünschen Mike Tomsicek alles Gute für sein berufliches Weiterkommen und danken ihm für seine ausgezeichnete Arbeit im Bereich der Einhaltung der finanziellen Anforderungen und die hervorragende Qualität seiner Arbeit im Allgemeinen", erklärt Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer, Abiomed. "Wir heißen Bob Bowen, der fast ein Jahrzehnt lang wesentlich zum Erfolg von Abiomed beigetragen hat, erneut willkommen."

