GNW-News: ATTO ThunderLink® macht VMware® ESXi(TM) für Mac Pro® verfügbar

AMHERST, New York (USA), 24. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATTO Technology, Inc., ein seit fast 30 Jahren weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Speichertechnologie, Netzwerkkonnektivität und Infrastrukturlösungen für Rechenumgebungen mit hohem Datenaufkommen, ist stolz bekanntzugeben, dass seine 16 Gb- und 8 Gb-Fibre Channel ThunderLink® Thunderbolt(TM)-Geräte den VMware Ready(TM)-Status für ESXi(TM) erhalten haben.





ATTO ThunderLink-Geräte sind die einzigen Thunderbolt-Produkte, die speziell zur Verbindung von virtualisierter Mac-Hardware mit 16 Gb- und 8 Gb-Fibre Channel- Speicherlösungen innerhalb von VMware® VSphere-Umgebungen konstruiert wurden. Dies bietet eine neue und effiziente Lösung für Anwendungsentwicklungs- und Testumgebungen für Apple-Technologien, virtuelle Desktop-Infrastrukturen und Cloud-Hosting oder freigegebene private Clouds.

"Durch den Einsatz eines ATTO-ThunderLinks in einer VMware-Umgebung können Anwender ab sofort von einer einmaligen Lösung zur Einbringung virtualisierter Macs in Test- und Entwicklungsumgebungen profitieren", so Tom Kolniak, Senior Director of Marketing. "Wir erwarten, dass die höhere Skalierbarkeit und Produktivität dieser ESXi-Lösung dank der dadurch ermöglichten Beschleunigung von Entwicklungszyklen und der Maximierung von Speicherressourcen bei Entwicklern Anklang finden wird."

ThunderLink-Geräte mit dem zertifizierten ESXi-Treiber können leicht in VSphere- Umgebungen integriert werden. Sie basieren auf derselben Technologie und können in dasselbe Rack wie andere I/O-Lösungen von ATTO eingebaut werden. Um die Zertifikate anzuzeigen, besuchen Sie bitte: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=io

ÜBER ATTO

Seit fast 30 Jahren ist ATTO Technology, Inc. im Bereich IT und in den Medien- und Unterhaltungsmärkten weltweit führend. Das Unternehmen ist auf Speichertechnologien und Netzwerkkonnektivität spezialisiert und bietet Infrastrukturlösungen für Umgebungen mit dem höchsten Datenaufkommen. ATTO arbeitet mit Partnern zusammen, um ein weites Spektrum von durchgängigen, maßgeschneiderten Lösungen zur besseren Speicherung, Bearbeitung und Lieferung von großen Datenmengen bereitzustellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Märkte, in denen Hochleistung verlangt wird, und versteht sich als eine Erweiterung der Entwicklungsteams seiner Kunden. ATTO stellt Host- und RAID- Adapter, Netzwerk-Adapter, Speichercontroller, Thunderbolt(TM)-fähige Geräte und Software her. Die Lösungen von ATTO bieten einen hohen Grad an Konnektivität mit allen Speicherschnittstellen, einschließlich Fibre Channel, SAS, SATA, iSCSI, 40/10GbE, NVMe und Thunderbolt. ATTO ist "the Power Behind the Storage", die treibende Kraft hinter Speicherlösungen, und die Produkte des Unternehmens werden weltweit über Originalhersteller (OEM), Systemintegratoren, Value-Added- Reseller und autorisierte Händler vertrieben.

