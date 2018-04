GNW-News: ADVA vereinfacht Netzabschluss mit sicherem Zero Touch Provisioning

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

ADVA vereinfacht Netzabschluss mit sicherem Zero Touch Provisioning

ADVA Optical Networking SE /

ADVA vereinfacht Netzabschluss mit sicherem Zero Touch Provisioning

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

ADVA FSP 150 ProNID Netzabschlussgeräte ermöglichen mühelose Serviceaktivierung

München, Deutschland. 10. April 2018. ADVA (FSE: ADV) gab heute bekannt, dass

die Netzabschlussgeräte der FSP 150 ProNID Familie mit dem neuen

Leistungsmerkmal Zero Touch Provisioning erweitert wurden. Diese automatisierte

Bereitstellung beschleunigt die Aktivierung neuer Dienste und senkt gleichzeitig

die Betriebskosten - ein enormer Vorteil für Anbieter von

Telekommunikationsdiensten (Communication Service Provider, CSP). Für die

Provisionierung des Netzabschlussgerätes sowie das Testen und die Aktivierung

von Diensten sind manuelle Eingriffe nicht länger erforderlich. Damit

vereinfacht ADVA für CSPs die Konfiguration am Netzabschluss. Zudem eliminiert

Zero Touch Provisioning zusätzliche Ausgaben und Mehraufwand durch

Bedienungsfehler und ermöglicht damit einen skalierbaren und schnelleren

Netzausbau. Darüber hinaus ist die Technologie vollkommen sicher. Bewährte

kryptografische Verfahren sorgen für die sichere Authentifizierung von Geräten

und gewährleisten die Integrität von Software und Konfigurationsdaten.

"Man darf davon ausgehen, dass die Telekommunikationsbranche durch weitreichende

Automatisierung grundlegend verändert wird. Diese einschneidende Innovation wird

die Komplexität des Netzbetriebes und gleichzeitig die Kosten rasch senken, was

bisher keine andere Lösung geschafft hat. Deshalb bieten wir jetzt Zero Touch

Provisioning als neues Leitungsmerkmal in unseren Netzabschlussgeräten an und

werden konsequent unser gesamtes Lösungsportfolio um Automatisierungsfunktionen

erweitern. Da jegliche Form von Automatisierung jedoch nicht die Sicherheit

beeinträchtigen darf, implementieren wir gleichzeitig umfangreiche

Sicherheitsmechanismen", so Christoph Glingener, CTO und COO bei ADVA. "Mit Zero

Touch Provisioning sind CSPs in der Lage, hochwertige Dienste am Netzabschluss

schnell und einfach bereitzustellen. Wenn Kunden einen neuen Dienst beantragen,

dann muss lediglich noch das Netzabschlussgerät installiert, mit dem

Kommunikationsnetz verbunden und an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Netz

kann zügig ausgebaut werden, und es werden manuelle Fehler bei der

Inbetriebnahme vermieden. Gleichzeitig schützen wir die Netze unserer Kunden mit

zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, die eine vertrauenswürdige

Geräteauthentifizierung und eine sichere Kommunikation ermöglichen."

Der Ensemble Connector, die leistungsstarke NFVI-Softwarelösung (Network

Functions Virtualization Infrastructure) von ADVA, ermöglicht bereits die

vollautomatisierte Gerätekonfiguration und Servicebereitstellung. Jetzt können

CSPs die automatisierte Aktivierung von Diensten einheitlich auch mit den

Netzabschlussgeräten der FSP 150 Familie nutzen. Sie können neue Kundenstandorte

zeitsparend und kosteneffizient in Betrieb nehmen, ohne vor Ort einen

qualifizierten Techniker einsetzen zu müssen. Kunden können das

Netzabschlussgerät einfach mit dem Netz verbinden. Es authentifiziert sich

selbst und stellt eine sichere Verbindung zu einem Server mit der aktuellen

Firmware und den Konfigurationsdaten her. Anschließend werden die Firmware- und

Software-Patches installiert. Falls im Abschlussgerät auch ein Server integriert

ist, werden die neuen Software-Anwendungen ebenfalls heruntergeladen, initiiert

und aktiviert. Die innovativen Funktionen basieren auf IETF-ZTP und Call-Home-

Spezifikationen und nutzen das weit verbreitete NETCONF-Protokoll sowie die

Gerätemodelliersprache YANG.

"Die Aussicht auf niedrigere Kosten, bessere Skalierbarkeit und geringere

Fehlerhäufigkeit begeistert CSPs. Aber natürlich gibt es auch Bedenken, dass

Zero Touch Provisioning eine größere Angriffsfläche für Cyberkriminalität

bietet. Deswegen haben wir die Technologie mit zuverlässigen

Sicherheitsmechanismen kombiniert, die das Risiko minimieren", kommentiert

Ulrich Kohn, Director, Technical Marketing bei ADVA. "Als Unternehmen

konzentrieren wir uns gezielt auf eine umfassendere Automatisierung und

Optimierung von Netzen. Zero Touch Provisioning spielt dabei eine zentrale

Rolle. Die Technologie ist schon seit einiger Zeit eine Schlüsselkomponente des

Ensemble Connector, unserer Hosting-Plattform für virtuelle Netzfunktionen. Ihre

Integration in unsere Netzabschlusstechnik setzt neue Maßstäbe für unser

gesamtes Portfolio und ist ein wichtiger Schritt für die Netzwerkbranche."

In folgendem Video erhalten Sie weitere Informationen zu Zero Touch

Provisioning: https://youtu.be/_0W50zoweIQ.

Zusätzliche Details finden Sie in dieser Broschüre: http://adva.li/secure-ztp-

brochure.

Begleitende Illustrationen können hier angesehen werden: http://adva.li/secure-

ztp-slides.

--------------------------------------------------------------------------------

Über ADVA Optical Networking:

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ADVA Optical Networking SE via GlobeNewswire

http://www.advaoptical.com